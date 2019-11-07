ابنة الرئيس اللبناني تؤيد مطالب المتظاهرين: لا أجدها صعبة

”بلدنا ليس على ما يرام“، تقول كلودين ميشال عون التي تقف على بعد أمتار من قصر بعبدا الرئاسي عند منتصف طريق تجد فيه نفسها مؤيدة لمطالب المحتجين الغاضبين في الشوارع، وأمينة على دورها كموظفة رسمية وابنة رئيس جمهورية لبنان، إذ تطلق على المظاهرات المستمرة في لبنان منذ 22 يوما وصف ”الانتفاضة“ التي تنطلق منها ”أصوات صادقة“، مؤكدة لـ"رويترز"، أن ما حدث في لبنان أدى إلى أزمة ثقة، موضحة أن المتظاهرين يرددون ”ليس لدينا ثقة بكم وأنتم لم تكونوا على قدر مستوى المسؤولية التي أعطيناكم إياها" متابعة "لهذا طرحوا هم الثقة وأسقطوا الحكومة“.
وتشغل كلودين منصب رئيسة الهيئة الوطنية لحقوق المرأة في لبنان، وهي مؤسسة حكومية مرتبطة برئاسة الحكومة ويعين رئيس الجمهورية رئيسها، كما أنها زوجة النائب في البرلمان اللبناني العميد شامل روكز،وتقول ”هذه أول مرة تحصل مظاهرات بكل لبنان بذات الوقت، وعابرة للطوائف وللطبقات الاجتماعية، كانت فعلا صدمة“، لكن
وتشغل كلودين منصب رئيسة الهيئة الوطنية لحقوق المرأة في لبنان، وهي مؤسسة حكومية مرتبطة برئاسة الحكومة ويعين رئيس الجمهورية رئيسها، كما أنها زوجة النائب في البرلمان اللبناني العميد شامل روكز،
وتقول ”هذه أول مرة تحصل مظاهرات بكل لبنان بذات الوقت، وعابرة للطوائف وللطبقات الاجتماعية، كانت فعلا صدمة“، لكن كلودين ترى في المقابل أن على المسؤولين أخذ هذا الأمر على المحمل الإيجابي واعتباره جرس إنذار، موضحة: ”بلدنا ليس على ما يرام. لا مش ماشي الحال“.
وتضيف: ”أنا لا أجدها صعبة إلى هذا الحد أن تتغير حكومة، لأن كلنا أشخاص بالنهاية.. المؤسسات هي التي تبقى والأشخاص تتغير أصلا، وأنا أطالب بحكومة ثقة يعني أشخاص لديهم الكفاءة والخبرة والنظافة وأعتقد أنه حتى بالأحزاب يوجد هكذا أشخاص توحي بالثقة“.
وتعددت مطالب الشارع اللبناني لكن معظم شعاراته تريد التغيير وبعضها يحمل شعار ”كلن يعني كلن“ بما يعني رحيل الطبقة الحاكمة المتهمة بالفساد.
وترد كلودين، على هذه المطالب ”في الشارع في من كل شيء. أناس يريدون إسقاط النظام وأناس يدعون إلى استقالة رئيس الجمهورية وآخرون يدعون إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة ولهذا اضطر رئيس الجمهورية أن يسألهم من الذي سيتفاوض؟ من الذي يستطيع التحدث معنا لنرى ما هي المطالب الحقيقية؟ لا يوجد لديهم قيادة“.
ورغم دعمها قضايا الناس، لا تحصر كلودين الأسباب بمرحلة حكم والدها بل بتراكمات من عقود مضت.