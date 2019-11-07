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ابنة الرئيس اللبناني تؤيد مطالب المتظاهرين: لا أجدها صعبة

٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ م
كلودين ميشال عون
كلودين ميشال عون
”بلدنا ليس على ما يرام“، تقول كلودين ميشال عون التي تقف على بعد أمتار من قصر بعبدا الرئاسي عند منتصف طريق تجد فيه نفسها مؤيدة لمطالب المحتجين الغاضبين في الشوارع، وأمينة على دورها كموظفة رسمية وابنة رئيس جمهورية لبنان، إذ تطلق على المظاهرات المستمرة في لبنان منذ 22 يوما وصف ”الانتفاضة“ التي تنطلق منها ”أصوات صادقة“، مؤكدة لـ"رويترز"، أن ما حدث في لبنان أدى إلى أزمة ثقة، موضحة أن المتظاهرين يرددون ”ليس لدينا ثقة بكم وأنتم لم تكونوا على قدر مستوى المسؤولية التي أعطيناكم إياها" متابعة "لهذا طرحوا هم الثقة وأسقطوا الحكومة“.
وتشغل كلودين منصب رئيسة الهيئة الوطنية لحقوق المرأة في لبنان، وهي مؤسسة حكومية مرتبطة برئاسة الحكومة ويعين رئيس الجمهورية رئيسها، كما أنها زوجة النائب في البرلمان اللبناني العميد شامل روكز،وتقول ”هذه أول مرة تحصل مظاهرات بكل لبنان بذات الوقت، وعابرة للطوائف وللطبقات الاجتماعية، كانت فعلا صدمة“، لكن
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احتجاجات العراق

سلاح التنفيس عن الغضب..الحذاء من وجه صدام لرموز إيران

تعتبر الأحذية مهينة بطبيعتها في الدول العربية ، لذا يستخدمها المحتجون في تلك الدول للتعبير عن الرفض ، وأصبحت تلك الوسيلة سلاح أساسي يستخدمه العراقيون في تظاهراتهم منذ سقوط الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. وثار الشعب العراقي بمختلف طوائفه خلال الانتفاضة الأخيرة المستمرة من أكثر من شهر ضد النفوذ الإيراني ولم يجد العراقيون الثائرون أفضل من "الحذاء" ضد هذه الهيمنة المتواصلة منذ سنوات طويلة ، وتظاهر العراقيون ضد التدخلات والانتهاكات الإيرانية في بلده، رافعين الأحذية في وجه زعماء إيران لرفض الهيمنة.
قوات الاحتلال - فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس،11 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم شقيقان وفتى. وذكر نادي الأسير، في بيان، أن 4 فلسطينيين جرى اعتقالهم من محافظة (طولكرم) بينهم أسرى محررون، و3 آخرين من محافظة نابلس، و2 من مخيم عايدة في محافظة (بيت لحم)، وفلسطيني من بلدة طمون جنوب محافظة (طوباس) وآخر من بلدة حلحول شمال محافظة (الخليل).
خليفة- بن -زايد

انتخاب خليفة بن زايد رئيسا للإمارات لولاية رابعة

جدد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات اليوم الأربعاء، الثقة في الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيسا للمجلس الأعلى للاتحاد لولاية رابعة مدتها خمس سنوات، وفقا لأحكام دستور الإمارات، وأعرب المجلس في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، عن عميق ثقته في القيادة الرشيدة لرئيس الإمارات، داعيا المولى عز وجل أن يوفقه لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء على النهج الذي يعزز دعائم نهضة الإمارات ومكتسباته.
التظاهر -في -لبنان (8)

بعد فتح الطرق بالقوة.. احتجاجات لبنان تتجه للمؤسسات

يبدو أن إغلاق المتظاهرين للشوراع والطرق في لبنان لم يعد ذلن جدوى، فبدأ المحتجون في البحث عن وسيلة أخرى للتظاهر والضغط على السلطة، وذلك بعد ثمانية أيام على استقالة الحكومة التي كان يرأسها سعد الحريري. أعلن منظمون لمجموعات واسعة في الانتفاضة الشعبية أن حركتهم انتقلت إلى مرحلة جديدة أساسها التجمع أمام "مؤسسات ‏الفساد" العامة والخاصة وتعطيل العمل فيها، وحددت لذلك، مجموعة أهداف، تتمثل خصوصاً في المصارف وشركتي ‏الاتصالات وشركة الكهرباء والأملاك البحرية.
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التظاهر -في -لبنان (8)

بعد فتح الطرق بالقوة.. احتجاجات لبنان تتجه للمؤسسات

يبدو أن إغلاق المتظاهرين للشوراع والطرق في لبنان لم يعد ذلن جدوى، فبدأ المحتجون في البحث عن وسيلة أخرى للتظاهر والضغط على السلطة، وذلك بعد ثمانية أيام على استقالة الحكومة التي كان يرأسها سعد الحريري. أعلن منظمون لمجموعات واسعة في الانتفاضة الشعبية أن حركتهم انتقلت إلى مرحلة جديدة أساسها التجمع أمام "مؤسسات ‏الفساد" العامة والخاصة وتعطيل العمل فيها، وحددت لذلك، مجموعة أهداف، تتمثل خصوصاً في المصارف وشركتي ‏الاتصالات وشركة الكهرباء والأملاك البحرية.
صحف-سودانية

صحف عربية: نصرالله يهدد المحتجين.. واعتصام في العراق

تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة اليوم السبت بين استعراض تطورات الأوضاع في لبنان، واستمرار التظاهرات العراقية، كما تناولت الصحف توسيع واشنطن لعقوباتها على النظام الإيراني، إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. نبدأ من لبنان حيث ذكرت صحيفة "البيان" أن مصادر قريبة من "التيار الوطني الحر" رجحت أن يتم تكليف رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري مجددا. وأشارت المصادر إلى أن الاستشارات النيابية الملزمة تجرى استنادا إلى ثلاثة احتمالات هي: تكليف الحريري، أو التفاهم معه على صيغة الحكومة والشخصية التي تتولى رئاستها، دون الحريري.
الحريري

رئيس لبنان يكلف حكومة الحريري بتصريف الأعمال مؤقتا

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، من الحكومة القائمة برئاسة سعد الحريري، الاستمرار لتصريف الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة وذلك بعدما تقدم الحريري، أمس، باستقالته والحكومة كاملة، تحت ضغط التظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي عمت لبنان منذ 17 أكتوبر الجاري، إذ أعرب عن ارتياحه الشخصي للخطوة التي أقدم عليها آملا أن يتجاوز لبنان المأزق الراهن الذي يمر به، قائلا فور وصوله إلى مقر إقامته في بيت الوسط بالعاصمة بيروت: "أتمنى من الله أن ينجي لبنان، وأن تخرج البلاد من هذا المأزق، وأنا مرتاح لأننا أعطينا شيئا للشعب اللبناني".
الحريري

«كلن يعني كلن».. هل يهدأ الشارع بعد استقالة الحريري؟

خلال الـ13 يوما من الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة منذ سنوات، والتي عمّت كل المناطق اللبنانية، أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أمس الثلاثاء، استقالة حكومته. وقال الحريري في كلمة موجهة إلى اللبنانيين عصر أمس: "حاولت إيجاد مخرج نستمع من خلاله إلى صوت الناس ولحماية البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية، واليوم وصلت إلى طريق مسدود، ويجب أن تكون هناك صدمة كبيرة لمواجهة الأزمة"، وأكد قائلا إن "المناصب تذهب وتأتي، المهم كرامة وسلامة البلد".
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