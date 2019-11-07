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بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. داعية: استعدوا لموت الفجأة (فيديو)

تحرير:محمد فتحي ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٦ م
إبراهيم العزازي
إبراهيم العزازي
قال الداعية الإسلامي الشيخ إبراهيم العزازي، من علماء الأزهر الشريف، إنه يجب على الجميع أن يكون على استعداد بأن يدعي في أي لحظة، وأن يؤدي الفرائض التي عليه، متابعًا: «كلنا محل الدعوة في أي وقت»، مشيرًا إلى أنه «كلما كنت أكثر أخلاقًا والتزامًا كلما كنت أكثر استعدادًا للموت»، وأضاف خلال حواره مع الشيخ خالد الجندي، في برنامج «لعلهم يفقهون» على قناة «دي إم سي»، اليوم الخميس، أن الموت كالنوم في كل الأعمار وفي كل الأحوال وفي كل الأماكن وعلى كل الأشكال، مؤكدًا أنه إذا خرجت الروح مات البدن.
وأشار العزازي، إلى «أنه إذا دنت الساعة كثر موت الفجأة، وكلما بعدنا عن زمن النبي، صلى الله عليه، كلما كثر موت الفجأة». وتوفى هيثم نجل الفنان الراحل أحمد زكي فى شبابه عن عمر يناهز 35 سنة، وهو ذات السن الذى توفيت فيه والدته الراحلة هالة فؤاد، فيما عاش "هيثم" وحيدًا فى مسكنه حتى فارق الحياة. وعاينت
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