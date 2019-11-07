رياضة

عقوبات بالجملة من اتحاد السلة على الأهلي والزمالك

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٢ م
سلة الأهلي والزمالك
سلة الأهلي والزمالك
وقع اتحاد كرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة، عقوبات على الأهلي والزمالك على خلفية المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، في إطار دور الـ16 من بطولة كأس مصر، والتي شهدت فوز القلعة الحمراء بنتيجة 92- 80، وشهدت المباراة أحداث شغب كبيرة من جانب الفريقين، وصلت إلى اشتباكات بالأيدي.. وجاءت العقوبات كالتالي: إيقاف عصام عبدالحميد المدير الفنى للزمالك لمدة 4 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه على خلفية أحداث أزمة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك التى أقيمت بينهما أول أمس فى إطار لقاءات دور الـ16 من منافسات كأس مصر.
كما قرر اتحاد السلة إيقاف وائل بدر مدرب عام الزمالك لمدة مباراتين مع تغريمه 15 ألف جنيه، وإيقاف هيثم السحرتى لاعب الزمالك لمدة مباراتين وتغريمه 50 ألف جنيه، إيقاف مصطفى محمد لاعب الزمالك لمدة مباراتين وتغريمه 30 ألف جنيه. وقرر اتحاد السلة إيقاف إبراهيم الجمال لاعب الأهلى لمدة مباراتين وتغريمه 40 ألف
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نورويتش-سيتي‎

مدرب نورويتش: لا نملك المال للمنافسة في البريميرليج

علق الألماني دانييل فاركي مدرب نورويتش سيتي الصاعد مطلع الموسم الحالي للدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، على المنافسة على البريميرليج، مشيرًا إلى أن النادي لا يملك الموارد المالية الكافية لمنافسة الفرق البارزة في البريميرليج، مضيفا أن فريقه يخوض مبارياته دائما على أنه الطرف الأضعف، موضحا فى المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه المقبلة أما واتفورد: "نكون الطرف الأضعف في كل مباراة، لهذا لا يمكن أن نتوقع الفوز دائما، النتائج ليست جيدة بما يكفي، من الصعب التعامل مع حالات مزاجية مختلفة ومتباينة للاعبين خلال الموسم".
مؤتمر شوقي غريب

شوقي غريب يختار «صادق ومنسي» بدلا من «طاهر ومرعي»

أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، ضم محمد صادق لاعب الإسماعيلي وناصر منسي لاعب طلائع الجيش إلى قائمة الفراعنة لكأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، بعد أن قرر الجهاز الفني استبعاد طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي من قائمته عقب الإصابات التي لحقت بهما اليوم الخميس. وتشترط لوائح البطولة على أي منتخب يريد استبدال لاعبيه للإصابة قبل 24 ساعة من أول مباراة، إرسال تقرير مكتوب للجنة الطبية والحصول على موافقتها لإجراء عملية الاستبدال وهو ما حدث بالفعل.
اشتباكات- سلة -الأهلي -و الزمالك‎ (2)

مجلس إدارة الأهلي يدرس التصعيد ضد اتحاد السلة

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي خلال اجتماعه القادم والمقرر له السبت المقبل اتخاذ عدد من الخطوات التصعيدية بعد العقوبات التي أصدرتها لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة السلة على خلفية مباراة الأهلي والزمالك في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر. وشهدت المباراة العديد من الأحداث المؤسفة بعد نهايتها بسبب قيام "إيهاب أمين" لاعب الأهلى بتمرير الكرة بين أقدام لاعب الزمالك، وهو الأمر الذى لم يتقبله لاعبو الفريق الأبيض والجهاز الفنى وتحولت الصالة المغطاة إلى ساحة اشتباك بين اللاعبين.
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طارق-حامد

طارق حامد: طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى

وجه طارق حامد لاعب الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والمتواجد حاليًا في معسكر منتخبنا الوطنى، المقيم حاليًا في الإسكندرية لمواجهة منتخب بتسوانا وديا يوم الاثنين المقبل على استاد برج العرب، ضمن استعدادات الجهاز الفني بقيادة حسام البدري لخوض الجولتين الأولى والثانية من تصفيات التأهيل لكأس أفريقيا 2021، أمام منتخبي كينيا وجزر القمر خلال نوفمبر المقبل، رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل "انستجرام"، قائلًا:"انتظرت وصبرت كثيرا من أجل من أحبهم ويحبونني، ولكن لقد طفح الكيل. ولن أصمت مرة أخرى".
رمضان صبحي - الأهلي - الزمالك

الأهلي يكشف مصير ملعب مباراة القمة

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عن موقف ملعب مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر مع نظيره نادي الزمالك، المقرر لها يوم 19 أكتوبر الجاري، في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة استاد القاهرة الدولي لاستضافة المباراة المنتظرة. وقال مصدر بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن مسؤولي النادي حتى الآن لم يستقبلوا أي خطابات رسمية أو اتصالات من اتحاد الكرة أو من الجهات الأمنية بشأن تحديد ملعب آخر لاستضافة المباراة.
محمود الخطيب - عمرو الجنايني

مرتضى منصور يفتح النار على الخطيب وعمرو الجنايني

هاجم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، محمود الخطيب رئيس الأهلي بسبب تصريحاته في حفل تسليم درع الدوري، قائلًا إن الخطيب يلعب بالنار، وإنه سيلتزم بالمبادرة التي سبق وأعلنها بعدم التعرض للخطيب ولن يرد عليه، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وأشار رئيس نادي الزمالك إلى أن محمود الخطيب ومسؤولي الأهلي يلعبون بالنار ويحاولون إثارة الفتن بين الجماهير، موضحا أن إدارة القلعة الحمراء تستفز جماهير الزمالك بالأخبار حول التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق السابق.
الإسماعيلي (2)

عمر الوحش: لن أستمر مع الإسماعيلي بسبب الإدارة

كشف عمر الوحش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية، عن اعتزاله لعب كرة القدم، قائلًا: "لم أفكر في الاعتزال نهائيًا في الوقت الحالي، مازال أمامي الكثير لكي اقدمه في الملاعب.. كل ما في الأمر، أنني تقدمت بطلب إلى مجلس إدارة النادي، من أجل عدم خوض التدريبات مع الفريق في الفترة المقبلة.. وأرغب في خوض التدريبات في الفترة المقبلة، خارج النادي، حتى لا أثير أي مشكلة مع الجهاز الفني خاصة أنني بعيد عن حساباته الفنية بدون أي سبب".
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