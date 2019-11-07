عقوبات بالجملة من اتحاد السلة على الأهلي والزمالك

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٢ م

سلة الأهلي والزمالك

وقع اتحاد كرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة، عقوبات على الأهلي والزمالك على خلفية المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، في إطار دور الـ16 من بطولة كأس مصر، والتي شهدت فوز القلعة الحمراء بنتيجة 92- 80، وشهدت المباراة أحداث شغب كبيرة من جانب الفريقين، وصلت إلى اشتباكات بالأيدي.. وجاءت العقوبات كالتالي: إيقاف عصام عبدالحميد المدير الفنى للزمالك لمدة 4 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه على خلفية أحداث أزمة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك التى أقيمت بينهما أول أمس فى إطار لقاءات دور الـ16 من منافسات كأس مصر.

كما قرر اتحاد السلة إيقاف وائل بدر مدرب عام الزمالك لمدة مباراتين مع تغريمه 15 ألف جنيه، وإيقاف هيثم السحرتى لاعب الزمالك لمدة مباراتين وتغريمه 50 ألف جنيه، إيقاف مصطفى محمد لاعب الزمالك لمدة مباراتين وتغريمه 30 ألف جنيه. وقرر اتحاد السلة إيقاف إبراهيم الجمال لاعب الأهلى لمدة مباراتين وتغريمه 40 ألف