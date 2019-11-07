البدري: زيزو إضافة للمنتخب ومواجهة ليبيريا مهمة

تحرير:علي الزيني ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٤ م

حسام البدري

أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، أن مواجهة ليبيريا كانت مهمة للغاية قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر، في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية المباراة، التي فاز بها الفراعنة بهدف حمدي فتحي، قائلا: "نستعد للمواجهات الرسمية في ظروف صعبة في ظل التوقف الكبير لمسابقة الدوري، على سبيل المثال الأهلي لم يلعب أي مباراة منذ ما يقارب الشهر، فرق أخرى لم تلعب منذ مدة كبيرة أيضًا، وهذا صنع الفوارق البدنية بين عناصر المنتخب، أشكر اتحاد الكرة على إقامة تلك المباراة الودية، هي مهمة للغاية بالنسبة لنا لأهداف متعدد".

وتطرق البدري للحديث عن إصابة حسين الشحات، قائلا: "اللاعب يشعر بالخضة في الوقت الحالي، ولكن الطبيب طمأنني على الإصابة واللاعب سيخضع لأشعة لتحديد كل شيء، أتمنى أن تكون الإصابة بسيطة بإذن الله". وعن أزمة استبعاد لاعبي بيراميدز، أجاب البدري: "القرار أُتخذ، حاولت تصحيح الأمور وأشكر مجلس إدارة بيراميدز ولاعبي

وتطرق البدري للحديث عن إصابة حسين الشحات، قائلا: "اللاعب يشعر بالخضة في الوقت الحالي، ولكن الطبيب طمأنني على الإصابة واللاعب سيخضع لأشعة لتحديد كل شيء، أتمنى أن تكون الإصابة بسيطة بإذن الله".



وعن أزمة استبعاد لاعبي بيراميدز، أجاب البدري: "القرار أُتخذ، حاولت تصحيح الأمور وأشكر مجلس إدارة بيراميدز ولاعبي الفريق، على رغبتهم في الانضمام للمنتخب، في النهاية اتخذت القرار ومع نهاية تلك المرحلة ينتهي كل شيء".



وأشاد البدري بما قدمه أحمد سيد "زيزو"، قائلا: "زيزو مكسب كبير لمنتخب مصر، ويقدم أداء جيدا جدا وسيفيد المنتخب بشدة".



وتعجب من رغبة البعض في لعب مباريات ودية مع الأرجنتين والبرازيل، قائلا: "هذا غير منطقي على الإطلاق، استلمت المهمة ولابد من البداية بشكل بسيط لمعرفة مستوى اللاعبين، أتعامل بمنطقية لأن المنطقية هي التي تجعلك تصل لأهدافك".