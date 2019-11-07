«حماس» تمنع إحياء ذكرى رحيل عرفات.. هل يعمق الانقسام؟

حركة "فتح" أدانت موقف "حماس" الرافض لإحياء ذكرى رحيل ياسر عرفات وأكدت تمسكها بإحياء تلك الذكرى داعية جماهير الشعب للمشاركة الفاعلة في إحياء هذه الذكرى

تحرير:وفاء بسيوني ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٨ م

أيام قليلة تفصلنا عن الذكرى الخامسة عشرة لرحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، القائد الذي ارتبط اسمه بأهم مراحل نضال الشعب الفلسطيني لنيل استقلاله، التي توافق 11 نوفمبر من كل عام، حيث يحيي الفلسطينيون في جميع أنحاء العالم سنويا ذكرى وفاة الراحل عرفات كل عام، والذي لا تزال وفاته محل جدل وقضية يكتنفها الغموض، فرغم تأكيد الأطباء الفرنسيين الذي أشرفوا على علاجه عدم تسممه بأي مادة، إلا أن جهات عدة وجهت اتهامات لإسرائيل باغتياله، وهو أمر لم تنفه إسرائيل ولم تعترف به.

ويبدو أن الوضع سيكون مختلفا هذا العام، حيث منعت حركة حماس في غزة، إحياء الذكرى الـ15 لرحيل عرفات المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، كما منعت الأجهزة الأمنية التابعة لحماس مساء أمس، إقامة فعالية افتتاح صورة الراحل ياسر عرفات المقرر تنظيمها اليوم الخميس في ساحة الجندي المجهول في غزة، ضمن فعاليات إحياء

ويبدو أن الوضع سيكون مختلفا هذا العام، حيث منعت حركة حماس في غزة، إحياء الذكرى الـ15 لرحيل عرفات المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، كما منعت الأجهزة الأمنية التابعة لحماس مساء أمس، إقامة فعالية افتتاح صورة الراحل ياسر عرفات المقرر تنظيمها اليوم الخميس في ساحة الجندي المجهول في غزة، ضمن فعاليات إحياء الذكرى.

وسبق أن قمعت أجهزة حماس الأمنية في 2007، تجمعا كبيرا لحركة فتح كان يحيي ذكرى عرفات، وهو ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص، وإصابة العشرات حينها.

غضب واستهجان

منع "حماس" احتفال في قطاع غزة بذكرى رحيل ياسر عرفات، أثار غضبًا عارمًا، خاصة لدى حركة فتح التي استهجنت تلك التصرفات، إذ قال الناطق باسم حركة فتح، منير الجاغوب، عبر حسابه في "فيسبوك" إن "حركة حماس تمنع فعالية افتتاح صورة الشهيد ياسر عرفات المقرر تنظيمها الخميس 7/ 11 في ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة".

وأفاد شهود عيان بأن عناصر "حماس" المدججين بالعصي والهروات حاصروا منزل أمين سر "فتح" في شارع السكة شمال قطاع غزة، ومنعوا المواطنين من الخروج من منازلهم، وهو ما أكده أيضًا عضو المجلس الثوري في "فتح" جمال نزال.

وأدانت حركة "فتح" في بيان "موقف حركة حماس الرافض لإحياء ذكرى رحيل أبو عمار، بينما تسمح في الوقت ذاته لمن تآمروا عليه في حياته وسيروا المسيرات ضده، بإحياء هذه المناسبة العظيمة، الأمر الذي لن نسمح به مطلقًا، فقاتل أبيه لا يرث".

وأكدت "فتح" تمسكها بإحياء "ذكرى رحيل الرئيس ياسر عرفات يوم الإثنين الموافق 11 نوفمبر الجاري، داعية جماهير الشعب للمشاركة الفاعلة في إحياء هذه الذكرى العظيمة".

وسبق لحركة "فتح" أن تحدثت في وقت سابق، عن حملة اعتقالات تشنها أجهزة أمن حركة حماس في قطاع غزة، ضد عدد من نشطائها وكوادرها ومناصريها، وطال بعضها صحافيين، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

تمسك بالانقسام

وتعليقا على تصرف "حماس"، قال نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" فايز أبو عيطة، إن منع أمن حماس في غزة، إحياء الذكرى الـ15 لاستشهاد القائد الخالد ياسر عرفات، المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، يعني تمسكها بالانقسام.

وطالب أبو عيطة في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين "حماس"، بالاستجابة لرسالة الرئيس محمود عباس بالموافقة الخطية الصريحة والواضحة على إجراء الانتخابات دون قيد او شرط.

واعتبر خطوة منع إحياء ذكرى رحيل الشهيد ياسر عرفات، ردا سلبيا على موقف الرئيس الإيجابي وإصراره على إجراء الانتخابات، منوها بأن هناك تناقضا كبيرًا في موقف حماس بين منعها لشعبنا في غزة من إحياء ذكرى استشهاد عرفات وبين موافقتها اللفظية على إجراء الانتخابات.

شكوك الوفاة

وتدهورت صحة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، بشكل دراماتيكي نهاية أكتوبر عام 2004، بعد حصار فرضه الجيش الإسرائيلي على مقره في رام الله.

وعقب ذلك نقل عرفات إلى مستشفى بيرسي دو كلامار العسكري في فرنسا في 29 أكتوبر، حيث ما لبث أن أعلن رسميا عن وفاته في 11 نوفمبر عن عمر ناهز 75 عاما بسبب تليف في الكبد، من دون أن تجرى عملية تشريح لجثته، وقد دفن في مبنى المقاطعة في رام الله.

وأثار رحيل عرفات شكوكا بشأن فرضية موته، إذ أشار طبيب عرفات الخاص الدكتور أشرف الكردي إلى مسألة تفاقم النزيف الدماغي لدى عرفات، مؤكدا أن مثل هذا النوع من النزيف ينتج عما يعرف بتكسر الصفائح الدموية الذي يسببه التسمم، أو الإصابة بالسرطان، أو الاستخدام الطويل والمتكرر للأدوية، ورجح أن تكون الأعراض التي ظهرت على عرفات أثناء مرضه ناتجة عن نوع من السم طويل الأجل.