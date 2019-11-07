لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع الهرم بالاتجاهين

تحرير:محمد فتحي ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ م

شارع الهرم

أصدرت محافظة الجيزة، بيانًا، مساء اليوم الخميس، نوهت فيه عن اضطرار الإدارة العامة لمرور الجيزة لغلق شارع الهرم بشكل جزئي بالاتجاهين، وذلك لمدة 3 أيام تبدأ في الساعة الـ12 صباح غدٍ الجمعة، والموافق 8/ 11/ 2019، وتنتهى في الساعة الـ5 من صباح يوم الأحد الموافق 10/ 11/ 2019، دون توقف لحركة المرور، مؤكدة على أنه سيتم ترك حارة مرورية لسير السيارات في كلا الاتجاهين، مشيرة إلى أن الغلق يأتي في إطار أعمال نقل المرافق الخاصة بمشروع مترو الأنفاق «الخط الرابع».

وأوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة، قيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لعمل تغذية لخطوط الكهرباء وخطوط مياه الشرب بشارع الهرم مع تقاطع ترعة الزمر بالاتجاهين مما يستلزم إجراء غلق جزئي للشارع. وأكدت الإدارة العامة للمرور على أنها تقوم بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات