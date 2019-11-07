ارتفاع رأسمال البورصة المصرية إلى 737.4 مليار جنيه

٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ م

البورصة المصرية

حققت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مكاسب بلغت نحو 7ر9 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 4ر737 مليار جنيه، مقابل 7ر727 جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع بلغ نسبته 3ر1%، وأظهر التقرير الأسبوعي ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، إذ قفز مؤشر السوق الرئيسي إيجي اكس 30 بنسبة 63ر1 في المائة ليسجل مستوى 87ر14795 نقطة،فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 بنحو 52ر1 فى المائة ليبلغ مستوى 45ر547 نقطة شملت الارتفاعات مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 58ر1 في المائة ليبلغ مستوى 57ر1459 نقطة.

وأشار التقرير الأسبوعي، إلى أن انخفاض قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 7 مليارات جنيه من خلال تداول 859 مليون ورقة منفذة على 118 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 1 17 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 196ر1 مليار ورقة منفذة على 113 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي. ولفت إلى أن الأسهم استحوذت على