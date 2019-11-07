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ارتفاع رأسمال البورصة المصرية إلى 737.4 مليار جنيه

٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
حققت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مكاسب بلغت نحو 7ر9 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 4ر737 مليار جنيه، مقابل 7ر727 جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع بلغ نسبته 3ر1%، وأظهر التقرير الأسبوعي ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، إذ قفز مؤشر السوق الرئيسي إيجي اكس 30 بنسبة 63ر1 في المائة ليسجل مستوى 87ر14795 نقطة،فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 بنحو 52ر1 فى المائة ليبلغ مستوى 45ر547 نقطة شملت الارتفاعات مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 58ر1 في المائة ليبلغ مستوى 57ر1459 نقطة.
وأشار التقرير الأسبوعي، إلى أن انخفاض قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 7 مليارات جنيه من خلال تداول 859 مليون ورقة منفذة على 118 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 1 17 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 196ر1 مليار ورقة منفذة على 113 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي. ولفت إلى أن الأسهم استحوذت على
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بورصة (2)

البورصة تربح 4.2 مليار جنيه بدعم من مشتريات مصرية

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي، وربح المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 737.36 مليار جنيه بدعم من مشتريات عربية وأجنبية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 14795.87 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 547.45 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 1459.57 نقطة.
البنك-المركزى-المصرى

هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة للمرة الثالثة؟

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعا يوم 14 نوفمبر الجاري، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وتبلغ أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 13.25% و14.25%. "البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة من 0.5% إلى 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع المقبل، بدعم من تراجع معدلات التضخم بحسب خبراء اقتصاديين. وتوقعت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار شعاع، أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنحو 1% خلال اجتماعه المقبل مستكملا سياسة التيسير النقدي في ظل انخفاض معدلات التضخم.
طارق-الملا-وزير-البترول-02

البترول: إنتاج 80 مليون قدم مكعب غاز يوميا من بئر بالبحر المتوسط

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بدء إنتاج الغاز الطبيعي من البئر "سيلفا" بالمرحلة "9ب" بمنطقة امتياز غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط، بمعدل إنتاج يتراوح بين 60-80 مليون قدم مكعب غاز يومياً في أوائل شهر نوفمبر الجاري، والتي تعد الثالثة التي يتم وضعها على الإنتاج في غضون شهر بعد البئرين صفاير شرق، وشرق سوان اللتين تم وضعهما على الإنتاج في شهر أكتوبر الماضي بمعدل إنتاج يصل إلى 170 مليون قدم مكعب غاز يوميا.
Maha Nagy

«أورنج مصر» راعيا رسميا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 سنة

أعلنت شركة "أورنج" أسرع شبكة في مصر، عن رعايتها الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 سنة، والتي تقام فعالياتها في استادي القاهرة الدولي والسلام خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر. وتأتي الرعاية الرسمية من "أورنج" للبطولة بعد النجاح الباهر الذي حققته "أورنج" في رعاية كأس الأمم الإفريقية 2019 للكبار، وفي إطار حرص الشركة الدائم على مشاركة شغف عملائها من الجمهور المصري المُحب لكرة القدم، خاصة أن البطولة تكتسب أهمية كبيرة كونها تؤهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.
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البورصة

البورصة إجازة الأحد المقبل بمناسبة المولد النبوي

أعلنت البورصة المصرية اليوم ،الثلاثاء، أنه تقرر أن يكون يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2019 أجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف، وذلك على ان يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأثنين الموافق 11 نوفمبر 2019. كما أعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق، إعتبار يوم الأحد المقبل، عطلة رسمية للبنوك العاملة في مصر بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف. وأكد المركزي، أن البنوك ستعاود عملها يوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر. اورتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.31% مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستوى 14672 نقطة.
بورصة (2)

البورصة تربح 14 مليار جنيه في تعاملات الأسبوع الماضي

اختتمت تعاملات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بتباين لكافة المؤشرات، حيث انخفض مؤشر EGX30 بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 14558 نقطة، وارتفع مؤشر EGX 70 بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 539.5 نقطة، وارتفع مؤشر "EGX 100" بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى1436 نقطة، وقفز مؤشر EGX 30 محدد الأوزان" بنحو 2.5 % مغلقا عند مستوى17530 نقطة، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 14.1 مليار جنيه مسجلا مستوى 727.7 مليار جنيه مقابل 713.6 مليار جنيه.
البورصه

ارتفاع رأسمال البورصة المصرية إلى 727.7 مليار جنيه

بحت البورصة المصرية خلال تعاملات الشهر الجاري نحو 3ر12 مليار جنيه، ليبلغ رأسمالها السوقي نحو 7ر727 مليار جنيه مقابل 4ر715 مليار جنيه خلال الشهر الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 7ر1 فى المائة، وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية، ارتفاع مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي اكس 30 بنسبة 11ر2 فى المائة ليصل الى مستوى 02ر14558 نقطة، فيما كان الارتفاع أكثر حدة على صعيد الأسهم المتوسطة حيث صعد مؤشر إيجي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 63ر3 فى المائة، ليصل إلى مستوى 27ر539 نقطة ، كما زاد مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا بنحو 14ر3 فى المائة ليصل الى مستوى 86ر1436 نقطة.
البورصة

بعد تصريحات السيسي.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات، اليوم الخميس، بصورة جماعية، عقب تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بطرح شركات القوات المسلحة ضمن برنامج الطروحات بالبورصة. وربحت القيمة السوقية للأسهم 3.7 مليار جنيه، ووصلت إلى مستوي 727.704 مليار جنيه. وصعد مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس اداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.55% ليصل إلي مستوي14558 نقطة. ربح مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.59%، وأرتفع مؤشر إيجي إكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري ايجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.41%.
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