ارتفاع رأسمال البورصة المصرية إلى 737.4 مليار جنيه

حققت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مكاسب بلغت نحو 7ر9 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 4ر737 مليار جنيه، مقابل 7ر727 جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع بلغ نسبته 3ر1%، وأظهر التقرير الأسبوعي ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، إذ قفز مؤشر السوق الرئيسي إيجي اكس 30 بنسبة 63ر1 في المائة ليسجل مستوى 87ر14795 نقطة،فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 بنحو 52ر1 فى المائة ليبلغ مستوى 45ر547 نقطة شملت الارتفاعات مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 58ر1 في المائة ليبلغ مستوى 57ر1459 نقطة.
وأشار التقرير الأسبوعي، إلى أن انخفاض قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 7 مليارات جنيه من خلال تداول 859 مليون ورقة منفذة على 118 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 1 17 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 196ر1 مليار ورقة منفذة على 113 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
ولفت إلى أن الأسهم استحوذت على
وأشار التقرير الأسبوعي، إلى أن انخفاض قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 7 مليارات جنيه من خلال تداول 859 مليون ورقة منفذة على 118 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 1 17 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 196ر1 مليار ورقة منفذة على 113 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
ولفت إلى أن الأسهم استحوذت على 69ر50 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 31ر49%.
وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 5ر77% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة ،بينما استحوذ المستثمريو الأجانب على 9ر15% والعرب على 6ر6% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 3ر130 مليون جنيه بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 6ر75 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
يذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 3ر67% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات بينما استحوذ الأجانب على 8ر23% و سجل العرب 9ر8% وسجل الأجانب صافي بيع قدره 849ر1 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع بلغ 1ر596 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.