مصدر يكشف آخر تطورات إصابة حسين الشحات

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ م

حسين الشحات

أجرى حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، أشعة على قدمه مساء اليوم الخميس، عقب تعرضه لإصابة قوية خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في المباراة الودية أمام ليبيريا، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد، ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون، ويعد هذه اللقاء هو الأخير للمنتخب قبل مواجهة كينيا في الرابع عشر من شهر نوفمبر الجاري، ومنتخب جزر القمر في الثامن عشر من الشهر ذاته، في الجولتين الأولى والثانية.

وكشف مصدر مقرب من حسين الشحات أن اللاعب خضع للأشعة على العضلة الأمامية والركبة، وأكد الطبيب له أن الإصابة مجرد كدمة في القدم ولن يدوم غيابه عن المشاركة في المباريات طويلًا، وسيخضع لفحص طبي من خلال محمد أبو العلا طبيب المنتخب. وفي الدقيقة 36، تدخل بنجامين دي لاعب منتخب ليبيريا على حسين الشحات، الذي