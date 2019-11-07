رياضة

مصدر يكشف آخر تطورات إصابة حسين الشحات

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ م
حسين الشحات
حسين الشحات
أجرى حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، أشعة على قدمه مساء اليوم الخميس، عقب تعرضه لإصابة قوية خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في المباراة الودية أمام ليبيريا، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد، ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون، ويعد هذه اللقاء هو الأخير للمنتخب قبل مواجهة كينيا في الرابع عشر من شهر نوفمبر الجاري، ومنتخب جزر القمر في الثامن عشر من الشهر ذاته، في الجولتين الأولى والثانية.
وكشف مصدر مقرب من حسين الشحات أن اللاعب خضع للأشعة على العضلة الأمامية والركبة، وأكد الطبيب له أن الإصابة مجرد كدمة في القدم ولن يدوم غيابه عن المشاركة في المباريات طويلًا، وسيخضع لفحص طبي من خلال محمد أبو العلا طبيب المنتخب. وفي الدقيقة 36، تدخل بنجامين دي لاعب منتخب ليبيريا على حسين الشحات، الذي
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نورويتش-سيتي‎

مدرب نورويتش: لا نملك المال للمنافسة في البريميرليج

علق الألماني دانييل فاركي مدرب نورويتش سيتي الصاعد مطلع الموسم الحالي للدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، على المنافسة على البريميرليج، مشيرًا إلى أن النادي لا يملك الموارد المالية الكافية لمنافسة الفرق البارزة في البريميرليج، مضيفا أن فريقه يخوض مبارياته دائما على أنه الطرف الأضعف، موضحا فى المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه المقبلة أما واتفورد: "نكون الطرف الأضعف في كل مباراة، لهذا لا يمكن أن نتوقع الفوز دائما، النتائج ليست جيدة بما يكفي، من الصعب التعامل مع حالات مزاجية مختلفة ومتباينة للاعبين خلال الموسم".
مؤتمر شوقي غريب

شوقي غريب يختار «صادق ومنسي» بدلا من «طاهر ومرعي»

أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، ضم محمد صادق لاعب الإسماعيلي وناصر منسي لاعب طلائع الجيش إلى قائمة الفراعنة لكأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، بعد أن قرر الجهاز الفني استبعاد طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي من قائمته عقب الإصابات التي لحقت بهما اليوم الخميس. وتشترط لوائح البطولة على أي منتخب يريد استبدال لاعبيه للإصابة قبل 24 ساعة من أول مباراة، إرسال تقرير مكتوب للجنة الطبية والحصول على موافقتها لإجراء عملية الاستبدال وهو ما حدث بالفعل.
اشتباكات- سلة -الأهلي -و الزمالك‎ (2)

مجلس إدارة الأهلي يدرس التصعيد ضد اتحاد السلة

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي خلال اجتماعه القادم والمقرر له السبت المقبل اتخاذ عدد من الخطوات التصعيدية بعد العقوبات التي أصدرتها لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة السلة على خلفية مباراة الأهلي والزمالك في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر. وشهدت المباراة العديد من الأحداث المؤسفة بعد نهايتها بسبب قيام "إيهاب أمين" لاعب الأهلى بتمرير الكرة بين أقدام لاعب الزمالك، وهو الأمر الذى لم يتقبله لاعبو الفريق الأبيض والجهاز الفنى وتحولت الصالة المغطاة إلى ساحة اشتباك بين اللاعبين.
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حسام البدري (1)

البدري: زيزو إضافة للمنتخب ومواجهة ليبيريا مهمة

أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، أن مواجهة ليبيريا كانت مهمة للغاية قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر، في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية المباراة، التي فاز بها الفراعنة بهدف حمدي فتحي، قائلا: "نستعد للمواجهات الرسمية في ظروف صعبة في ظل التوقف الكبير لمسابقة الدوري، على سبيل المثال الأهلي لم يلعب أي مباراة منذ ما يقارب الشهر، فرق أخرى لم تلعب منذ مدة كبيرة أيضًا، وهذا صنع الفوارق البدنية بين عناصر المنتخب، أشكر اتحاد الكرة على إقامة تلك المباراة الودية، هي مهمة للغاية بالنسبة لنا لأهداف متعدد".
مصر -وبتسوانا (10)

حمدي فتحي يقود الفراعنة للفوز على ليبيريا

حقق المنتخب الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، الفوز على نظيره منتخب ليبيريا، بهدف نظيف، جاء عن طريق حمدي فتحي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون، ويعد هذه اللقاء هو الأخير قبل مواجهة كينيا في الرابع عشر من شهر نوفمبر الجاري، ومنتخب جزر القمر في الثامن عشر من الشهر ذاته، في الجولتين الأولى والثانية.
أيمن أشرف

التجنيد يبعد أيمن أشرف عن معسكر الأهلي

غاب أيمن أشرف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن معسكر فريقه الذي انطلق اليوم في الإمارات بمدينة دبي، استغلالا لتوقف مسابقة الدوري المصري الممتاز، وعدم ارتباط الفريق بأي مباريات رسمية حتى نهاية نوفمبر المُقبل، وجاء غياب مدافع القلعة الحمراء بسبب عدم تمكنه من استخراج تصريح السفر، بسبب طلبه للتجنيد. وعلمت "التحرير" أن العديد من المسؤولين في النادي الأهلي حاولوا التدخل لإنهاء تصريح السفر الخاص باللاعب، لكن لم يفلح المسؤولون في إنهاء الأزمة، ليتغيب عن معسكر الفريق.
محمد-محمود

وكيل محمد محمود: أرسلنا الأشعة لألمانيا وننتظر الرد

كشف نادر شوقي رئيس مجلس إدارة شركة 11 التي تملك حقوق وكالة محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه أرسل الأشعة الخاصة باللاعب التي أجراها مساء اليوم الأربعاء، بمستشفى المعلمين بصورة عاجلة إلى المانيا من أجل التأكد من تشخيص إصابته. وقال نادر شوقي في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "اتصل بي محمد محمود وقال لي إن الأطباء المصريين في المستشفي أكدوا أن تشخيص الأشعة هو قطع بالرباط الصليبي في الركبة السليمة وليست الأخرى وعاد من نفس الإصابة".
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