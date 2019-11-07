رياضة

سون يكشف تفاصيل حديثه مع جوميز بعد الإصابة

تحرير:محمد جمال ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ م
سون وجوميز
سون وجوميز
كشف الكوري سون هيونج مين لاعب توتنهام عن تبادله الرسائل مع أندريه جوميز لاعب إيفرتون بعد تعرض الأخير لإصابة مروعة، بسبب تدخل قوى من لاعب السبيرز. وقال سون فى تصريحات مع شبكة سكاى سبورتس الإنجليزية: "تبادلت الرسائل مؤخرا مع جوميز للاطمئنان عليه، أشعر بالأسف الشديد لما حدث له". وأكمل لاعب السبيرز: "كرة القدم هي رياضة تحدث فيها مثل تلك الأمور، ولكن لا يوجد أي أحد على الإطلاق يتمنى أن يكون في هذا الموقف، أنا حزين للغاية بسبب ما حدث، عشت أيامًا صعبة خلال الفترة الماضية".
وأشار سون خلال تصريحاته: "أرسلت رسالة لـ جوميز أتمنى له السلامة وأعبر له عن اعتذاري وأسفي الشديد لما حدث له". واختتم تصريحاته قائلا: "تلقيت رسائل دعم من الأشخاص حولي ومن زملائي في الفريق وحتى من جماهير إيفرتون، أدركت الآن كم أنا محظوظ". وكان نادى إيفرتون الإنجليزي، أعلن فى بيان له الثلاثاء الماضى،
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رسميًّا.. الاتحاد الإنجليزي يلغي طرد سون

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها الكوري سون هيونج مين لاعب توتنهام، وذلك بعد التدخل القوى ضد أندريه جوميز. ووفقًا للقرار الذي أصدرته لجنة مستقلة تابعة للاتحاد الإنجليزي، فإن البطاقة الحمراء سيتم رفعها من سجل اللاعب الكوري، بسبب قرار خاطئ من جانب الحكم مارتن أتكنسين. الحكم الإنجليزي كان قد أشهر البطاقة الحمراء لسون بعد كرة مشتركة مع أندري جوميز لاعب إيفرتون، والتي تسببت في كسر بكاحل لاعب التوفيز.
سون - جوميز

"ذا صن" تكشف مدة غياب أندريا جوميز عن الملاعب

كشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية مدة غياب لاعب فريق إيفرتون أندريا جوميز عن الملاعب بعد الإصابة المروعة التي تعرض لها في مباراة الأمس، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، أمام فريق توتنهام، حيث ألتقى الفريقان في الجولة الحادية عشرة من البريميرليج، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. وشهدت الدقيقة 78 تدخلا عنيفا من لاعب الديوك سون هيونج مين على أندريا جوميز، حيث تعرض الأخير لإصابة مروعة في القدم وحصل اللاعب الكوري الجنوبي على بطاقة حمراء، وكشف إيفرتون أن جوميز يعاني من كسر وخلع في الكاحل، وخضع لعملية جراحية ناجحة اليوم.
سون - جوميز

ديلي ألي عن سون: لم يتوقف عن البكاء في غرفة الملابس

تحدث الإنجليزي ديلي ألي، لاعب فريق توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي، عن زميله الكوري الجنوبي سون هيونج مين، مؤكدًا أنه لم يستطع التوقف عن البكاء عقب انتهاء مباراة فريقه أمام فريق إيفرتون والتي شهدت إصابة قوية للبرتغالي أنديريا جوميز، بعد تدخل سون، أشهر على أثرها حكم اللقاء بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخله الخشن على لاعب إيفرتون، وانتهت المباراة التي جمعت بين إيفرتون وتوتنهام بهدف لكل منهما سجل للسبيرز ديلي ألي في الدقيقة 63، بينما عدل النتيجة لأصحاب الأرض سينك توسون في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
توتنهام - ايفرتون

التعادل يحسم مواجهة توتنهام وإيفرتون

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة فريق توتنهام ونظيره إيفرتون، التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب «جوديسون بارك»، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل ديلي ألي هدف التقدم للضيوف، وأدرك جينك توسن هدف التعادل لأصحاب الأرض، وبهذا التعادل رفع توتنهام رصيده إلى 13 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف عن وست هام يونايتد الذي يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب البطولة، في المقابل رفع إيفرتون رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع عشر.
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