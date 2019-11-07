سون يكشف تفاصيل حديثه مع جوميز بعد الإصابة

تحرير:محمد جمال ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ م

سون وجوميز

كشف الكوري سون هيونج مين لاعب توتنهام عن تبادله الرسائل مع أندريه جوميز لاعب إيفرتون بعد تعرض الأخير لإصابة مروعة، بسبب تدخل قوى من لاعب السبيرز. وقال سون فى تصريحات مع شبكة سكاى سبورتس الإنجليزية: "تبادلت الرسائل مؤخرا مع جوميز للاطمئنان عليه، أشعر بالأسف الشديد لما حدث له". وأكمل لاعب السبيرز: "كرة القدم هي رياضة تحدث فيها مثل تلك الأمور، ولكن لا يوجد أي أحد على الإطلاق يتمنى أن يكون في هذا الموقف، أنا حزين للغاية بسبب ما حدث، عشت أيامًا صعبة خلال الفترة الماضية".

وأشار سون خلال تصريحاته: "أرسلت رسالة لـ جوميز أتمنى له السلامة وأعبر له عن اعتذاري وأسفي الشديد لما حدث له". واختتم تصريحاته قائلا: "تلقيت رسائل دعم من الأشخاص حولي ومن زملائي في الفريق وحتى من جماهير إيفرتون، أدركت الآن كم أنا محظوظ". وكان نادى إيفرتون الإنجليزي، أعلن فى بيان له الثلاثاء الماضى،



وأشار سون خلال تصريحاته: "أرسلت رسالة لـ جوميز أتمنى له السلامة وأعبر له عن اعتذاري وأسفي الشديد لما حدث له".



واختتم تصريحاته قائلا: "تلقيت رسائل دعم من الأشخاص حولي ومن زملائي في الفريق وحتى من جماهير إيفرتون، أدركت الآن كم أنا محظوظ".



وكان نادى إيفرتون الإنجليزي، أعلن فى بيان له الثلاثاء الماضى، عن تطور حالة أندريه جوميز لاعب التوفيز، وكشف إيفرتون فى بيان عبر الحساب الرسمي لموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "بعد إجراء عملية جراحية ناجحة يوم أمس، خرج الآن من المستشفى جوميز وسيواصل إعادة تأهيله تحت رعاية فريقنا الطبي".



ومن جانبه ألغى الاتحاد الإنجليزي، البطاقة الحمراء التى تلقاها سون، وذلك بعد التأكد من عدم وجود دور له فى الإصابة.