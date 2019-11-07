مجلس إدارة الأهلي يدرس التصعيد ضد اتحاد السلة

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١١ م

اشتباكات الأهلي والزمالك

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي خلال اجتماعه القادم والمقرر له السبت المقبل اتخاذ عدد من الخطوات التصعيدية بعد العقوبات التي أصدرتها لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة السلة على خلفية مباراة الأهلي والزمالك في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر. وشهدت المباراة العديد من الأحداث المؤسفة بعد نهايتها بسبب قيام "إيهاب أمين" لاعب الأهلى بتمرير الكرة بين أقدام لاعب الزمالك، وهو الأمر الذى لم يتقبله لاعبو الفريق الأبيض والجهاز الفنى وتحولت الصالة المغطاة إلى ساحة اشتباك بين اللاعبين.

ومن المنتظر أن يناقش المجلس خلال اجتماعه الخطوات التي يمكن اتخاذها في ظل العقوبات المجحفة التي أصدرتها اللجنة بحق النادي الأهلي ولاعبيه من غرامات مالية وإيقاف ونقل لواحدة من المباريات، ويرى مسؤولو الأهلي أن اتحاد كرة السلة أصدر عقوبات هزيلة تجاه الجهاز الفني ولاعبي الزمالك على الرغم التجاوزات غير المسبوقة