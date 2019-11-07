رياضة

مجلس إدارة الأهلي يدرس التصعيد ضد اتحاد السلة

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١١ م
اشتباكات الأهلي والزمالك
اشتباكات الأهلي والزمالك
يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي خلال اجتماعه القادم والمقرر له السبت المقبل اتخاذ عدد من الخطوات التصعيدية بعد العقوبات التي أصدرتها لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة السلة على خلفية مباراة الأهلي والزمالك في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر. وشهدت المباراة العديد من الأحداث المؤسفة بعد نهايتها بسبب قيام "إيهاب أمين" لاعب الأهلى بتمرير الكرة بين أقدام لاعب الزمالك، وهو الأمر الذى لم يتقبله لاعبو الفريق الأبيض والجهاز الفنى وتحولت الصالة المغطاة إلى ساحة اشتباك بين اللاعبين.
ومن المنتظر أن يناقش المجلس خلال اجتماعه الخطوات التي يمكن اتخاذها في ظل العقوبات المجحفة التي أصدرتها اللجنة بحق النادي الأهلي ولاعبيه من غرامات مالية وإيقاف ونقل لواحدة من المباريات، ويرى مسؤولو الأهلي أن اتحاد كرة السلة أصدر عقوبات هزيلة تجاه الجهاز الفني ولاعبي الزمالك على الرغم التجاوزات غير المسبوقة
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مفاجأة.. الأهلي لم يلغِ تذاكر طيران الجونة

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كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، حالة محمود متولي مدافع المارد الأحمر، ومدى شفائه من إصابة المزق في العضلة الخلفية التي لحقت به خلال مباراة الزمالك الماضية في بطولة كأس السوبر المصري والذي توج به المارد الأحمر بعد الفوز على الأبيض بثلاثة أهداف مُقابل هدفين. وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"التحرير" إن اللاعب يتبقى في برنامجه العلاجي أسبوع وسيخوض التدريبات الجماعية بصورة منتظمة بعد الانتهاء من البرنامج الذي وضعه خالد محمود طبيب الأهلي.
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كشف مصدر بالنادي الأهلي حقيقة تلقي رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عرضًا لتدريب المنتخب السويسري خلال الساعات الماضية، حيث زعمت بعض التقارير الصحفية السويسرية دخول مدرب القلعة الحمراء قائمة المرشحين لتدريب المنتخب السويسري خلفا للمدرب الحالي فالديمير بيتكوفيتش الذي ينتهي عقده قبل يورو 2020. وقال مصدر بالأهلي إن رينيه فايلر لم يتناقش مع أي مسؤول في الأهلي بشأن تلقيه أي عروض سواء من المنتخب السويسري أو غيره، مشيرًا إلى أن المسؤولين في القلعة الحمراء يتمسكون باستمرار المدير الفني.
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