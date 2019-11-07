مجلس إدارة الأهلي يدرس التصعيد ضد اتحاد السلة
تحرير:أحمد سعيد
٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١١ م
اشتباكات الأهلي والزمالك
يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي خلال اجتماعه القادم والمقرر له السبت المقبل اتخاذ عدد من الخطوات التصعيدية بعد العقوبات التي أصدرتها لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة السلة على خلفية مباراة الأهلي والزمالك في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.
وشهدت المباراة العديد من الأحداث المؤسفة بعد نهايتها بسبب قيام "إيهاب أمين" لاعب الأهلى بتمرير الكرة بين أقدام لاعب الزمالك، وهو الأمر الذى لم يتقبله لاعبو الفريق الأبيض والجهاز الفنى وتحولت الصالة المغطاة إلى ساحة اشتباك بين اللاعبين.
ومن المنتظر أن يناقش المجلس خلال اجتماعه الخطوات التي يمكن اتخاذها في ظل العقوبات المجحفة التي أصدرتها اللجنة بحق النادي الأهلي ولاعبيه من غرامات مالية وإيقاف ونقل لواحدة من المباريات، ويرى مسؤولو الأهلي أن اتحاد كرة السلة أصدر عقوبات هزيلة تجاه الجهاز الفني ولاعبي الزمالك على الرغم التجاوزات غير المسبوقة
ومن المنتظر أن يناقش المجلس خلال اجتماعه الخطوات التي يمكن اتخاذها في ظل العقوبات المجحفة التي أصدرتها اللجنة بحق النادي الأهلي ولاعبيه من غرامات مالية وإيقاف ونقل لواحدة من المباريات، ويرى مسؤولو الأهلي أن اتحاد كرة السلة أصدر عقوبات هزيلة تجاه الجهاز الفني ولاعبي الزمالك على الرغم التجاوزات غير المسبوقة والموثقة بالصوت والصورة والتي تضمنتها الشكوى الرسمية التي أرسلها الأهلي لاتحاد السلة.
وتوثق هذه الاعتداءات، وتؤكد قيام المدير الفني للزمالك وبعض معاونيه بتوجيه إشارات تخدش الحياء وبعيدة عن الأخلاق الرياضية لمجلس إدارة الأهلي الموجود في المقصورة الرئيسة، فضلا عن قيام لاعبي الفريق المنافس ومعهم أعضاء الجهاز الفني والإداري بالاعتداء على لاعبي الأهلي مستخدمين الأجزاء الخشبية الموجودة في الصالة المغطاة في مشهد ليس له علاقة بالرياضة.
وجاءت العقوبات كالتالي:
إيقاف عصام عبدالحميد المدير الفنى للزمالك لمدة 4 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه.
كما قرر اتحاد السلة إيقاف وائل بدر مدرب عام الزمالك لمدة مباراتين مع تغريمه 15 ألف جنيه، وإيقاف هيثم السحرتى لاعب الزمالك لمدة مباراتين وتغريمه 50 ألف جنيه، إيقاف مصطفى محمد لاعب الزمالك لمدة مباراتين وتغريمه 30 ألف جنيه.
وقرر اتحاد السلة إيقاف إبراهيم الجمال لاعب الأهلى لمدة مباراتين وتغريمه 40 ألف جنيه وإيقاف أحمد إسماعيل لاعب الأهلى مباراتين وتغريمه 30 ألف جنيه.
وقرر نقل مباراة واحدة للأهلي خارج ملعبه وإخطار الاتحاد بالملعب الجديد قبل اللقاء بـ3 أيام.