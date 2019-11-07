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دعم الحلول السياسية.. السيسي وملك البحرين يبحثان أزمات المنطقة

٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ م
الرئيس السيسي وملك البحرين
الرئيس السيسي وملك البحرين
غادر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس، بعد زيارة سريعة للبلاد، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استعرضا آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، كما تطرقا إلى عدد من الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، بالإضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ومواجهة التدخلات الخارجية.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي، أكد لملك البحرين، المكانة العزيزة التي تحظي بها دولة البحرين الشقيقة لدى الشعب المصري، وما تمثله العلاقات المصرية البحرينية من نموذج للتعاون الاستراتيجي بين الأشقاء العرب، فضلا عن الحرص على مواصلة الارتقاء بأطر التعاون المشترك
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غلق- شارع -الهرم

لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع الهرم بالاتجاهين

أصدرت محافظة الجيزة، بيانًا، مساء اليوم الخميس، نوهت فيه عن اضطرار الإدارة العامة لمرور الجيزة لغلق شارع الهرم بشكل جزئي بالاتجاهين، وذلك لمدة 3 أيام تبدأ في الساعة الـ12 صباح غدٍ الجمعة، والموافق 8/ 11/ 2019، وتنتهى في الساعة الـ5 من صباح يوم الأحد الموافق 10/ 11/ 2019، دون توقف لحركة المرور، مؤكدة على أنه سيتم ترك حارة مرورية لسير السيارات في كلا الاتجاهين، مشيرة إلى أن الغلق يأتي في إطار أعمال نقل المرافق الخاصة بمشروع مترو الأنفاق «الخط الرابع».
ياسر عرفات

«حماس» تمنع إحياء ذكرى رحيل عرفات.. هل يعمق الانقسام؟

أيام قليلة تفصلنا عن الذكرى الخامسة عشرة لرحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، القائد الذي ارتبط اسمه بأهم مراحل نضال الشعب الفلسطيني لنيل استقلاله، التي توافق 11 نوفمبر من كل عام، حيث يحيي الفلسطينيون في جميع أنحاء العالم سنويا ذكرى وفاة الراحل عرفات كل عام، والذي لا تزال وفاته محل جدل وقضية يكتنفها الغموض، فرغم تأكيد الأطباء الفرنسيين الذي أشرفوا على علاجه عدم تسممه بأي مادة، إلا أن جهات عدة وجهت اتهامات لإسرائيل باغتياله، وهو أمر لم تنفه إسرائيل ولم تعترف به.
الشيخ- إبراهيم- العزازي

بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. داعية: استعدوا لموت الفجأة (فيديو)

قال الداعية الإسلامي الشيخ إبراهيم العزازي، من علماء الأزهر الشريف، إنه يجب على الجميع أن يكون على استعداد بأن يدعي في أي لحظة، وأن يؤدي الفرائض التي عليه، متابعًا: «كلنا محل الدعوة في أي وقت»، مشيرًا إلى أنه «كلما كنت أكثر أخلاقًا والتزامًا كلما كنت أكثر استعدادًا للموت»، وأضاف خلال حواره مع الشيخ خالد الجندي، في برنامج «لعلهم يفقهون» على قناة «دي إم سي»، اليوم الخميس، أن الموت كالنوم في كل الأعمار وفي كل الأحوال وفي كل الأماكن وعلى كل الأشكال، مؤكدًا أنه إذا خرجت الروح مات البدن.
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شيخ الأزهر: النبي محمد من أكبر محبي الخير للإنسانية

قال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إنه رغم مرور 1949 عامًا، على مولد خاتم الأنبياء والمرسلين، لا تزال الإنسانية حتى هذه اللحظة، ترنو نحو هذا الإشراق الإلهي، وأن رسالة النبي ما كان لها أن تكون ملهمة للحضارات على اختلاف توجهاتها؛ لولا هذا البعد الفوقي العجيب الذي تميّزت به، وهو بُعد «الآداب الإنسانية العالية»، العابرة لحدود الزمان والمكان والأفراد والجماعات.
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السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: لدي إرادة لا تلين في مواجهة الإرهاب

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن لديه إرادة من حديد لا تلين في مواجهة الإرهاب، مضيفًا: "وذلك من أجل خاطر الدين كل الدين.. لأن الإرهاب المتوحش له تأثير سلبي على فكرة الإيمان والاعتقاد". وأكد الرئيس أن الاحتفال اليوم بذكرى مولد نبي الرحمة والهدى يمثل مناسبة طيبة للتأمل في جوهر ومقاصد الرسالة التي تلقاها النبي الكريم، ما يعطي لنا الكثير من الدروس، الواجب تعلمها واستيعابها وفي مقدمتها تحمل الأذى بثبات والصبر على المكاره، بأمل في نصر الله ومواجهة الصعاب، بعمل دؤوب لا ينقطع.
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البرلمان يوافق على قانون الكيانات الإرهابية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فى مجموعة وإحالته لمجلس الدولة. وأكد التقرير، أن القانون رقم 8 لسنة 2015 صدر في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وأوجب على النيابة العامة إنشاء قائمتين أولهما تسمي "قائمة الكيانات الإرهابية" لإدراج الكيانات الإرهابية عليها، مثل الجمعيات والمنظمات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي متي ما رست أعمالاً كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الافراد او إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو غيرها من المرافق العامة من القيام بأعمالها أو أية محاولة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين.
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عبد العال لنائب رئيس نيجيريا: الإرهاب أبرز تحدي

التقى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، نائب رئيس الجمهورية النيجيري يمي أوسينباجو، اليوم الثلاثاء، في مستهل زيارة رئيس البرلمان لجمهورية نيجيريا الاتحادية على رأس وفد برلماني. ونقل عبد العال، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس النيجيري محمد بخاري، مؤكدا على الدعوة الرئاسية لاستضافة الرئيس النيجيري في مؤتمر الاستثمار في إفريقيا المقرر انعقاده في العاصمة الإدارية الجديدة يومي 22 و23 نوفمبر المقبل، وكذلك الدعوة التي وجهتها الرئاسة المصرية للرئيس النيجيري، لحضور مؤتمر السلام والتنمية المستدامة المقرر انعقاده في أسوان في ديسمبر المقبل.
كلمة - الرئيس- السيسي-في -الجلسة الخاصة -بمنتدي شباب- العالم باسوان (2)

السيسي يفتتحه.. 9 معلومات عن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية

تنطلق صباح اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك خلال الفترة من 28 أكتوبر حتى 22 نوفمبر 2019، في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء. ?ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات المؤتمر، وإليكم أبرز 9 معلومات عن المؤتمر:
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