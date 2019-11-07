شوقي غريب يختار «صادق ومنسي» بدلا من «طاهر ومرعي»

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ م

شوقي غريب

أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، ضم محمد صادق لاعب الإسماعيلي وناصر منسي لاعب طلائع الجيش إلى قائمة الفراعنة لكأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، بعد أن قرر الجهاز الفني استبعاد طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي من قائمته عقب الإصابات التي لحقت بهما اليوم الخميس. وتشترط لوائح البطولة على أي منتخب يريد استبدال لاعبيه للإصابة قبل 24 ساعة من أول مباراة، إرسال تقرير مكتوب للجنة الطبية والحصول على موافقتها لإجراء عملية الاستبدال وهو ما حدث بالفعل.

ويقع المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، في المجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالي، وتقام مبارياتهم على استاد القاهرة، فيما تضم المجموعة الثانية جنوب إفريقيا وكوت ديفوار وزامبيا ونيجيريا، وتقام مبارياتهم على استاد السلام، ويلتقي منتخب غانا مع الكاميرون في العاشرة مساء الغد. لتكون قائمة المنتخب



ويقع المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، في المجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالي، وتقام مبارياتهم على استاد القاهرة، فيما تضم المجموعة الثانية جنوب إفريقيا وكوت ديفوار وزامبيا ونيجيريا، وتقام مبارياتهم على استاد السلام، ويلتقي منتخب غانا مع الكاميرون في العاشرة مساء الغد.



لتكون قائمة المنتخب كالتالي:



حراسة المرمى: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي.



الدفاع: أسامة جلال، محمد صادق، محمود الجزار، أحمد رمضان «بيكهام»، محمد عبدالسلام، أحمد أبو الفتوح، كريم العراقي.



خط الوسط: أكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي.



الهجوم: رمضان صبحي، ناصر منسي، إمام عاشور، عبدالرحمن مجدي، مصطفى محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان.