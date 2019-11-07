مدرب نورويتش: لا نملك المال للمنافسة في البريميرليج

تحرير:محمد جمال ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٩ م

نوريتش سيتي

علق الألماني دانييل فاركي مدرب نورويتش سيتي الصاعد مطلع الموسم الحالي للدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، على المنافسة على البريميرليج، مشيرًا إلى أن النادي لا يملك الموارد المالية الكافية لمنافسة الفرق البارزة في البريميرليج، مضيفا أن فريقه يخوض مبارياته دائما على أنه الطرف الأضعف، موضحا فى المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه المقبلة أما واتفورد: "نكون الطرف الأضعف في كل مباراة، لهذا لا يمكن أن نتوقع الفوز دائما، النتائج ليست جيدة بما يكفي، من الصعب التعامل مع حالات مزاجية مختلفة ومتباينة للاعبين خلال الموسم".

وأضاف فاركي: "لسنا فخورين أننا لم نتمكن من إنفاق مبالغ طائلة مثل باقى أندية الدوري الإنجليزي الأخرى، بل على العكس تماما". وواصل المدرب الألمانى: "علينا أن نتعامل مع الموقف وأن نتخذ الخطوات المناسبة مثل تطوير أكاديمية الناشئين، نأمل أن نصبح يوما ما ناديا يملك ميزانية كبيرة، ولكن حتى ذلك الحين علينا العمل