وسط تحذيرات الركود.. اقتصاد لبنان يقترب من الانهيار

رسم البنك الدولي صورة قاتمة للوضع في لبنان محذرا من نفاذ الوقت قبل حل الأزمة الاقتصادية والسياسية لأن كل يوم يمر يزداد الوضع تعقيدا داعيا إلى ضرورة التعجيل بحكومة جديدة
يصارع لبنان أسوأ توترات اقتصادية ومالية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، وسط اضطراب المشهد السياسي في هذا البلد الذي يشهد حالة من الحراك الشعبي ضد النخبة الحاكمة في أرجاء لبنان، والتي دفعت رئيس الوزراء سعد الحريري للاستقالة الأسبوع الماضي، مما أطاح بحكومته الائتلافية، إلا أنه لا يوجد أي مؤشر على إحراز تقدم فيما يتعلق بالتوافق حول حكومة جديدة، رغم مرور أسبوع على استقالة الحريري، في حين أن تشكيل الائتلاف الحكومي المنقضي، كان نتاج مفاوضات استغرقت تسعة أشهر.
ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية على وقع خلافات وانقسامات سياسية واضطرابات اجتماعية وضعت الاقتصاد الهش الذي يعتمد على تحويلات المغتربين والمعونات الخليجية والدولية على حافة الانهيار.
ووسط هذا المشهد المتردي، جاءت تحذيرات البنك الدولي الذي رسم صورة قاتمة للوضع اللبناني في ظل تدهور الوضع المعيشي توقع فيها
ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية على وقع خلافات وانقسامات سياسية واضطرابات اجتماعية وضعت الاقتصاد الهش الذي يعتمد على تحويلات المغتربين والمعونات الخليجية والدولية على حافة الانهيار.
ووسط هذا المشهد المتردي، جاءت تحذيرات البنك الدولي الذي رسم صورة قاتمة للوضع اللبناني في ظل تدهور الوضع المعيشي توقع فيها أن يشهد البلد "ركودا كبير" في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية والمالية عليه.
وأكد البنك الدولي، أمس الأربعاء، أن الوضع في لبنان يصبح أكثر خطورة بمرور الوقت، وتحقيق التعافي ينطوي على تحديات أكبر، مشيرا إلى أنه مستعد لتقديم كل الدعم الممكن إلى حكومة لبنانية جديدة تكون ملتزمة "بالحوكمة الرشيدة... وخلق فرص عمل لجميع اللبنانيين".
وأوضح البنك في بيان، بعد أن التقى مديره الإقليمي ساروج كومار، مع الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، أن التشكيل السريع لحكومة تلبي توقعات جميع اللبنانيين هي الخطوة الأكثر إلحاحا في لبنان.
وتوقع البنك الدولي ركودا في لبنان خلال 2019 أكبر بكثير من التقدير السابق إنه يتوقع أن يكون الركود في عام 2019 أكبر من التوقعات السابقة، مما سيؤدي إلى انكماش 0.2% في الاقتصاد.
وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار، في بيان بعد لقاء الرئيس اللبناني ميشال عون "مع مرور كل يوم، يصبح الموقف أكثر حدة وهذا من شأنه أن يجعل التعافي صعبا للغاية".
تصريحات البنك الدولي حول استعداده إلى دعم حكومة لبنانية جديدة، جاءت وسط التحذير من أن البلاد ليس لديها وقت لتضيعه في معالجة الأزمة الاقتصادية الناشئة، والتي تزداد سوءًا يومًا بعد يوم.
ومن هنا رسم البنك الدولي صورة قاتمة للوضع في لبنان محذرا من الوقت ينفد لحل الأزمة الاقتصادية والسياسية وأن كل يوم يمر يزيد معه الوضع تعقيدا، داعيا إلى ضرورة التعجيل بحكومة جديدة بعد أن قدم رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية وحقنا للدماء بعد أن اقتحم أنصار حزب الله ساحة الاعتصام وسط بيروت واعتدوا على المتظاهرين.
ولا توجد في الوقت الراهن مؤشرات على نهاية قريبة للأزمة مع استمرار الحراك الشعبي العابر للطائفية ومع انسداد الأفق السياسي وغياب حلول عاجلة لانتشال لبنان من أزمتها.
والبنك الدولي من المانحين الدوليين الذين تعهدوا العام الماضي بمساعدات بمليارات الدولارات ضرورية للغاية ومشروطة بتطبيق حكومة لبنان لإصلاحات طالما جرى تجاهلها، لكن في ظل عدم اقتناع الحلفاء الدوليين بشكل كامل، لم يتم بعد ضخ الأموال في الاقتصاد اللبناني.
ويشهد لبنان تدهوراً اقتصاديا، تجلى في نسبة نمو شبه معدومة العام الماضي، وتراكم الديون إلى 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150% من إجمالي الناتج المحلي، وهو من أعلى المعدلات في العالم.
وخفضت وكالة "موديز" الثلاثاء، التصنيف الائتماني للبنان مرة جديدة، ليصبح "سي إيه إيه - 2" في بلد يشهد للأسبوع الثالث على التوالي تحركا شعبيا ضد الطبقة السياسية التي يتهمها متظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية.
ولا يملك لبنان الكثير من الخيارات في المرحلة الراهنة لا على مستوى حل الأزمة السياسية ولا على مستوى الوضع الاقتصادي والاجتماعي، في وقت يعتقد فيه خبراء أن الحل في هدنة اجتماعية تتيح حل عقدة تشكيل الحكومة الجديدة.
لكن حتى وإن حدثت هدنة اجتماعية وهذا أمر مستبعد وفق ما هو معلن شعبيا ووفق مراقبون، فإن أي حكومة جديدة ستجد نفسها أمام نفس المعضلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.