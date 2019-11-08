الذهب يهبط إلى أدنى مستوى له في شهر

٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ ص

ذهب

سجلت أسعار الذهب هبوطا بأكثر من 1% أثناء تعاملات الخميس، إلى أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، مع تسجيل عوائد سندات الخزانة الأمريكية قفزة، وانتعاش أسواق الأسهم العالمية، بموافقة الصين والولايات المتحدة على إلغاء بعض الرسوم الجمركية على مراحل، وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.54% إلى 1467.30 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 16:25 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ أول أكتوبر الماضي، بحسب سكاي نيوز.

وهبطت العقود الأمريكية للذهب 1.67% الى 1468.1 دولار للأوقية، كذلك يجري أيضا تداول الذهب دون المتوسط المتحرك في 100 يوم عند نحو 1467 دولارا للأوقية للمرة الأولى منذ مايو،وفق وكالة رويترز. يذكر أن رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر، ارتفع ليصل إلى 3.27 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي،