سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الذهب يهبط إلى أدنى مستوى له في شهر

٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ ص
ذهب
ذهب
سجلت أسعار الذهب هبوطا بأكثر من 1% أثناء تعاملات الخميس، إلى أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، مع تسجيل عوائد سندات الخزانة الأمريكية قفزة، وانتعاش أسواق الأسهم العالمية، بموافقة الصين والولايات المتحدة على إلغاء بعض الرسوم الجمركية على مراحل، وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.54% إلى 1467.30 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 16:25 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ أول أكتوبر الماضي، بحسب سكاي نيوز.
وهبطت العقود الأمريكية للذهب 1.67% الى 1468.1 دولار للأوقية، كذلك يجري أيضا تداول الذهب دون المتوسط المتحرك في 100 يوم عند نحو 1467 دولارا للأوقية للمرة الأولى منذ مايو،وفق وكالة رويترز. يذكر أن رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر، ارتفع ليصل إلى 3.27 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي،
اقرأ المزيد
البورصه

ارتفاع رأسمال البورصة المصرية إلى 737.4 مليار جنيه

حققت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مكاسب بلغت نحو 7ر9 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 4ر737 مليار جنيه، مقابل 7ر727 جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع بلغ نسبته 3ر1%، وأظهر التقرير الأسبوعي ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، إذ قفز مؤشر السوق الرئيسي إيجي اكس 30 بنسبة 63ر1 في المائة ليسجل مستوى 87ر14795 نقطة،فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 بنحو 52ر1 فى المائة ليبلغ مستوى 45ر547 نقطة شملت الارتفاعات مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 58ر1 في المائة ليبلغ مستوى 57ر1459 نقطة.
بورصة (2)

البورصة تربح 4.2 مليار جنيه بدعم من مشتريات مصرية

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي، وربح المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 737.36 مليار جنيه بدعم من مشتريات عربية وأجنبية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 14795.87 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 547.45 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 1459.57 نقطة.
البنك-المركزى-المصرى

هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة للمرة الثالثة؟

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعا يوم 14 نوفمبر الجاري، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وتبلغ أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 13.25% و14.25%. "البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة من 0.5% إلى 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع المقبل، بدعم من تراجع معدلات التضخم بحسب خبراء اقتصاديين. وتوقعت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار شعاع، أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنحو 1% خلال اجتماعه المقبل مستكملا سياسة التيسير النقدي في ظل انخفاض معدلات التضخم.
طارق-الملا-وزير-البترول-02

البترول: إنتاج 80 مليون قدم مكعب غاز يوميا من بئر بالبحر المتوسط

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بدء إنتاج الغاز الطبيعي من البئر "سيلفا" بالمرحلة "9ب" بمنطقة امتياز غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط، بمعدل إنتاج يتراوح بين 60-80 مليون قدم مكعب غاز يومياً في أوائل شهر نوفمبر الجاري، والتي تعد الثالثة التي يتم وضعها على الإنتاج في غضون شهر بعد البئرين صفاير شرق، وشرق سوان اللتين تم وضعهما على الإنتاج في شهر أكتوبر الماضي بمعدل إنتاج يصل إلى 170 مليون قدم مكعب غاز يوميا.
اقرأ المزيد من الأخبار
فيسبوك

أمريكا تفتح تحقيقا حول تطبيق «تيك توك» الشهير

فتحت الإدارة الأمريكية، تحقيقا حول تطبيق المقاطع الموسيقية الصيني الشهير "تيك توك" بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وذكرت مصادر وفقا لقناة "الحرة" الإخبارية، اليوم السبت، أن لجنة حكومية تقوم بمراجعة تتعلق بما إذا كان التطبيق يرسل بيانات إلى الصين أم لا، وتُشرف على المراجعة لجنة الاستثمار الخارجي في الولايات المتحدة، وهي هيئة حكومية تقوم بمراجعة عمليات الاستحواذ من جانب الشركات الأجنبية، ويمكن أن تشمل المراجعة النظر في عملية استحواذ شركة "بايت- دانس" ومقرها "بكين" على التطبيق الذي كان يعرف باسم "ميوزيكال. إل واي".
العدوان -التركي -على -سوريا

14 بندا.. تفاصيل وقف العدوان التركي على سوريا 120 ساعة

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، إنه تم الاتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا على وقف إطلاق النار في سوريا، وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق مع تركيا أيضا على إيجاد حل للمنطقة الآمنة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم الاتفاق كذلك على ضرورة حماية السجون في شمال سوريا ومواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، ولفت نائب الرئيس الأمريكي، إلى أنه تم الاتفاق أيضا على عدم تدخل تركيا في كوباني السورية، موضحا أن واشنطن وأنقرة اتفقتا على حماية الأقليات في شمال سوريا، بحسب "الحرة" الأمريكية.
عبد الفتاح السيسى (4)

السيسي يطمئن على صحة أمير الكويت

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفيا، مساء اليوم الخميس، بأمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأعرب الرئيس السيسي عن خالص تمنيّاتُه بموفور الصحة والعافية لأمير الكويت، عقب عودتُه للكويت قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الانتهاء من إجراء بعض الفحوصات الطبية الناجحة هناك. وأبدى أمير دولة الكويت خالص تقديره للرئيس السيسي على مشاعره الصادقة، مؤكدا على ما تعكسه هذه اللفتة الكريمة من عمق وقوة العلاقات والروابط التي تجمع بين مصر والكويت على المستويين الرسمي والشعبي.
ذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الخميس 17 أكتوبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس، خلال التعاملات المسائية في السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1490 دولارا. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]