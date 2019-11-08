كلوب يتغنى بجوارديولا قبل صدام البريميرليج

٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ ص

كلوب وجوارديولا

تغنى الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بنظيره الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، واصفًا إياه بالمدرب الأفضل في العالم، وذلك قبل صدام ليفربول والسيتي يوم الأحد المقبل على ملعب الأنفيلد، في قمة مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 31 نقطة وبفارق 6 نقاط عن حامل اللقب السيتي صاحب المركز الثاني، وغطت تصريحات جوارديولا، التي تراجع عنها لاحقا، واتهم فيها ساديو ماني، نجم ليفربول، بأنه يتعمد أحيانا ادعاء السقوط في منطقة الجزاء، على أجواء ما قبل المباراة.

وخلال مقابلة مع شبكة سكاي سبورتس، قال كلوب: "نتلقى أسئلة بشكل مستمر، وأحيانا نقول ما يخطر في أذهاننا دون تدبر أو إدراك أننا أمام الكاميرات". وتابع: "أكنّ قدرا كبيرا من الاحترام لجوارديولا، أعرفه منذ وقت طويل، بالنسبة لي أعتبر منافستي له تقديرا كبيرا". وأضاف: "أعتبره أفضل مدرب في العالم. لدينا فرصة