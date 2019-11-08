رياضة

سانتوس يكشف عن حجم إصابة رونالدو قبل تصفيات اليورو

٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
أشار فرناندو سانتوس، مدرب المنتخب البرتغالي، إلى عدم تلقيه أي أنباء من قبل مدرب يوفنتوس، ماوريسيو ساري، تفيد تعرض قائد البرتغال، النجم كريستيانو رونالدو للإصابة، في مباراة اليوفي الأخيرة في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، والتي فاز بها السيدة العجوز بنتيجة 2-1 على ميدان لوكوموتيف موسكو الروسي، حيث تم استبدال رونالدو في ذلك اللقاء بعد معاناته من إصابة بسيطة في الركبة على حد وصف ساري، ورغم ذلك أعلن سانتوس ضم رونالدو لقائمة المنتخب البرتغالي التي تستعد لمواجهتي ليتوانيا ولوكسمبرج في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.
وقال سانتوس في تصريحات أبرزها موقع كالتشيو ميركاتو: "لم أسمع كلمات ساري، بل اطلعت عليها في الصحف. لا أعلم شيئا عن إصابة رونالدو". وأضاف: "الشيء المهم هو أن جميع اللاعبين الذين سيكونون معنا على استعداد لتقديم أفضل ما لديهم".  ومن المقرر أن يستضيف المنتخب البرتغالي نظيره الليتواني، 14 نوفمبر الجاري،
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تعرف على بوابات دخول الجماهير لمواجهة مصر ومالي

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، عن بوابات دخول الجماهير في لقاء الافتتاح بين المنتخب الأولمبي ومالي في المباراة التي ستقام في السابعة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي. ويدخل جمهور الدرجة الأولى والمقصورة من بوابة آل رشدان، والدرجة الثالثة من بوابة نادي الزهور، والدرجة الثانية من بوابة يوسف عباس، ودخول الجماهير حاملي تذاكر الدرجة الثانية والثالثة يسارا سيكون من بوابة صلاح سالم "دار المدرعات"، أما حاملو تذاكر الدرجة الثانية والثالثة يمينا فدخولهم من طريق النصر بجوار مدرسة الموهوبين.
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عودة ثنائية سان جيرمان تهدد الريال في دوري الأبطال

يبدو أن باريس سان جيرمان الفرنسي بات قريبا من استعادة قوته الضاربة الهجومية في الأيام القليلة المقبلة، التي ستشهد رحيل الفريق الفرنسي إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو، لمواجهة ريال مدريد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن نيمار يقترب من العودة للمشاركة في المباريات أكثر من أي وقت مضى، إذ سيكتمل تعافيه خلال فترة التوقف الدولي.
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30 دقيقة مدة حفل افتتاح كأس الأمم تحت 23 عامًا

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، أن مدة حفل الافتتاح الخاص بالبطولة، اليوم الجمعة، تستغرق 30 دقيقة فقط، ويبدأ حفل الافتتاح في تمام الساعة 5:45، وينتهي الساعة 6:15، حيث يتضمن فقرات غنائية واستعراضية قصيرة، علمًا أن مصر تستضيف البطولة في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري. واتفقت شركة بريزنتيشن المكلفة بتولي مهام تنظيم افتتاح البطولة والرائدة في مجال التسويق الرياضي، مع فرقة شارموفرز الشهيرة، والنجمة نسمة محجوب، على إحياء حفل الافتتاح، الذي سيشهد أيضا العديد من الفقرات الأخرى.
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كوستا يقود يوفنتوس لثمن نهائي دوري الأبطال بفوز قاتل

حقق فريق يوفنتوس، فوزًا ثمينًا على نظيره لوكوموتيف موسكو الروسي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «لوكوموتيف ستاديوم»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، سجل آرون رامزي هدف التقدم للسيدة العجوز، وأدرك أليكسي ميرانشوك هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف دوجلاس كوستا، هدف الفوز لليوفي، الذي تأهل إلى ثمن نهائي المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط عن أتليتكو مدريد، وجاء لوكوموتيف في المركز الثالث بـ3 نقاط، وبايرن ليفركوزن رابعًا بدون نقاط.
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ماذا ننتظر من الجولة الـ11 في الكالتشيو؟

يواصل يوفنتوس المتصدر وإنتر ميلان الوصيف، صراعهما الشرس في قمة الدوري الإيطالي، بمواجهتين سهلتين نسبيا بعد فوز صعب وآخر غير مقنع في الجولة الماضية من المسابقة. ويتصدر يوفنتوس حامل اللقب، جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 26 نقطة من عشر مباريات، في مسيرة خالية من الهزائم. لكن يوفنتوس احتاج إلى ضربة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع عبر نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لينجو من فخ التعادل ويفوز 2-1 على جنوى. ويخوض يوفنتوس، غدا السبت، مباراة الديربي أمام تورينو الذي يعاني بشدة بعد هزيمته الساحقة على ملعب لاتسيو برباعية بيضاء.
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رونالدو يتحدث عن التنافس الصحي مع ميسي

أكد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، أن سبب نجاحه وتواجده بين الأفضل في العالم، يرجع إلى الذكاء الذي يتمتع به، بجانب السعي ومواصلة العمل. جاء ذلك خلال مقابلة صحفية مع مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، اليوم الإثنين، بعد تواجده ضمن قائمة الـ30 المرشحة للفوز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور"، قائلا: "هدفي أن أصبح صغيرًا مهما تقدم بي العمر، عليك أن تكون ذكيًّا لتستمر، أخبرني عن لاعب لديه نفس الأداء الذي أقوم به في نفس العمر، وفي فريق مثل يوفنتوس".
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وكيل رونالدو: كريستيانو لم يقدم كل ما لديه

تغنى خورخي مينديز، وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالمستويات المميزة التي يقدمها الدون وتألقه المستمر، وقال مينديز، في تصريحات لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "أرقام كريستيانو لا تكذب، إنها تكشف الطريق الصعب الذي يسير فيه للوصول إلى إنجازات قياسية، ذلك يضعه كأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، بفارق كبير مقارنةً بصاحب المركز الثاني، بسبب ما حققه مع مختلف الأندية التي مثلها سواء في إنجلترا أو إسبانيا، والآن في إيطاليا، بالإضافة إلى إنجازاته مع منتخب البرتغال".
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