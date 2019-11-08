سانتوس يكشف عن حجم إصابة رونالدو قبل تصفيات اليورو

٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص

كريستيانو رونالدو

أشار فرناندو سانتوس، مدرب المنتخب البرتغالي، إلى عدم تلقيه أي أنباء من قبل مدرب يوفنتوس، ماوريسيو ساري، تفيد تعرض قائد البرتغال، النجم كريستيانو رونالدو للإصابة، في مباراة اليوفي الأخيرة في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، والتي فاز بها السيدة العجوز بنتيجة 2-1 على ميدان لوكوموتيف موسكو الروسي، حيث تم استبدال رونالدو في ذلك اللقاء بعد معاناته من إصابة بسيطة في الركبة على حد وصف ساري، ورغم ذلك أعلن سانتوس ضم رونالدو لقائمة المنتخب البرتغالي التي تستعد لمواجهتي ليتوانيا ولوكسمبرج في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وقال سانتوس في تصريحات أبرزها موقع كالتشيو ميركاتو: "لم أسمع كلمات ساري، بل اطلعت عليها في الصحف. لا أعلم شيئا عن إصابة رونالدو". وأضاف: "الشيء المهم هو أن جميع اللاعبين الذين سيكونون معنا على استعداد لتقديم أفضل ما لديهم". ومن المقرر أن يستضيف المنتخب البرتغالي نظيره الليتواني، 14 نوفمبر الجاري،

وقال سانتوس في تصريحات أبرزها موقع كالتشيو ميركاتو: "لم أسمع كلمات ساري، بل اطلعت عليها في الصحف. لا أعلم شيئا عن إصابة رونالدو".



وأضاف: "الشيء المهم هو أن جميع اللاعبين الذين سيكونون معنا على استعداد لتقديم أفضل ما لديهم".



ومن المقرر أن يستضيف المنتخب البرتغالي نظيره الليتواني، 14 نوفمبر الجاري، على أن يحل ضيفا على لوكسمبورج يوم 17 من نفس الشهر.



يذكر أن البرتغال تحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، خلف المتصدرة أوكرانيا برصيد 19 نقطة، والتي ضمنت التأهل إلى اليورو بالفعل.



وتستقبل البرتغال منتخب ليتوانيا على ملعب ألجارفي، يوم 14 نوفمبر الجارى، قبل أن ترحل لمواجهة لوكسمبورج يوم 17 نوفمبر في ختام مباريات التصفيات.