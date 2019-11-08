مقتل وإصابة 125 شخصًا جراء زلزال ضرب شمال غرب إيران

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ ص

زلزال - أرشيفية

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 120 آخرون جراء زلزال ضرب شمال غربي إيران. وذكرت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الجمعة، أن الهزة الأرضية بلغت قوتها 5.9 درجة، ويقع مركزها على عمق 8 كيلومترات في محافظة أذربيجان الشرقية، على بُعد حوالي 120 كم جنوب شرقي مدينة تبريز، بحسب مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران. وأوضح المركز أن الهزة الأرضية تلتها 5 هزات ارتدادية بلغت قوتها بين 4 و4.8 في منطقة تركمانتشاي.

من جانبه، قال حاكم المحافظة، محمد رضا بور محمدي: "إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 120 آخرون في الزلزال الذي دمر 30 منزلا"، مضيفا أنه تجرى عمليات إنقاذ في 41 قرية، وتتركز الأضرار المادية في منطقتين.