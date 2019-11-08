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سرادق عزاء للفنان هيثم زكي بالزقازيق.. وأسرته: ربنا يرحمه

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص
هيثم أحمد زكي
هيثم أحمد زكي
تقيم أسرة الفنان هيثم أحمد زكي، الذي وافته المنية صباح أمس الخميس، سرادق عزاء له اليوم الجمعة بمدينة الزقازيق. وقال شريف إبراهيم إمام ابن عمة الفقيد، إن الأسرة فوجئت بوفاته في وقت مبكر من صباح الأمس في هذه السن المبكرة، داعيا له بالرحمة والمغفرة. يذكر أن أسرة الفقيد هيثم أحمد زكي، الذي توفي عن عمر يناهز 35 عامًا متأثرًا بهبوط حاد في الدورة الدموية ووارى جثمانه الثرى بمقبرة والده، تقيم بمدينة الزقازيق. وكان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قد صرح أمس بأنه سيقام عزاء للفقيد غدا السبت في مسجد الشرطة في الشيخ زايد.
يذكر أن التقارير الأمنية أفادت أن قسم ثاني الشيخ زايد، تلقى بلاغًا بالعثور على الفنان هيثم أحمد زكي متوفيًا داخل شقته بإحدي الكمبوندات، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وعثروا على جثته داخل الحمام، وبالفحص تبين أن المتوفي يقيم بمفرده، ويتردد عليه فقط خطيبته وخالته للزيارة، وبسؤال أفراد الأمن
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هيثم أحمد زكي

مكملات غذائية وقيء.. اللحظات الأخيرة في حياة هيثم أحمد زكي

عاينت النيابة العامة بجنوب الجيزة، منزل الفنان هيثم أحمد زكي، في مدينة الشيخ زايد، الذي شهد وفاته المفاجئة فجر اليوم الخميس، وكشفت التحقيقات، وجود "مكمل غذائي" كان يتناوله الفنان البالغ من العمر 35 عاما، استعدادا للتمارين التي يؤديها داخل "الجيم"، ورجحت التحريات والتحقيقات، أنها هذه المكملات تسببت في إصابته بـ"مغص"، مع ضعف تناول الطعام، ما نتج عنه إصابته بحالة إعياء شديدة قبل وفاته بيوم واحد، مضيفة أنه عقب شعوره بالإعياء توجه إلى إحدى الصدليات واشترى مجموعة من الأدوية.
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حجاب زينة وانفعال دينا.. لقطات من جنازة هيثم أحمد زكي

ودع المئات من نجوم الفن والرياضة، ظهر اليوم الخميس، جثمان الفنان هيثم أحمد زكي، من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين. وشارك عدد كبير من النجوم، أبرزهم: "محمد هنيدي ومحمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة والإعلامي أحمد شوبير وعمر مصطفى متولي ودينا الشربيني وأشرف زكي ورشوان توفيق وحمادة صدقي وهشام ماجد وباسم سمرة وعمر السعيد ومنى عبد الغني وناهد السباعي وبسمة وسارة نخلة ومحمد إمام وأمير شاهين ولقاء الخميسى وطارق عبد العزيز وأيتن عامر وأمينة خليل ومحمد لطفي ودلال عبد العزيز والمخرج على بدرخان والمخرج عماد البهات".
هيثم أحمد زكي

«مافيش حد يستلمه».. تأخر دفن جثمان هيثم أحمد زكي

في مشهد حزين، تأخرت جنازة الفنان الراحل هيثم احمد زكي لمدة نصف ساعة، وذلك بسبب عدم وجود أحد من أسرته لاستلام جثته، حسبما صرح نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، في تصريحات صحفية، موضحا أنه من المقرر أن تتسلم النقابة الجثمان لاستكمال إجراءات الدفن. رحل هيثم أحمد زكي فجر اليوم الخميس عن عمر يناهز 35 عاما، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية. وكان قسم ثاني الشيخ زايد، قد تلقى بلاغًا بالعثور على الفنان هيثم أحمد زكي متوفيًا داخل شقته بإحدي الكمبوندات، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وعثروا على جثته داخل الحمام.
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هيثم أحمد زكي

مكملات غذائية وقيء.. اللحظات الأخيرة في حياة هيثم أحمد زكي

عاينت النيابة العامة بجنوب الجيزة، منزل الفنان هيثم أحمد زكي، في مدينة الشيخ زايد، الذي شهد وفاته المفاجئة فجر اليوم الخميس، وكشفت التحقيقات، وجود "مكمل غذائي" كان يتناوله الفنان البالغ من العمر 35 عاما، استعدادا للتمارين التي يؤديها داخل "الجيم"، ورجحت التحريات والتحقيقات، أنها هذه المكملات تسببت في إصابته بـ"مغص"، مع ضعف تناول الطعام، ما نتج عنه إصابته بحالة إعياء شديدة قبل وفاته بيوم واحد، مضيفة أنه عقب شعوره بالإعياء توجه إلى إحدى الصدليات واشترى مجموعة من الأدوية.
5

حجاب زينة وانفعال دينا.. لقطات من جنازة هيثم أحمد زكي

ودع المئات من نجوم الفن والرياضة، ظهر اليوم الخميس، جثمان الفنان هيثم أحمد زكي، من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين. وشارك عدد كبير من النجوم، أبرزهم: "محمد هنيدي ومحمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة والإعلامي أحمد شوبير وعمر مصطفى متولي ودينا الشربيني وأشرف زكي ورشوان توفيق وحمادة صدقي وهشام ماجد وباسم سمرة وعمر السعيد ومنى عبد الغني وناهد السباعي وبسمة وسارة نخلة ومحمد إمام وأمير شاهين ولقاء الخميسى وطارق عبد العزيز وأيتن عامر وأمينة خليل ومحمد لطفي ودلال عبد العزيز والمخرج على بدرخان والمخرج عماد البهات".
هيثم أحمد زكي

«مافيش حد يستلمه».. تأخر دفن جثمان هيثم أحمد زكي

في مشهد حزين، تأخرت جنازة الفنان الراحل هيثم احمد زكي لمدة نصف ساعة، وذلك بسبب عدم وجود أحد من أسرته لاستلام جثته، حسبما صرح نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، في تصريحات صحفية، موضحا أنه من المقرر أن تتسلم النقابة الجثمان لاستكمال إجراءات الدفن. رحل هيثم أحمد زكي فجر اليوم الخميس عن عمر يناهز 35 عاما، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية. وكان قسم ثاني الشيخ زايد، قد تلقى بلاغًا بالعثور على الفنان هيثم أحمد زكي متوفيًا داخل شقته بإحدي الكمبوندات، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وعثروا على جثته داخل الحمام.
هيث - أحمد زكي

عبد الرحيم كمال يحكي كواليس «الكنز» مع هيثم أحمد زكي

حكى الكاتب عبد الرحيم كمال أحد ذكرياته مع الراحل هيثم احمد زكي، الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم عن عمر يناهز 35 عامًا، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية. وكتب "كمال" عبر حسابه على "فيسبوك": "أول يوم تصوير في الكنز والمشهد بين محمد سعد وهيثم أحمد زكي، وأنا قاعد جنب المونيتور، وشريف عرفة رايح جاي بين المونيتور والمكتب اللي بيتصور يظبط حاجة ويرجع ويقوم تاني، وأيمن أبو المكارم مدير التصوير جنبه، وده (هيثم) قعد جنبي كأنه طفل مرتبك سلم عليا بإيدين ساقعة من التوتر، وصوت بيترعش وعين بتضحك وجواها دموع، قاللي إنه بيحبني وإنه فرحان أوي بالدور والشخصية".
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