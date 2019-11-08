سرادق عزاء للفنان هيثم زكي بالزقازيق.. وأسرته: ربنا يرحمه

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص

هيثم أحمد زكي

تقيم أسرة الفنان هيثم أحمد زكي، الذي وافته المنية صباح أمس الخميس، سرادق عزاء له اليوم الجمعة بمدينة الزقازيق. وقال شريف إبراهيم إمام ابن عمة الفقيد، إن الأسرة فوجئت بوفاته في وقت مبكر من صباح الأمس في هذه السن المبكرة، داعيا له بالرحمة والمغفرة. يذكر أن أسرة الفقيد هيثم أحمد زكي، الذي توفي عن عمر يناهز 35 عامًا متأثرًا بهبوط حاد في الدورة الدموية ووارى جثمانه الثرى بمقبرة والده، تقيم بمدينة الزقازيق. وكان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قد صرح أمس بأنه سيقام عزاء للفقيد غدا السبت في مسجد الشرطة في الشيخ زايد.

يذكر أن التقارير الأمنية أفادت أن قسم ثاني الشيخ زايد، تلقى بلاغًا بالعثور على الفنان هيثم أحمد زكي متوفيًا داخل شقته بإحدي الكمبوندات، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وعثروا على جثته داخل الحمام، وبالفحص تبين أن المتوفي يقيم بمفرده، ويتردد عليه فقط خطيبته وخالته للزيارة، وبسؤال أفراد الأمن