ديشامب يعلق على موقف جريزمان مع برشلونة

٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص

أنطوان جريزمان

أعرب ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، عن ثقته الكاملة في نجم الديوك أنطوان جريزمان، قبل مواجهة أبطال العالم لكل من مولدوفا وألبانيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وقال ديشامب في تصريحات أبرزتها صحيفة ليكيب: "لست قلقا بشأن جريزمان، فهو يوجد في برشلونة بفضل موهبته وقدراته، لكن الأمور لا تتم بين يوم وليلة في الأندية الكبيرة، جريزمان يتم توظيفه بشكل مختلف في صفوف منتخب فرنسا، فهو بحاجة للتأقلم على أجواء برشلونة، إذ إنه لم يلجأ للخيار السهل".

وفي سياق متصل، أكد مدرب الديوك: "أعلم أن موقف جيرو لم يتحسن مع تشيلسي، فهو ما زال بعيدًا عن المشاركة، لكنه لاعب مهم لنا ولا يمكن إنكار جهده، لقد سجل هدفين في آخر مباراتين فى التصفيات ضد أيسلندا وتركيا". وواصل: "لم يمر من الموسم سوى شهرين، لذا علينا الانتظار قليلا، أعلم أن مصيره بات غير مريح، ولم أتحدث

وفي سياق متصل، أكد مدرب الديوك: "أعلم أن موقف جيرو لم يتحسن مع تشيلسي، فهو ما زال بعيدًا عن المشاركة، لكنه لاعب مهم لنا ولا يمكن إنكار جهده، لقد سجل هدفين في آخر مباراتين فى التصفيات ضد أيسلندا وتركيا".



وواصل: "لم يمر من الموسم سوى شهرين، لذا علينا الانتظار قليلا، أعلم أن مصيره بات غير مريح، ولم أتحدث معه في ضرورة البحث عن فريق جديد، فهو أمر يخص المناقشات بينه وبين إدارة تشيلسي، ولكن أتمنى ألا يستمر هذا الوضع حتى مارس المقبل".



وأبدى ديشامب اعتزازه بقيادة منتخب فرنسا في 100 مباراة عندما يحل الديوك على ألبانيا في 17 نوفمبر الجاري، مؤكدا أنه اعتاد الأمر أيضا عندما كان لاعبا، إذ خاض 103 مباريات دولية، وأكد أن مهمة المدرب تبقى أصعب، لأن مصيره يكون بأقدام لاعبيه.