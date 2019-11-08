رياضة

ديشامب يعلق على موقف جريزمان مع برشلونة

٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص
أنطوان جريزمان
أنطوان جريزمان
أعرب ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، عن ثقته الكاملة في نجم الديوك أنطوان جريزمان، قبل مواجهة أبطال العالم لكل من مولدوفا وألبانيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وقال ديشامب في تصريحات أبرزتها صحيفة ليكيب: "لست قلقا بشأن جريزمان، فهو يوجد في برشلونة بفضل موهبته وقدراته، لكن الأمور لا تتم بين يوم وليلة في الأندية الكبيرة، جريزمان يتم توظيفه بشكل مختلف في صفوف منتخب فرنسا، فهو بحاجة للتأقلم على أجواء برشلونة، إذ إنه لم يلجأ للخيار السهل".
وفي سياق متصل، أكد مدرب الديوك: "أعلم أن موقف جيرو لم يتحسن مع تشيلسي، فهو ما زال بعيدًا عن المشاركة، لكنه لاعب مهم لنا ولا يمكن إنكار جهده، لقد سجل هدفين في آخر مباراتين فى التصفيات ضد أيسلندا وتركيا". وواصل: "لم يمر من الموسم سوى شهرين، لذا علينا الانتظار قليلا، أعلم أن مصيره بات غير مريح، ولم أتحدث
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تعرف على بوابات دخول الجماهير لمواجهة مصر ومالي

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، عن بوابات دخول الجماهير في لقاء الافتتاح بين المنتخب الأولمبي ومالي في المباراة التي ستقام في السابعة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي. ويدخل جمهور الدرجة الأولى والمقصورة من بوابة آل رشدان، والدرجة الثالثة من بوابة نادي الزهور، والدرجة الثانية من بوابة يوسف عباس، ودخول الجماهير حاملي تذاكر الدرجة الثانية والثالثة يسارا سيكون من بوابة صلاح سالم "دار المدرعات"، أما حاملو تذاكر الدرجة الثانية والثالثة يمينا فدخولهم من طريق النصر بجوار مدرسة الموهوبين.
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عودة ثنائية سان جيرمان تهدد الريال في دوري الأبطال

يبدو أن باريس سان جيرمان الفرنسي بات قريبا من استعادة قوته الضاربة الهجومية في الأيام القليلة المقبلة، التي ستشهد رحيل الفريق الفرنسي إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو، لمواجهة ريال مدريد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن نيمار يقترب من العودة للمشاركة في المباريات أكثر من أي وقت مضى، إذ سيكتمل تعافيه خلال فترة التوقف الدولي.
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30 دقيقة مدة حفل افتتاح كأس الأمم تحت 23 عامًا

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، أن مدة حفل الافتتاح الخاص بالبطولة، اليوم الجمعة، تستغرق 30 دقيقة فقط، ويبدأ حفل الافتتاح في تمام الساعة 5:45، وينتهي الساعة 6:15، حيث يتضمن فقرات غنائية واستعراضية قصيرة، علمًا أن مصر تستضيف البطولة في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري. واتفقت شركة بريزنتيشن المكلفة بتولي مهام تنظيم افتتاح البطولة والرائدة في مجال التسويق الرياضي، مع فرقة شارموفرز الشهيرة، والنجمة نسمة محجوب، على إحياء حفل الافتتاح، الذي سيشهد أيضا العديد من الفقرات الأخرى.
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البرتغال - رونالدو‎

سانتوس يكشف عن حجم إصابة رونالدو قبل تصفيات اليورو

أشار فرناندو سانتوس، مدرب المنتخب البرتغالي، إلى عدم تلقيه أي أنباء من قبل مدرب يوفنتوس، ماوريسيو ساري، تفيد تعرض قائد البرتغال، النجم كريستيانو رونالدو للإصابة، في مباراة اليوفي الأخيرة في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، والتي فاز بها السيدة العجوز بنتيجة 2-1 على ميدان لوكوموتيف موسكو الروسي، حيث تم استبدال رونالدو في ذلك اللقاء بعد معاناته من إصابة بسيطة في الركبة على حد وصف ساري، ورغم ذلك أعلن سانتوس ضم رونالدو لقائمة المنتخب البرتغالي التي تستعد لمواجهتي ليتوانيا ولوكسمبرج في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.
جريزمان-مع-فرنسا‎

جريزمان يتحسر على السقوط أمام تركيا في تصفيات اليورو

أعرب نجم برشلونة، الفرنسي أنطوان جريزمان، عن خيبة آمله بعد سقوط منتخب بلاده في فخ التعادل أمام تركيا أمس الإثنين في تصفيات يورو 2020 بنتيجة (1-1)، وقال جريزمان في تصريحات لصحيفة «ليكيب» الفرنسية: «نشعر بخيبة أمل لأننا قدمنا مباراة كبيرة، ولم نؤد بهذا المستوى المتميز منذ فترة طويلة.. إنها أفضل مباراة لنا في التصفيات، نعلم خطورة الفريق التركي في الكرات الثابتة، لذا أنا منزعج، يجب العمل والاهتمام بتفاصيل صغيرة يمكن أن تتسبب في فشل المنتخب بالتأهل لأمم أوروبا أو كأس العالم».
كانتي- تشيلسي

ديشامب يكشف عن مدى خطورة إصابة كانتي

استبعد مدرب المنتخب الفرنسي، ديديه ديشامب، متوسط ميدان تشيلسي نجولو كانتي، عن مباراة أيسلندا أمس الجمعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020 بسبب الإصابة، التي المواجهة التي حسمها الديوك بهدف نظيف، وعن تلك الإصابة قال ديشامب، في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لقد شعر كانتي بآلام عضلية، ولم يكن مرتاحًا أثناء عمليات الإحماء، لذا اتخذت قرارًا باستبعاده، حتى لا تتفاقم الإصابة، لقد أشركت موسى سيسوكو، لأنه كان جاهزًا، لا أعتقد أن إصابة كانتي خطيرة، لكن لا يمكن حسم مشاركته في المباراة القادمة ضد تركيا".
جريزمان-مع-فرنسا‎

جريزمان يفسر سبب عدم تسديده ركلة الجزاء أمام أيسلندا

تغلب المنتخب الفرنسي على نظيره الأيسلندي أمس الجمعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، بهدف نظيف بفضل ركلة الجزاء التي سجلها المهاجم أوليفيه جيرو، وذلك على الرغم من أن المكلف الأول بتنفيذ ركلات الجزاء في صفوف الديوك هو نجم برشلونة أنطوان جريزمان، وعن السبب وراء عدم تنفيذ جريزمان لركلة الجزاء، قال النجم الفرنسي في تصريحات لقناة "TF1" الفرنسية: "لم أقدر على تسديد ركلة الجزاء بعد تدخل لاعب أيسلندا بعنف ضدي، لكن من الجيد لنا، أن جيرو سجل هدفًا، وتحقق الأهم بتحقيق النقاط الثلاث".
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