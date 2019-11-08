إصابة 37 طالبًا في انقلاب أتوبيس رحلات بطريق «قنا - سفاجا»

تحرير:التحرير ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص

انقلاب أتوبيس - أرشيفية

استمرارًا لنزيف الأسفلت، أصيب 37 طالبًا، صباح اليوم الجمعة، إثر انقلاب أتوبيس رحلات بالكيلو 5 طريق قنا - سفاجا، ونقل المصابون إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج اللازم. وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر بلاغا بانقلاب أتوبيس رحلات بالكيلو 5 طريق "سفاجا - قنا" تابع لإحدى المدراس في محافظة قنا، وجرى الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 37 طالبا، ونقل المصابون إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج اللازم.