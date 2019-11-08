جريمة

إصابة 37 طالبًا في انقلاب أتوبيس رحلات بطريق «قنا - سفاجا»

تحرير:التحرير ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص
انقلاب أتوبيس - أرشيفية
انقلاب أتوبيس - أرشيفية
استمرارًا لنزيف الأسفلت، أصيب 37 طالبًا، صباح اليوم الجمعة، إثر انقلاب أتوبيس رحلات بالكيلو 5 طريق قنا - سفاجا، ونقل المصابون إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج اللازم. وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر بلاغا بانقلاب أتوبيس رحلات بالكيلو 5 طريق "سفاجا - قنا" تابع لإحدى المدراس في محافظة قنا، وجرى الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 37 طالبا، ونقل المصابون إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتبين أن حالة المصابين جميعها خفيفة عبارة عن كدمات وإصابات سطحية وجروح بسيطة وكسور، وجارٍ عمل الإسعافات اللازمة، وانتقلت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر لموقع الحادث وجارٍ المتابعة.

 


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من روض الفرج لإمبابة.. سقوط عصابة لتجارة الهيروين

حضرا من روض الفرج، ذلك الحي الشعبي بمحافظة القاهرة، لبدء أولى خطواتهما في نشاطهما الإجرامي، كونا تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار فى المواد المخدرة وتحديدا مسحوق الهيروين، اتخذا من منطقة إمبابة مسرحا لهما، لكن ضباط المباحث كانوا لهما بالمرصاد. وردت معلومات للعقيد أحمد الوليلي، مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة، أكدتها تحريات ضباط وحدة مباحث إمبابة، بقيادة المقدم محمد ربيع ومعاونه الرائد محمد بهاء عبد الحكيم، بتردد عاطلين على دائرة القسم لترويج مخدر الهيروين على عملائهما.
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السجن من 5 لـ15 سنة للمتهمين بأحداث عنف أطفيح

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خطيبة هيثم زكي: «كان عيان وراح لدكتور قبل وفاته»

أدلت خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد .كي، بإفادتها فى التحقيقات الأولية بشأن وفاة خطيبها وحيدًا عن عمر يناهز 35 سنة، داخل شقته بمجمع سكني بمدينة الشيخ زايد، إذ أوضحت أنه كان مريض قبل أيام من وفاته، وتوجه للكشف عند أحد الأطباء ووصف علاجًا له، لكنه يوم وفاته أصيب بآلام فى البطن "مغص" وعلمت أنه سيخرج إلى صيدلية قريبة من بيته لأخذ مسكن ودواء مناسب يريحه حتى طلوع النهار، وبإعادتها الاتصال عليه فوجئت بعدم استجابته لاتصالاتها، واتصلت بخالته للتحقق منها وتبين عدم استجابته على الأخيرة أيضًا، ومن ثم اتصلت الشابة بالشرطة.
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الأمن يوضح ظروف وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

أصدرت الأجهزة الأمنية بيانًا أوضحت فيه ظروف وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، موضحة أن قسم ثاني الشيخ زايد، تلقى بلاغًا بالعثور على الفنان هيثم أحمد زكي متوفيًا داخل شقته بإحدي الكمبوندات، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وعثروا على جثته داخل الحمام، وبالفحص تبين أن المتوفي يقيم بمفرده، ويتردد عليه فقط خطيبته وخالته للزيارة، وبسؤال أفراد الأمن بالكمباوند، أقروا أن المتوفي كان يعاني من "مغص" صباح يوم وفاته، وخرج من مسكنه وتوجه إلى صيدالية للحصول على علاج، ثم عاد مرة أخرى إلى مسكنه.
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زوجة الشهيد الرائد باسم فكري: «وداعًا يا كل حاجة لي»

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ضبط 35 كيلو أفيون داخل مخبأين سريين بسيارة في أطفيح

من أقصى صعيد مصر إلى جنوب محافظة الجيزة، وتحديدا مركز أطفيح الواقع بين محافظتي الجيزة وبني سويف، كانت وجهة عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، حيث استقلا سيارة ميكروباص ملك والد أحدهما، لاستلام ما وصفاه بـ"صفقة العمر"، عمد الاثنان إلى إخفاء المواد المخدرة في مخبأين سريين داخل السيارة ظنا أن فعلتهما ستمر على رجال الشرطة المتمركزين في الكمائن الثابتة والمتحركة، لكن يقظة دورية أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة أطفيح كشفت المستور بعد الاشتباه في السيارة وتفتيشها.
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حل لغز السطو على محطة وقود وسرقة بالإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات السطو المسلح على محطة وقود وسرقة ربع مليون جنيه فى الإسكندرية وذلك بعد تلقي مأمور قسم ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من مشرف وردية بمحطة وقود الكائنة بدائرة القسم، بأنه حال تواجده بالمكتب الإدارى الخاص بالمحطة فوجئ بدلوف شخصين "مجهولين مُلثمين" بحوزة كل منهما سلاح أبيض قاما بالاستيلاء من داخل المكتب على مبلغ 250 ألف جنيه "من متحصلات إيراد المحطة" كرهًا عنه، وعقب ذلك قاما بتوثيقه وتكميمه وفرا هاربين.
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