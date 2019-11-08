إصابة 37 طالبًا في انقلاب أتوبيس رحلات بطريق «قنا - سفاجا»
تحرير:التحرير
٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص
انقلاب أتوبيس - أرشيفية
استمرارًا لنزيف الأسفلت، أصيب 37 طالبًا، صباح اليوم الجمعة، إثر انقلاب أتوبيس رحلات بالكيلو 5 طريق قنا - سفاجا، ونقل المصابون إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج اللازم.
وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر بلاغا بانقلاب أتوبيس رحلات بالكيلو 5 طريق "سفاجا - قنا" تابع لإحدى المدراس في محافظة قنا، وجرى الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 37 طالبا، ونقل المصابون إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج اللازم.
وتبين أن حالة المصابين جميعها خفيفة عبارة عن كدمات وإصابات سطحية وجروح بسيطة وكسور، وجارٍ عمل الإسعافات اللازمة، وانتقلت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر لموقع الحادث وجارٍ المتابعة.