رياضة

السعادة تغمر سولسكاير بعد ثلاثية بارتيزان

٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
أعرب أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، عن سعادته الكبيرة بالتغلب على بارتيزان بلجراد الصربي أمس الخميس بثلاثية نظيفة، ليتأهل إلى دور الـ32 في مسابقة الدوري الأوروبي. وقال سولسكاير: "أنا سعيد بكل الأهداف. الأهداف الثلاثة كانت على أعلى مستوى، ميسون أظهر هدوءًا. هدف أنطوني ربما كان الأكثر مهارة ثم أنا سعيد للغاية بهدف راشفورد بالقدم اليسرى"، وأضاف: "إنه (مارسيال) بحاجة لتسجيل المزيد من الأهداف بقدمه اليسرى لأنه يكون في هذا الموقف كثيرا، هذا الأداء يشبه الذي نريد تقديمه. بالتأكيد هوية المنافس تسمح لك باللعب بهذا الشكل أيضا".
وكانت إصابة سكوت مكتوميناي في الكاحل هي النقطة السلبية الوحيدة لسولسكاير. وشارك اللاعب البالغ عمره 22 عامًا في التشكيلة الأساسية بجميع مباريات يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لكنه ربما سيغيب عن مواجهة برايتون آند هوف ألبيون، بعد غد الأحد. وتابع سولسكاير: "الأمر لم يكن جيدا، (مكتوميناي)
اقرأ المزيد
الجمهور-في-المدرجات‎ (8)

تعرف على بوابات دخول الجماهير لمواجهة مصر ومالي

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، عن بوابات دخول الجماهير في لقاء الافتتاح بين المنتخب الأولمبي ومالي في المباراة التي ستقام في السابعة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي. ويدخل جمهور الدرجة الأولى والمقصورة من بوابة آل رشدان، والدرجة الثالثة من بوابة نادي الزهور، والدرجة الثانية من بوابة يوسف عباس، ودخول الجماهير حاملي تذاكر الدرجة الثانية والثالثة يسارا سيكون من بوابة صلاح سالم "دار المدرعات"، أما حاملو تذاكر الدرجة الثانية والثالثة يمينا فدخولهم من طريق النصر بجوار مدرسة الموهوبين.
نيمار‎ (1)

عودة ثنائية سان جيرمان تهدد الريال في دوري الأبطال

يبدو أن باريس سان جيرمان الفرنسي بات قريبا من استعادة قوته الضاربة الهجومية في الأيام القليلة المقبلة، التي ستشهد رحيل الفريق الفرنسي إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو، لمواجهة ريال مدريد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن نيمار يقترب من العودة للمشاركة في المباريات أكثر من أي وقت مضى، إذ سيكتمل تعافيه خلال فترة التوقف الدولي.
الافتتاح (8)

30 دقيقة مدة حفل افتتاح كأس الأمم تحت 23 عامًا

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، أن مدة حفل الافتتاح الخاص بالبطولة، اليوم الجمعة، تستغرق 30 دقيقة فقط، ويبدأ حفل الافتتاح في تمام الساعة 5:45، وينتهي الساعة 6:15، حيث يتضمن فقرات غنائية واستعراضية قصيرة، علمًا أن مصر تستضيف البطولة في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري. واتفقت شركة بريزنتيشن المكلفة بتولي مهام تنظيم افتتاح البطولة والرائدة في مجال التسويق الرياضي، مع فرقة شارموفرز الشهيرة، والنجمة نسمة محجوب، على إحياء حفل الافتتاح، الذي سيشهد أيضا العديد من الفقرات الأخرى.
اقرأ المزيد من الأخبار
زلاتان-إبراهيموفيتش (3)

إبراهيموفيتش على رادار مانشستر يونايتد من جديد

يبدو أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش يرفض إسدال الستار على مسيرته بعيدًا عن الدوريات الأوروبية الكبرى، حيث ذكر تقرير صحفي إيطالي أن مانشستر يونايتد يخطط لاستعادة مهاجمه السويدي السابق، وينتهي عقد إبرا مع لوس أنجلوس جالاكسي في شهر ديسمبر المقبل، ومن ثم فإنه يستطيع الانتقال مجانًا إلى أي فريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وبحسب موقع "توتو ميركاتو ويب"، فإن مانشستر يونايتد تواصل بالفعل مع إبراهيموفيتش، من أجل بدء التفاوض معه على العودة للفريق في يناير المقبل.
مانشستر يونايتد‎

24 مباراة تشعل لهيب مواجهات الدوري الأوروبي اليوم

بعد أن اكتسب دفعة معنوية كبيرة بقطع سلسلة انتصارات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، يتطلع مانشستر يونايتد إلى مواصلة تألقه عندما يحل ضيفًا على بارتيزان بلجراد الصربي اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" لموسم 2019-2020. واستعاد لاعبو مانشستر يونايتد الثقة بشكل كبير بعدما تعادل الفريق مع ليفربول 1 / 1 مساء الأحد في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي، ليقطع سلسلة من ثمانية انتصارات متتالية للريدز.
أولي جونار-سولسكاير (7)

سولسكاير يؤكد غياب هذا الثنائي عن مواجهة ليفربول

كشف أولى جونار سولسكاير، المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، غياب الفرنسي بول بوجبا والإسبانى دافيد دى خيا عن مواجهة ليفربول والتى من المقرر إقامتها الأحد المقبل، على ملعب أولد ترافورد فى الأسبوع التاسع من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريمرليج). وقال سولسكاير فى تصريحات إعلامية: "دافيد دى خيا يحتاج إلى فحص طبي، أعتقد أنه سيغيب، لقد بدا الامر مؤكدًا، فى مباراة الأمس". وعن بوجبا قال المدرب النرويجي: "لقد خضع لفحص عقب مباراة أرسنال، وربما يحتاج إلى الراحة لبضعة أسابيع، أتمنى ألا يدوم ذلك طويلا، لكن لن يشارك فى المباراة القادمة.
بوجبا

مخاوف من عدم لحاق بوجبا بموقعة ليفربول

أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى اقتراب متوسط ميدان مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوجبا، عن الغياب عن موقعة ليفربول في الدوري الإنجليزي الأسبوع المقبل، ويأتي ذلك بعدما سافر بوجبا إلى إمارة دبي الإماراتية من أجل استكمال برنامجه التأهيلي في الطقس الحار، ومع ذلك يبدو أن لن يتمكن من اللحاق بتلك الموقعة التي قد تكون حاسمة في مستقبل مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير، بعد البداية الضعيفة للشياطين الحمر، الذين يبتعدون بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]