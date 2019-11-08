السعادة تغمر سولسكاير بعد ثلاثية بارتيزان

٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص

مانشستر يونايتد

أعرب أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، عن سعادته الكبيرة بالتغلب على بارتيزان بلجراد الصربي أمس الخميس بثلاثية نظيفة، ليتأهل إلى دور الـ32 في مسابقة الدوري الأوروبي. وقال سولسكاير: "أنا سعيد بكل الأهداف. الأهداف الثلاثة كانت على أعلى مستوى، ميسون أظهر هدوءًا. هدف أنطوني ربما كان الأكثر مهارة ثم أنا سعيد للغاية بهدف راشفورد بالقدم اليسرى"، وأضاف: "إنه (مارسيال) بحاجة لتسجيل المزيد من الأهداف بقدمه اليسرى لأنه يكون في هذا الموقف كثيرا، هذا الأداء يشبه الذي نريد تقديمه. بالتأكيد هوية المنافس تسمح لك باللعب بهذا الشكل أيضا".

وكانت إصابة سكوت مكتوميناي في الكاحل هي النقطة السلبية الوحيدة لسولسكاير. وشارك اللاعب البالغ عمره 22 عامًا في التشكيلة الأساسية بجميع مباريات يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لكنه ربما سيغيب عن مواجهة برايتون آند هوف ألبيون، بعد غد الأحد. وتابع سولسكاير: "الأمر لم يكن جيدا، (مكتوميناي)

وكانت إصابة سكوت مكتوميناي في الكاحل هي النقطة السلبية الوحيدة لسولسكاير.



وشارك اللاعب البالغ عمره 22 عامًا في التشكيلة الأساسية بجميع مباريات يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لكنه ربما سيغيب عن مواجهة برايتون آند هوف ألبيون، بعد غد الأحد.



وتابع سولسكاير: "الأمر لم يكن جيدا، (مكتوميناي) قال إنه سيكون بخير عندما كان على أرض الملعب، لكنه اضطر للخروج. أتمنى أن يتعافى من أجل مباراة الأحد لكني لست واثقا".



ويبحث مانشستر يونايتد عن مواصلة تقديم هذا العرض الطيب عندما يستقبل برايتون يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإنجليزي على ملعب الأولد ترافورد.



ويحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر في الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، وذلك بعد تعرضه للخسارة في الجولة الماضية أمام بورنموث بهدف دون رد.