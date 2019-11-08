اتفاق جديد بين واشنطن وبكين ينهي الحرب التجارية

انطلقت جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مع تأسيس بعض القواعد المنظمة للتعامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين في المستقبل

تحرير:محمود نبيل ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص

الحرب التجارية

ترى واشنطن أن الصين قامت ببناء صناعات عملاقة لتصنيع الصلب والألومنيوم والألواح الشمسية وغيرها من المنتجات التي أغرقت الأسواق العالمية بأسعار منخفضة، وطردت الشركات الأمريكية من المنافسة، وهو الأمر الذي دفع واشنطن للدخول في حرب تجارية مع بكين. وخلال المفاوضات الجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، لا يزال من المبكر الحكم على مدى جهودها لإنهاء الصراع التجاري بين البلدين، وإن كانت هناك مؤشرات تؤكد رغبة الجانبين في التوصل إلى تسوية نهائية للخلاف القائم بينهما.

وقال مسؤولون من كلا البلدين إن الولايات المتحدة والصين اتفقتا بشأن تسوية تجارية مبدئية بين البلدين ستؤدي إلى إلغاء جزء من التعريفات التي يضعها كل طرف على منتجات الآخر، وهي خطوة مهمة نحو نزع فتيل التوترات بين أكبر دول العالم. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين ولم يكتمل