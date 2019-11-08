اتفاق جديد بين واشنطن وبكين ينهي الحرب التجارية

انطلقت جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مع تأسيس بعض القواعد المنظمة للتعامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين في المستقبل
ترى واشنطن أن الصين قامت ببناء صناعات عملاقة لتصنيع الصلب والألومنيوم والألواح الشمسية وغيرها من المنتجات التي أغرقت الأسواق العالمية بأسعار منخفضة، وطردت الشركات الأمريكية من المنافسة، وهو الأمر الذي دفع واشنطن للدخول في حرب تجارية مع بكين.
وخلال المفاوضات الجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، لا يزال من المبكر الحكم على مدى جهودها لإنهاء الصراع التجاري بين البلدين، وإن كانت هناك مؤشرات تؤكد رغبة الجانبين في التوصل إلى تسوية نهائية للخلاف القائم بينهما.
وقال مسؤولون من كلا البلدين إن الولايات المتحدة والصين اتفقتا بشأن تسوية تجارية مبدئية بين البلدين ستؤدي إلى إلغاء جزء من التعريفات التي يضعها كل طرف على منتجات الآخر، وهي خطوة مهمة نحو نزع فتيل التوترات بين أكبر دول العالم.
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ولم يكتمل
وقال مسؤولون من كلا البلدين إن الولايات المتحدة والصين اتفقتا بشأن تسوية تجارية مبدئية بين البلدين ستؤدي إلى إلغاء جزء من التعريفات التي يضعها كل طرف على منتجات الآخر، وهي خطوة مهمة نحو نزع فتيل التوترات بين أكبر دول العالم.
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ولم يكتمل الاتفاق بعد، وقد تفشل الصفقة كما كانت في جولات المفاوضات السابقة، ولكن إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد التزمت بخفض بعض التعريفات، كما قال المسؤولون الأمريكيون وغيرهم ممن لديهم معرفة بالمفاوضات.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي توافق فيها الإدارة على إلغاء أي من التعريفات التي فرضتها على البضائع الصينية بقيمة 360 مليار دولار، كما سبق أن ألغى الرئيس ترامب زيادة التعريفة الجمركية المخطط لها في أكتوبر، إلا أنه كان يعلق بشكل روتيني باحتمال فرض تعريفات إضافية إذا لم تلتزم بكين بالمتطلبات التجارية الأمريكية.
الاتفاق الذي يتضمن إنهاء بعض التعريفات سيخلق معضلة سياسية لترامب، الذي عُرف عنه استخدام التعريفات لمعاقبة الصين على الممارسات التجارية التي ساعدت على إضعاف الصناعة الأمريكية والضغط على بكين لتغيير سياستها الاقتصادية.
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ويرى المؤيدون أن الاتفاق الذي يلغي بعض التعريفات فقط سيشكل انتصارًا سياسيا للرئيس الأمريكي، الذي يمكن أن يدّعي أنه أجبر الصين على فتح أسواقها وشراء المزيد من السلع الزراعية الأمريكية مع الحفاظ على النفوذ في المفاوضات المستقبلية.
وعلى الرغم من ذلك المنظور، فإن ترامب يواجه انقسامات داخلية، حيث حذر مستشاروه الأكثر تشددًا من أن إزالة التعريفات دون التزامات جوهرية من الصين لإنهاء سلوكها الإشكالي لن تفعل سوى القليل لحل مخاوف أمريكا وستكون بمنزلة استسلام.
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وقال ستيفن بانون، كبير الخبراء الإستراتيجيين السابقين، للرئيس: "إن تعريفات ترامب الجمركية هي محور مواجهته مع الحزب الشيوعي الصيني، وهو سلاح أثبت براعته، وأجبر الصينيين على الرجوع إلى طاولة المفاوضات".
وبعد ساعات قليلة من تأكيد المسؤولين الأمريكيين أنهم سوف يخفضون التعريفات الحالية في حال التوصل إلى اتفاق، فإن بعض المستشارين الآخرين لترامب أشادوا بالأمر، وهو ما خلق حالة من الانقسام الواضح والشديد بين المعسكرين في النقاشات الداخلية في البيت الأبيض، خاصة في ظل التخوف من التقدم التقني الواضح للصين.
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وتواصل الصين العمل مع شركة الجيل السادس، حيث ترى أن التكنولوجيا لها أهمية كبيرة في المستقبل، وهو ما رآه عدد كبير من المحللين، الذين قالوا إن "في هذه الفترة الحرجة من التنمية الوطنية يجب أن نولي أهمية كبيرة لتطوير الجيل السادس، وتنسيق تخطيطه، وتعزيز كفاءته، والانفتاح على الابتكار في هذا المجال".