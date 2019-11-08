إبراهيموفيتش يقترب من العودة لصفوف ميلان

٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص

زلاتان إبراهيموفيتش

يبدو أن وجهة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش المقبلة ستزيد من حيرة متابعي كرة القدم، في ظل انتشار العديد من التقارير التي ربطت بينه وبين الانتقال للكثير من الأندية، وأخيرا خرج دون جاربر مفوض الدوري الأمريكي، ليشير إلى أن النجم السويدي بات على أعتاب الانتقال إلى صفوف ميلان الإيطالي، وقال جاربر في تصريحات أبرزتها صحيفة ميرور: "زلاتان شخصية مثيرة للاهتمام، إنه يستطيع دائمًا جذب تركيزي نحوه"، وأضاف: "نحتاج إلى هذا النوع من اللاعبين دائمًا في الدوري الأمريكي مثلما حدث عند قدوم بيكهام قبل عدة سنوات".

وأتم: "إبرا يبلغ 38 عامًا وهو في طريقه للتوقيع مع ميلان أحد أكبر الأندية في العالم". وينتهي عقد إبرا مع لوس أنجلوس جالاكسي في شهر ديسمبر المقبل، وبالتالي فإنه يستطيع الانتقال مجانًا إلى أي فريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل، علمًا أنه يتمتع باهتمام مانشستر يونايتد ونابولي بجانب ميلان. يذكر أن إبراهيموفيتش

وأتم: "إبرا يبلغ 38 عامًا وهو في طريقه للتوقيع مع ميلان أحد أكبر الأندية في العالم".



وينتهي عقد إبرا مع لوس أنجلوس جالاكسي في شهر ديسمبر المقبل، وبالتالي فإنه يستطيع الانتقال مجانًا إلى أي فريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل، علمًا أنه يتمتع باهتمام مانشستر يونايتد ونابولي بجانب ميلان.



يذكر أن إبراهيموفيتش سبق أن لعب في صفوف ميلان لمدة موسم واحد في 2010- 2011، وفي ذلك الموسم توج بلقب الدوري الإيطالي والسوبر الإيطالي.



وسبق أن مثل إبراهيموفيتش ناديي إنتر ويوفنتوس من قبل، وتوج معهما بلقب الدوري الإيطالي 5 مرات وبالسوبر الإيطالي مرتين.



كما توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي 3 مرات، وسبق أن سجل مع الميلان 56 هدفًا في 85 مباراة خاضها بقميص الروسونيري في جميع المسابقات.