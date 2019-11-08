صدام ناري بين الكاميرون وغانا في كأس الأمم

تحرير:كريم مليم ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص

ريجوبيرت سونج - مدرب منتخب الكاميرون الأولمبي

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء منتخب الكاميرون أمام غانا، ويديرها تحكيميا الحكم الدولي الجزائري لحلو بن براهيم، ويعاونه الثنائي جامس إميلي وخليل الحساني، بينما سيكون سليم بلخواص حكما رابعا، وذلك ضمن مواجهات الجولة الأولى لحساب المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد.

وأكد إبراهيم تانكو، المدير الفني لمنتخب غانا الأولمبي، أن فريقه جاهز لمواجهة الكاميرون، قائلا: «أعرف الكاميرون جيدا، لقد عملت مدربا مساعدا للمنتخب الأول لمدة سنتين ونصف السنة من قبل، أنا صديق ريجوبيرت سونج وعملت معه عندما كنت في الكاميرون، وأنا سعيد برؤيته هنا وتأهله للبطولة». وواصل: «أما

وأكد إبراهيم تانكو، المدير الفني لمنتخب غانا الأولمبي، أن فريقه جاهز لمواجهة الكاميرون، قائلا: «أعرف الكاميرون جيدا، لقد عملت مدربا مساعدا للمنتخب الأول لمدة سنتين ونصف السنة من قبل، أنا صديق ريجوبيرت سونج وعملت معه عندما كنت في الكاميرون، وأنا سعيد برؤيته هنا وتأهله للبطولة».



وواصل: «أما عن فريق الكاميرون فقد عملت هناك وأعرف الفريق جيدًا، ولكن لكل بطولة ظروفها الخاصة ولا نعرف كيف سيكون شكل الفريق في مباراة غد، لكننا هنا من أجل الفوز ونمتلك فريقا قادرا على ذلك».



من جانبه قال ريجوبيرت سونج، المدير الفني لمنتخب الكاميرون الأولمبي، إن التحدي الأكبر له هو مواصلة العمل للتأهل إلى الأولمبياد، وأضاف: «استعداداتنا كانت قوية، وفريق غانا يعرفنا جيدا وهذا يعد تحديا كبيرا بالنسبة لنا لأن إبراهيم تانكو سبق له العمل مدربا مساعدا في الكاميرون».

