رياضة

باريزي سعيد باعتزال الكرة قبل ظهور رونالدو

٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
أعرب فرانكو باريزي، أسطورة دفاع نادي ميلان، عن سعادته الكبيرة باعتزال الكرة قبل وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس العام الماضي، ويستعد ميلان لمواجهة يوفنتوس، الأحد المقبل، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر الدوري الإيطالي. وقال باريزي في تصريحات نشرها موقع كالتشيو ميركاتو: "كريستيانو رونالدو؟ أنا محظوظ بالاعتزال قبل قدومه إلى الدوري الإيطالي"، وأضاف: "نعلم جيدًا الجودة التي يتمتع بها كريستيانو. إنه يوجد دائمًا في المكان الصحيح خلال المباريات".
وأتم أسطورة ميلان: "رونالدو غالبا يتحرك إلى داخل منطقة الجزاء بدون كرة، كما أنه من الصعب جدا مراقبته، لا بد أن نحاول الحد من خطورته في مباراة الأحد". يذكر أن يوفنتوس يحتل صدارة الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة، بينما يأتي ميلان في المركز الـ11 برصيد 13 نقطة. وخاض رونالدو مع يوفنتوس 40 مباراة في الدوري
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تعرف على بوابات دخول الجماهير لمواجهة مصر ومالي

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، عن بوابات دخول الجماهير في لقاء الافتتاح بين المنتخب الأولمبي ومالي في المباراة التي ستقام في السابعة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي. ويدخل جمهور الدرجة الأولى والمقصورة من بوابة آل رشدان، والدرجة الثالثة من بوابة نادي الزهور، والدرجة الثانية من بوابة يوسف عباس، ودخول الجماهير حاملي تذاكر الدرجة الثانية والثالثة يسارا سيكون من بوابة صلاح سالم "دار المدرعات"، أما حاملو تذاكر الدرجة الثانية والثالثة يمينا فدخولهم من طريق النصر بجوار مدرسة الموهوبين.
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عودة ثنائية سان جيرمان تهدد الريال في دوري الأبطال

يبدو أن باريس سان جيرمان الفرنسي بات قريبا من استعادة قوته الضاربة الهجومية في الأيام القليلة المقبلة، التي ستشهد رحيل الفريق الفرنسي إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو، لمواجهة ريال مدريد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن نيمار يقترب من العودة للمشاركة في المباريات أكثر من أي وقت مضى، إذ سيكتمل تعافيه خلال فترة التوقف الدولي.
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30 دقيقة مدة حفل افتتاح كأس الأمم تحت 23 عامًا

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، أن مدة حفل الافتتاح الخاص بالبطولة، اليوم الجمعة، تستغرق 30 دقيقة فقط، ويبدأ حفل الافتتاح في تمام الساعة 5:45، وينتهي الساعة 6:15، حيث يتضمن فقرات غنائية واستعراضية قصيرة، علمًا أن مصر تستضيف البطولة في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري. واتفقت شركة بريزنتيشن المكلفة بتولي مهام تنظيم افتتاح البطولة والرائدة في مجال التسويق الرياضي، مع فرقة شارموفرز الشهيرة، والنجمة نسمة محجوب، على إحياء حفل الافتتاح، الذي سيشهد أيضا العديد من الفقرات الأخرى.
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ماذا ننتظر من الجولة الـ11 في الكالتشيو؟

يواصل يوفنتوس المتصدر وإنتر ميلان الوصيف، صراعهما الشرس في قمة الدوري الإيطالي، بمواجهتين سهلتين نسبيا بعد فوز صعب وآخر غير مقنع في الجولة الماضية من المسابقة. ويتصدر يوفنتوس حامل اللقب، جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 26 نقطة من عشر مباريات، في مسيرة خالية من الهزائم. لكن يوفنتوس احتاج إلى ضربة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع عبر نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لينجو من فخ التعادل ويفوز 2-1 على جنوى. ويخوض يوفنتوس، غدا السبت، مباراة الديربي أمام تورينو الذي يعاني بشدة بعد هزيمته الساحقة على ملعب لاتسيو برباعية بيضاء.
رونالدو

بوفون يشبه تأثير غياب كيليني برونالدو

يرى الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون أن التأثير الذي سيحدثه غياب مدافع يوفنتوس جورجيو كيليني، يماثل التأثير الذي سيحدث للسيدة العجوز في حال تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للإصابة. ويأتي ذلك بعد تعرض كيليني، قائد البيانكونيري، للإصابة بالرباط الصليبي، وقال بوفون في تصريحات أبرزها موقع "توتو ميركاتو": "إصابة كيليني سرّعت من عملية إدخال دي ليخت في المشاركة واللعب، إذا سارت الأمور على ما يرام، فقد يكون لدينا لاعب جاهز (دي ليخت) في شهر مارس حتى لو بدا في هذه الفترة أنه يعاني من وجود سحابة كثيفة فوق رأسه".
كريستيانو رونالدو

يوفنتوس يستهدف تكرار تجربة رونالدو الصيف المقبل

يستعد يوفنتوس الإيطالي لإبرام صفقة جديدة من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بعد التعاقد في العام الماضي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من صفوف ريال مدريد، وذلك بفضل الإيرادات المميزة التي حققها البيانكونيري في الآونة الأخيرة، إلا أن إدارة السيدة العجوز تضع شروطا لتلك الصفقة، وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، لا ينوي يوفنتوس إبرام صفقة مشابهة في كل التفاصيل لضم البرتغالي كريستيانو رونالدو في سن 33 عامًا بمقابل يزيد على 100 مليون يورو.
رونالدو

يوفنتوس يدعم رونالدو للفوز بالكرة الذهبية

دعم أندريا أنييلي، رئيس نادي يوفنتوس، نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالقول إنه اللاعب الأحق بالفوز بالكرة الذهبية لعام 2019، وذلك بعدما وُجد النجم البرتغالي في قائمة الـ30 لاعبًا المرشحين للفوز بالجائزة هذا العام، وذلك حسبما أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية التي تقدم الكرة الذهبية، وقال أنييلي في تصريحات أبرزتها صحيفة كوريري ديللو سبورت: "لقد استقطبنا أفضل لاعب في العالم، وهو كريستيانو رونالدو، أتمنى أن يفوز هذا العام بالكرة الذهبية لأنه يستحقها".
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