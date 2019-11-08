باريزي سعيد باعتزال الكرة قبل ظهور رونالدو

٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص

كريستيانو رونالدو

أعرب فرانكو باريزي، أسطورة دفاع نادي ميلان، عن سعادته الكبيرة باعتزال الكرة قبل وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس العام الماضي، ويستعد ميلان لمواجهة يوفنتوس، الأحد المقبل، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر الدوري الإيطالي. وقال باريزي في تصريحات نشرها موقع كالتشيو ميركاتو: "كريستيانو رونالدو؟ أنا محظوظ بالاعتزال قبل قدومه إلى الدوري الإيطالي"، وأضاف: "نعلم جيدًا الجودة التي يتمتع بها كريستيانو. إنه يوجد دائمًا في المكان الصحيح خلال المباريات".

وأتم أسطورة ميلان: "رونالدو غالبا يتحرك إلى داخل منطقة الجزاء بدون كرة، كما أنه من الصعب جدا مراقبته، لا بد أن نحاول الحد من خطورته في مباراة الأحد". يذكر أن يوفنتوس يحتل صدارة الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة، بينما يأتي ميلان في المركز الـ11 برصيد 13 نقطة. وخاض رونالدو مع يوفنتوس 40 مباراة في الدوري

وأتم أسطورة ميلان: "رونالدو غالبا يتحرك إلى داخل منطقة الجزاء بدون كرة، كما أنه من الصعب جدا مراقبته، لا بد أن نحاول الحد من خطورته في مباراة الأحد".



يذكر أن يوفنتوس يحتل صدارة الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة، بينما يأتي ميلان في المركز الـ11 برصيد 13 نقطة.



وخاض رونالدو مع يوفنتوس 40 مباراة في الدوري الإيطالي، تمكن خلالها من تسجيل 26 هدفًا وصناعة 9 أخرى.



كما خاض مع يوفنتوس 14 مباراة في دوري أبطال أوروبا سجل خلالها 7 أهداف وصنع 3 أخرى، وشارك في مباراتين في كأس إيطاليا، لم يسجل أو يصنع خلالهما أي أهداف.



كما توج كريستيانو مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي والسوبر الإيطالي الموسم الماضي.