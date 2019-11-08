جريمة

من روض الفرج لإمبابة.. سقوط عصابة لتجارة الهيروين

٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص
هيروين
هيروين
حضرا من روض الفرج، ذلك الحي الشعبي بمحافظة القاهرة، لبدء أولى خطواتهما في نشاطهما الإجرامي، كونا تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار فى المواد المخدرة وتحديدا مسحوق الهيروين، اتخذا من منطقة إمبابة مسرحا لهما، لكن ضباط المباحث كانوا لهما بالمرصاد. وردت معلومات للعقيد أحمد الوليلي، مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة، أكدتها تحريات ضباط وحدة مباحث إمبابة، بقيادة المقدم محمد ربيع ومعاونه الرائد محمد بهاء عبد الحكيم، بتردد عاطلين على دائرة القسم لترويج مخدر الهيروين على عملائهما.
وأكدت التحريات أن "خالد. ع. ا. ع" 45 سنة، عاطل ومقيم بروض الفرج، سبق اتهامه في 8 قضايا (مخدرات – سلاح – سرقة)، و"رامي. ع. م. خ" 36 سنة، عاطل ومقيم بذات العنوان، سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات، يزاولان نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار فى المواد المخدرة. عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة
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انقلاب-اتوبيس

إصابة 37 طالبًا في انقلاب أتوبيس رحلات بطريق «قنا - سفاجا»

استمرارًا لنزيف الأسفلت، أصيب 37 طالبًا، صباح اليوم الجمعة، إثر انقلاب أتوبيس رحلات بالكيلو 5 طريق قنا - سفاجا، ونقل المصابون إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج اللازم. وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر بلاغا بانقلاب أتوبيس رحلات بالكيلو 5 طريق "سفاجا - قنا" تابع لإحدى المدراس في محافظة قنا، وجرى الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 37 طالبا، ونقل المصابون إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج اللازم.
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السجن من 5 لـ15 سنة للمتهمين بأحداث عنف أطفيح

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة بمعهد أمناء الشرطة، حكمها فى إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين فى قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، ونص الحكم على معاقبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد 5 سنوات، عن اتهامات باقتحام قسم شرطة نهبه وتخريبه وتهريب مساجين، ثم إشعال النيران بديوان القسم تنفيذّا لغرض إرهابي، وصدر الحكم اليوم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
هيثم أحمد زكي.

خطيبة هيثم زكي: «كان عيان وراح لدكتور قبل وفاته»

أدلت خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد .كي، بإفادتها فى التحقيقات الأولية بشأن وفاة خطيبها وحيدًا عن عمر يناهز 35 سنة، داخل شقته بمجمع سكني بمدينة الشيخ زايد، إذ أوضحت أنه كان مريض قبل أيام من وفاته، وتوجه للكشف عند أحد الأطباء ووصف علاجًا له، لكنه يوم وفاته أصيب بآلام فى البطن "مغص" وعلمت أنه سيخرج إلى صيدلية قريبة من بيته لأخذ مسكن ودواء مناسب يريحه حتى طلوع النهار، وبإعادتها الاتصال عليه فوجئت بعدم استجابته لاتصالاتها، واتصلت بخالته للتحقق منها وتبين عدم استجابته على الأخيرة أيضًا، ومن ثم اتصلت الشابة بالشرطة.
هيثم أحمد زكي

الأمن يوضح ظروف وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

أصدرت الأجهزة الأمنية بيانًا أوضحت فيه ظروف وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، موضحة أن قسم ثاني الشيخ زايد، تلقى بلاغًا بالعثور على الفنان هيثم أحمد زكي متوفيًا داخل شقته بإحدي الكمبوندات، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وعثروا على جثته داخل الحمام، وبالفحص تبين أن المتوفي يقيم بمفرده، ويتردد عليه فقط خطيبته وخالته للزيارة، وبسؤال أفراد الأمن بالكمباوند، أقروا أن المتوفي كان يعاني من "مغص" صباح يوم وفاته، وخرج من مسكنه وتوجه إلى صيدالية للحصول على علاج، ثم عاد مرة أخرى إلى مسكنه.
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تنقيب-عن-اثار

حلم ولدي العم بالثراء الفاحش ينتهي في حفرة 7 أمتار

جلسة معتادة جمعت "أحمد" ونجل عمه "السيد" في قطعة أرض يمتلكانها بجوار المقابر بقرية الجلاتمة بمركز منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، يشكو كل منهما تردّي حالته المادية وحاجته للمال. فكرة شيطانية اختمرت في عقل الأول، أسرع لمناقشتها مع ابن العم، لكن لم يدر فى خلد الاثنين يقظة رجال الشرطة، إذ وردت معلومات لرئيس وضباط مباحث مركز شرطة منشأة القناطر مفادها أن كلا من "أحمد. س" 35 سنة، ونجل عمه "السيد. إ" 42 سنة، وهما عاملان يقيمان بقرية الجلاتمة بدائرة المركز، ينقبان عن الآثار.
محاكمة-جمال-وعلاء-مبارك-فى-قضية-التلاعب-بالبورصة-تصوير-سامح-ابو-حسن

22 فبراير.. الحكم على علاء وجمال مبارك في «التلاعب بالبورصة»

حجزت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقي، محاكمة علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، و7 آخرين في القضية التي اشتهرت إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة" لجلسة 22 فبراير للحكم. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية، والتي تدير أحد صناديق "أوف شور".
هيروين

تذاكر هيروين «دليفري» في شوارع أوسيم

مسجل خطر ذاع صيته بين أرباب السوابق وعالم الإجرام، تخصص في الاتجار فى المواد المخدرة، خاصة مسحوق الهيروين، متخذا منطقة سكنه مسرحا لنشاطه الآثم حتى سقط في قبضة الشرطة، إذ وردت معلومات أكدتها تحريات ضابط وحدة مباحث قسم شرطة أوسيم، مفادها قيام "محمد. ع" 45 سنة، مسجل خطر (ضرب – سلاح أبيض) بالاتجار في المواد المخدرة، مستخدمًا السيارة ملكه وسيلةً لترويج المخدرات على عملائه بدائرة المركز، ظنا أن حيلته ستخدع رجال الشرطة، وأن طريقه نحو تحقيق ثروة طائلة مفروش بالورود.
هيروين

القبض على مسجل خطر احترف تجارة الهيروين بإمبابة

توجيهات مستمرة يصدرها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ففي مجال المنع والكشف وفق خطة العمل الميداني الموضوعة بمعرفة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الوجود الأمنى خلال المرحلة الراهنة، وتفعيل دور المرورات النهارية والليلية والأكمنة الثابتة والمتحركة وضبط المسجلين جنائيا والعناصر الخطرة، خصوصًا محرزي المواد والعقاقير المخدرة والمتاجرين فيها، أوقعت مباحث إمبابة بمسجل خطر لاتهامه بالاتجار في المخدرات.
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