من روض الفرج لإمبابة.. سقوط عصابة لتجارة الهيروين

٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص

هيروين

حضرا من روض الفرج، ذلك الحي الشعبي بمحافظة القاهرة، لبدء أولى خطواتهما في نشاطهما الإجرامي، كونا تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار فى المواد المخدرة وتحديدا مسحوق الهيروين، اتخذا من منطقة إمبابة مسرحا لهما، لكن ضباط المباحث كانوا لهما بالمرصاد. وردت معلومات للعقيد أحمد الوليلي، مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة، أكدتها تحريات ضباط وحدة مباحث إمبابة، بقيادة المقدم محمد ربيع ومعاونه الرائد محمد بهاء عبد الحكيم، بتردد عاطلين على دائرة القسم لترويج مخدر الهيروين على عملائهما.

وأكدت التحريات أن "خالد. ع. ا. ع" 45 سنة، عاطل ومقيم بروض الفرج، سبق اتهامه في 8 قضايا (مخدرات – سلاح – سرقة)، و"رامي. ع. م. خ" 36 سنة، عاطل ومقيم بذات العنوان، سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات، يزاولان نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار فى المواد المخدرة. عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة

وأكدت التحريات أن "خالد. ع. ا. ع" 45 سنة، عاطل ومقيم بروض الفرج، سبق اتهامه في 8 قضايا (مخدرات – سلاح – سرقة)، و"رامي. ع. م. خ" 36 سنة، عاطل ومقيم بذات العنوان، سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات، يزاولان نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار فى المواد المخدرة.



عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة أمكن ضبطهما حال ترددهما بمنطقة مستشفى الحميات بدائرة القسم وبحوزتهما 125 لفافة تحوى مسحوق الهيروين المخدر، و3 قطع من ذات المخدر، و3 هواتف محمولة ومبلغ مالى 420 جنيها.



بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهواتف لتسهيل ترويجها والمبلغ المالى من حصيلة بيعها.



