كونتي غاضب من إدارة إنتر بسبب الصفقة الضائعة

٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص

إنتر

يسيطر الغضب على مدرب إنتر الإيطالي أنطونيو كونتي، بعد الهزيمة التي تكبدها النيراتزوري على يد بروسيا دورتموند الألماني، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما فرط الإنتر في تقدمه بهدفين دون رد، ليخسر أمام الفريق الألماني بنتيجة 3-2 يوم الثلاثاء الماضي، في المباراة التي أقيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن فشل التعاقد مع البوسني إيدين دجيكو، مهاجم روما، أشعل غضب أنطونيو كونتي من إدارة إنتر ميلان.

وأشارت إلى أن كونتي أراد ضم لاعبين من أصحاب الخبرات، وكان يريد أن يصبح دجيكو هو بديل البلجيكي روميلو لوكاكو في هجوم إنتر ميلان. واستغرق مسؤولو إنتر ميلان فترة طويلة في المفاوضات مع روما لتقليل سعر إيدين دجيكو، وهو ما مهد لتوقيع المهاجم البوسني على عقد جديد مع ذئاب العاصمة الإيطالية. وتعقّد موقف إنتر

وأشارت إلى أن كونتي أراد ضم لاعبين من أصحاب الخبرات، وكان يريد أن يصبح دجيكو هو بديل البلجيكي روميلو لوكاكو في هجوم إنتر ميلان.



واستغرق مسؤولو إنتر ميلان فترة طويلة في المفاوضات مع روما لتقليل سعر إيدين دجيكو، وهو ما مهد لتوقيع المهاجم البوسني على عقد جديد مع ذئاب العاصمة الإيطالية.



وتعقّد موقف إنتر في التأهل إلى دور الـ16، حيث يحتل المركز الثالث في المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، خلف برشلونة الإسباني المتصدر برصيد 8 نقاط، وبروسيا دورتموند الثاني برصيد 7 نقاط، وذلك قبل جولتين من النهاية.



ويستعد إنتر للخروج لمواجهة سلافيا براج التشيكي في الجولة المقبلة، قبل أن يستقبل برشلونة على ملعب سان سيرو في الجولة الأخيرة.



ويأمل إنتر في تفادي الخروج من دور المجموعات مثل الموسم الماضي، عندما حل ثالثا خلف كل من برشلونة وتوتنهام الإنجليزي.