جريمة

شوارع الجيزة دون مخالفات انتظار خاطئ خلال يوم

٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
المرور
المرور
تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولى، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 148 مخالفة مرورية متنوعة دون تحرير أي مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار".
تتصدى الإدارة على مدار الساعة لانتشار المواقف العشوائية لسيارات الأجرة بمطالع ومنازل الكباري، ما يعوق السيولة المرورية، وشملت جهودها شن 14 حملة بمطالع ومنازل الكباري، وتحرير 18 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان. وشنت القوات عدة حملات على سيارات السرفيس، دون تحرير أي مخالفة انتظار خاطئ، وتم التصالح الفوري
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قوات-الشرطة (2)

كواليس مأمورية أوقعت عنصرا إجراميا في وادي «أم قمر»

تحريات أكدت وجود أحد العناصر الإجرامية "شديدة الخطورة" (مُقيم بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية) فى منطقة "وادي أم قمر" الكائنة بطريق "القاهرة- السويس" بدائرة مركز شرطة فايد، واتخاذه المنطقة مكانا لترويج المواد المخدرة، مستغلا طبيعتها الصحراوية وتردد المتعاطين عليها، وأن العنصر مطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتين، الأولى ترجع وقائعها لسابقة استهداف العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من المتاجرين فى المواد المخدرة بذات المنطقة، وتم خلالها تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع القوات ومقتل أحد العناصر الإجرامية وهروب بعض العناصر ومن بينهم العنصر المتهم.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

زيارة استثنائية للسجينات تزامنا مع حملة الـ16 يوما

قرر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، منح جميع السجينات زيارة استثنائية واحدة فقط اعتبارا من يوم السبت الموافق 16/11/2019 حتى يوم الخميس الموافق 21/11/2019، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزيلات السجون، وذلك بمناسبة قرب حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة اعتبارا من النصف الثانى لشهر نوفمبر الجارى، وحرصا من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزيلات السجون لمشاركة ذويهن الاحتفال بهذه المناسبة، وإعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث.
جثه-في-ارض-زراعيه (5)

عامل يهشم رأس خفير قتل نجله بالرصاص في العياط

"ابنك عبد الله اتقتل" جملة كان وقعها على مسامع أب كالصاعقة، تسمّرت قدماه في موضعهما، وفقد القدرة على النطق للحظات، أصيب عقله بشلل أفقده القدرة على التفكير، يحاول استيعاب ما تلقاه للتو، ثورة غضب عارمة تملكت جوارحه، اتخذ قراره بالانتقام ولا شيء سواه، ليرتفع عدد القتلى إلى اثنين، حيث هرول العامل البسيط قاصدا مسرح الجريمة وما أن وقعت عيناه على جثة فلذة كبده مسجاة على الأرض، وتعرف على المتهم بقتله، حتى أسرع تجاهه ممسكا بحجر ليهشم رأسه حتى أرداه قتيلا في الحال.
الاهرامات

ضباط 5 إدارات يتصدون لمضايقات سياح الأهرامات

وجهت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين. واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
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اشارة-مرور (3)

الانتظار الخاطئ آفة شوارع الجيزة بـ1251 مخالفة

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولى، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3548 مخالفة مرورية متنوعة دون تحرير أي مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار".
اشارة-مرور (4)

الانتظار الخاطئ يضرب شوارع الجيزة بـ1353 مخالفة

وجه ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3900 مخالفة مرورية متنوعة.
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مرور الجيزة تشن 24 حملة بمطالع ومنازل الكباري

أعد ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 316 مخالفة مرورية متنوعة.
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مرور الجيزة تشن 40 حملة انضباطية ضد سيارات السرفيس

واصل ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، شن حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 202 مخالفة مرورية متنوعة.
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