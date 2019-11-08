شوارع الجيزة دون مخالفات انتظار خاطئ خلال يوم

٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

المرور

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولى، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 148 مخالفة مرورية متنوعة دون تحرير أي مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار".

تتصدى الإدارة على مدار الساعة لانتشار المواقف العشوائية لسيارات الأجرة بمطالع ومنازل الكباري، ما يعوق السيولة المرورية، وشملت جهودها شن 14 حملة بمطالع ومنازل الكباري، وتحرير 18 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان. وشنت القوات عدة حملات على سيارات السرفيس، دون تحرير أي مخالفة انتظار خاطئ، وتم التصالح الفوري

تتصدى الإدارة على مدار الساعة لانتشار المواقف العشوائية لسيارات الأجرة بمطالع ومنازل الكباري، ما يعوق السيولة المرورية، وشملت جهودها شن 14 حملة بمطالع ومنازل الكباري، وتحرير 18 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.



وشنت القوات عدة حملات على سيارات السرفيس، دون تحرير أي مخالفة انتظار خاطئ، وتم التصالح الفوري في 47 مخالفة، فضلا عن حجز 3 مركبات "توك توك" مخالفة، وضبط 13 مخالفة زجاج فاميه، و17 مخالفة الصلاحية الفنية للسيارة.



تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالعمل على سيولة الحركة المرورية بمختلف المراكز والأقسام، بالتوازي مع خطة القطاع.



