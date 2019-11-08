رياضة

30 دقيقة مدة حفل افتتاح كأس الأمم تحت 23 عامًا

تحرير:كريم مليم ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص
افتتاح كأس الأمم
افتتاح كأس الأمم
كشفت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، أن مدة حفل الافتتاح الخاص بالبطولة، اليوم الجمعة، تستغرق 30 دقيقة فقط، ويبدأ حفل الافتتاح في تمام الساعة 5:45، وينتهي الساعة 6:15، حيث يتضمن فقرات غنائية واستعراضية قصيرة، علمًا أن مصر تستضيف البطولة في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري. واتفقت شركة بريزنتيشن المكلفة بتولي مهام تنظيم افتتاح البطولة والرائدة في مجال التسويق الرياضي، مع فرقة شارموفرز الشهيرة، والنجمة نسمة محجوب، على إحياء حفل الافتتاح، الذي سيشهد أيضا العديد من الفقرات الأخرى.
وأوقعت قرعة كأس الأمم المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وغانا ومالي، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب إفريقيا وساحل العاج وزامبيا. ويحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً، لقاء المنتخب الوطني أمام مالي، في افتتاح البطولة، ويرغب شوقي
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الجمهور-في-المدرجات‎ (8)

تعرف على بوابات دخول الجماهير لمواجهة مصر ومالي

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، عن بوابات دخول الجماهير في لقاء الافتتاح بين المنتخب الأولمبي ومالي في المباراة التي ستقام في السابعة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي. ويدخل جمهور الدرجة الأولى والمقصورة من بوابة آل رشدان، والدرجة الثالثة من بوابة نادي الزهور، والدرجة الثانية من بوابة يوسف عباس، ودخول الجماهير حاملي تذاكر الدرجة الثانية والثالثة يسارا سيكون من بوابة صلاح سالم "دار المدرعات"، أما حاملو تذاكر الدرجة الثانية والثالثة يمينا فدخولهم من طريق النصر بجوار مدرسة الموهوبين.
نيمار‎ (1)

عودة ثنائية سان جيرمان تهدد الريال في دوري الأبطال

يبدو أن باريس سان جيرمان الفرنسي بات قريبا من استعادة قوته الضاربة الهجومية في الأيام القليلة المقبلة، التي ستشهد رحيل الفريق الفرنسي إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو، لمواجهة ريال مدريد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن نيمار يقترب من العودة للمشاركة في المباريات أكثر من أي وقت مضى، إذ سيكتمل تعافيه خلال فترة التوقف الدولي.
انتر ميلان

كونتي غاضب من إدارة إنتر بسبب الصفقة الضائعة

يسيطر الغضب على مدرب إنتر الإيطالي أنطونيو كونتي، بعد الهزيمة التي تكبدها النيراتزوري على يد بروسيا دورتموند الألماني، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما فرط الإنتر في تقدمه بهدفين دون رد، ليخسر أمام الفريق الألماني بنتيجة 3-2 يوم الثلاثاء الماضي، في المباراة التي أقيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن فشل التعاقد مع البوسني إيدين دجيكو، مهاجم روما، أشعل غضب أنطونيو كونتي من إدارة إنتر ميلان.
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الجمهور-في-المدرجات‎ (8)

تعرف على بوابات دخول الجماهير لمواجهة مصر ومالي

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، عن بوابات دخول الجماهير في لقاء الافتتاح بين المنتخب الأولمبي ومالي في المباراة التي ستقام في السابعة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي. ويدخل جمهور الدرجة الأولى والمقصورة من بوابة آل رشدان، والدرجة الثالثة من بوابة نادي الزهور، والدرجة الثانية من بوابة يوسف عباس، ودخول الجماهير حاملي تذاكر الدرجة الثانية والثالثة يسارا سيكون من بوابة صلاح سالم "دار المدرعات"، أما حاملو تذاكر الدرجة الثانية والثالثة يمينا فدخولهم من طريق النصر بجوار مدرسة الموهوبين.
منتخب مصر الأولمبي (3)

منتخب مصر يقص شريط كأس الأمم تحت 23 عاما أمام مالي

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً، لقاء المنتخب الوطني أمام مالي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد. ويدير المباراة تحكيميا الحكم الدولي البوروندي جيورجيس جاتوجاتو، ويعاونه الثنائي حبيب سانو وعبد العزيز سالي، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام بالبطولة.
الافتتاح (5)

شارموفرز ونسمة محجوب يحييان حفل افتتاح كأس الأمم

كشفت شركة بريزنتيشن، المكلفة بتولي مهام تنظيم افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى، النقاب عن مفاجأة حفل افتتاح البطولة. واتفقت شركة بريزنتيشن الرائدة في مجال التسويق الرياضي، مع فرقة شارموفرز الشهيرة، والنجمة نسمة محجوب، على إحياء حفل الافتتاح، الذي سيشهد أيضا العديد من الفقرات الأخرى. ويعود نظام "تذكرتي" للعمل في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، حيث سيتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة، وذلك بعد النجاح الكبير لنظام تذكرتي في بطولة كأس الأمم 2019، التي أقيمت في مصر العام الجاري.
المؤتمر- الصحفي- لشوقي -غريب -المدير -الفني -للمنتخب -الاولمبي‎ (3)

شوقي غريب يحدد موعد إعلان قائمة المنتخب الأوليمبي

حدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي مساء اليوم الثلاثاء، موعدًا لإعلان القائمة النهائية للمنتخب الأوليمبي الذي يشارك في بطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، وهي المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، وذلك عقب نهاية المران المسائي والذي يعقبه اجتماع للجهاز الفني والطبي للوقوف على الحالة الصحية والفنية لكل لاعب. وستضم القائمة 21 لاعبا بينهم ثلاثة حراس مرمي والمعروف أن آخر موعد لإرسال القائمة الذي حدده الكاف هو اليوم.
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