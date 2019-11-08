30 دقيقة مدة حفل افتتاح كأس الأمم تحت 23 عامًا

تحرير:كريم مليم ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص

افتتاح كأس الأمم

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، أن مدة حفل الافتتاح الخاص بالبطولة، اليوم الجمعة، تستغرق 30 دقيقة فقط، ويبدأ حفل الافتتاح في تمام الساعة 5:45، وينتهي الساعة 6:15، حيث يتضمن فقرات غنائية واستعراضية قصيرة، علمًا أن مصر تستضيف البطولة في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري. واتفقت شركة بريزنتيشن المكلفة بتولي مهام تنظيم افتتاح البطولة والرائدة في مجال التسويق الرياضي، مع فرقة شارموفرز الشهيرة، والنجمة نسمة محجوب، على إحياء حفل الافتتاح، الذي سيشهد أيضا العديد من الفقرات الأخرى.

وأوقعت قرعة كأس الأمم المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وغانا ومالي، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب إفريقيا وساحل العاج وزامبيا. ويحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً، لقاء المنتخب الوطني أمام مالي، في افتتاح البطولة، ويرغب شوقي

وأوقعت قرعة كأس الأمم المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وغانا ومالي، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب إفريقيا وساحل العاج وزامبيا.



ويحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً، لقاء المنتخب الوطني أمام مالي، في افتتاح البطولة، ويرغب شوقي غريب، مدرب الفراعنة، في جني ثمار 20 شهرًا من العمل المتواصل بقيادة الفراعنة للظهور في مسابقة كرة القدم في ألعاب طوكيو 2020.



ولم تحقق مصر أي ميدالية أولمبية في كرة القدم وكان أكبر إنجاز لها هو الوصول للمركز الرابع في نسختي 1928 و1964 بينما بلغت دور الثمانية في آخر مشاركة لها في دورة لندن 2012.

