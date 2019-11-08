عودة ثنائية سان جيرمان تهدد الريال في دوري الأبطال

٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص

نيمار

يبدو أن باريس سان جيرمان الفرنسي بات قريبا من استعادة قوته الضاربة الهجومية في الأيام القليلة المقبلة، التي ستشهد رحيل الفريق الفرنسي إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو، لمواجهة ريال مدريد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن نيمار يقترب من العودة للمشاركة في المباريات أكثر من أي وقت مضى، إذ سيكتمل تعافيه خلال فترة التوقف الدولي.

وأشارت الصحيفة إلى أن سان جيرمان سيتسلح بثنائية نيمار وكيليان مبابي في الهجوم أمام ريال مدريد بدوري الأبطال. وأكدت "ماركا" أن نيمار ومبابي لم يلعبا معًا في مباراة واحدة بدوري الأبطال منذ مارس من العام الحالي. يذكر أن سان جيرمان أعلن، أمس، أن نيمار يؤدي تدريبات فردية ويسير على برنامج تأهيلي،