رياضة

عودة ثنائية سان جيرمان تهدد الريال في دوري الأبطال

٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص
نيمار
نيمار
يبدو أن باريس سان جيرمان الفرنسي بات قريبا من استعادة قوته الضاربة الهجومية في الأيام القليلة المقبلة، التي ستشهد رحيل الفريق الفرنسي إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو، لمواجهة ريال مدريد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن نيمار يقترب من العودة للمشاركة في المباريات أكثر من أي وقت مضى، إذ سيكتمل تعافيه خلال فترة التوقف الدولي.
وأشارت الصحيفة إلى أن سان جيرمان سيتسلح بثنائية نيمار وكيليان مبابي في الهجوم أمام ريال مدريد بدوري الأبطال. وأكدت "ماركا" أن نيمار ومبابي لم يلعبا معًا في مباراة واحدة بدوري الأبطال منذ مارس من العام الحالي.   يذكر أن سان جيرمان أعلن، أمس، أن نيمار يؤدي تدريبات فردية ويسير على برنامج تأهيلي،
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تعرف على بوابات دخول الجماهير لمواجهة مصر ومالي

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، عن بوابات دخول الجماهير في لقاء الافتتاح بين المنتخب الأولمبي ومالي في المباراة التي ستقام في السابعة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي. ويدخل جمهور الدرجة الأولى والمقصورة من بوابة آل رشدان، والدرجة الثالثة من بوابة نادي الزهور، والدرجة الثانية من بوابة يوسف عباس، ودخول الجماهير حاملي تذاكر الدرجة الثانية والثالثة يسارا سيكون من بوابة صلاح سالم "دار المدرعات"، أما حاملو تذاكر الدرجة الثانية والثالثة يمينا فدخولهم من طريق النصر بجوار مدرسة الموهوبين.
الافتتاح (8)

30 دقيقة مدة حفل افتتاح كأس الأمم تحت 23 عامًا

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، أن مدة حفل الافتتاح الخاص بالبطولة، اليوم الجمعة، تستغرق 30 دقيقة فقط، ويبدأ حفل الافتتاح في تمام الساعة 5:45، وينتهي الساعة 6:15، حيث يتضمن فقرات غنائية واستعراضية قصيرة، علمًا أن مصر تستضيف البطولة في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري. واتفقت شركة بريزنتيشن المكلفة بتولي مهام تنظيم افتتاح البطولة والرائدة في مجال التسويق الرياضي، مع فرقة شارموفرز الشهيرة، والنجمة نسمة محجوب، على إحياء حفل الافتتاح، الذي سيشهد أيضا العديد من الفقرات الأخرى.
انتر ميلان

كونتي غاضب من إدارة إنتر بسبب الصفقة الضائعة

يسيطر الغضب على مدرب إنتر الإيطالي أنطونيو كونتي، بعد الهزيمة التي تكبدها النيراتزوري على يد بروسيا دورتموند الألماني، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما فرط الإنتر في تقدمه بهدفين دون رد، ليخسر أمام الفريق الألماني بنتيجة 3-2 يوم الثلاثاء الماضي، في المباراة التي أقيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن فشل التعاقد مع البوسني إيدين دجيكو، مهاجم روما، أشعل غضب أنطونيو كونتي من إدارة إنتر ميلان.
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ريال مدريد

ريال مدريد يكتسح جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق ريال مدريد الإسباني تحت قيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان الفوز على ضيفه فريق جالطة سراي التركي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2020، حيث سجل لفريق ريال مدريد كلًا من رودريجو سيلفا دو جويس ثلاثة أهداف في الدقائق 4، 7، 92، ليسطر في تاريخه هاتريك في سجلات دوري أبطال أوروبا بينما سجل كريم بنزيما هدفين في الدقائق 45، 81، وسيرجيو راموس في الدقيقة 14 من ركلة جزاء.
ريال مدريد

ريال مدريد في مهمة تركية وسان جيرمان بنزهة أوروبية

تتواصل اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد نظيره جالطة سراي التركي على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام العاشرة مساء، ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل جالطة سراي الترتيب برصيد نقطة واحدة، وفي نفس المجموعة يستقبل باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 9 نقاط، نظيره كلوب بروج البلجيكي الثالث برصيد نقطتين على ملعب حديقة الأمراء الساعة 10:00 مساء.
ريال مدريد

سان جيرمان يستهدف خطف جوهرة ريال مدريد

يبحث باريس سان جيرمان الفرنسي عن التعاقد مع النجم البرازيلي الشاب في صفوف ريال مدريد الإسباني، فينيسيوس جونيور، ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، من المنتظر أن يدخل سان جيرمان على خط المفاوضات بقوة خلال الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل، وسبق أن ارتبط فينيسيوس بالانتقال إلى "حديقة الأمراء" في الصيف الماضي، كجزء من صفقة ارتداء مواطنه نيمار دا سيلفا لقميص النادي الملكي، ويتزامل فينيسيوس ونيمار في منتخب البرازيل، كما أنه سيجد في سان جيرمان زملاء آخرين من راقصي السامبا مثل تياجو سيلفا وماركينيوس.
نيمار‎ (1)

«فيفا» يمنح نيمار الضوء الأخضر للرحيل عن سان جيرمان

يبدو أن النجم البرازيلي نيمار لن يجد صعوبة في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، الصيف المقبل، كما وجد من معاناة في الصيف الماضي للرحيل إلى أي من برشلونة أو ريال مدريد، وذلك بعدما أكد تقرير صحفي فرنسي، اليوم الجمعة، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، يستطيع الرحيل عن حديقة الأمراء، مقابل 60 مليون يورو فقط، ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخاصة بانتقالات اللاعبين، قد تساعد نيمار على الرحيل من باريس سان جيرمان.
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