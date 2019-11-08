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إهدار المياه في العاصمة الإدارية الجديدة.. الحكومة ترد

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول إهدار كميات كبيرة من المياه لري المساحات الخضراء داخل العاصمة الإدارية الجديدة. وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدة ً أنه لا صحة لإهدار كميات كبيرة من المياه لري المساحات الخضراء بالعاصمة الإدارية. وأشارت إلى أنه يتم ري المساحات الخضراء بالعاصمة الإدارية، في الوقت الحالي، من خلال توفير 100 ألف م3 مياه صرف صحي معالج من محطة "أوراسكواليا" الخاصة بالقاهرة الجديدة، والتي تبعد عن العاصمة الإدارية بمسافة 6 كم عن طريق القاهرة السخنة كمصدر ري مؤقت لحين الانتهاء من محطة معالجة مياه الصرف الصحي الخاصة بالري في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشارت الشركة إلى أنه من المُقرر الانتهاء من تنفيذ المحطة الثلاثية لمعالجة مياه الصرف الصحي بالعاصمة الإدارية الجديدة وتسليمها في 2021 المقبل, بطاقة إنتاجية تصل لـ 250 ألف متر مكعب يوميا، وباستثمارات تصل إلى 1.2 مليار جنيه.وأوضحت الشركة أن مساحة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة تبلغ 170 ألف فدان يتوسطها
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مصطفى-مدبولي

حقيقة تداول أدوية بالصيدليات تسبب الوفاة خلال 5 أيام

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تداول أدوية "باراسيتامول p500" بالصيدليات تؤدي إلى الوفاة خلال 5 أيام من تناولها. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت تلك الأنباء بشكلٍ قاطع، مُؤكدةً أن جميع الأدوية المتداولة والمتوفرة بكافة المستشفيات وهيئات التأمين الصحي وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تماماً، ومُصرح بتداولها، مُشددة على حرصها الشديد على صحة وسلامة المواطنين.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

هل وفرت الدولة مصل «التسمم الممباري» بالمستشفيات؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول ارتفاع حالات الإصابة بالتسمم الغذائي نتيجة نقص مصل "التسمم الممباري" بالمستشفيات الحكومية؛ وذلك نظراً لارتفاع تكلفته التي تصل إلى 90 ألف جنيه للجرعة الواحدة. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لنقص أي مصل من الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية، مُشددةً على أن مصل "التسمم الممباري" المُخصص لحالات التسمم الغذائي، متوافر وبالمجان بكل جرعاته بجميع المنشآت الطبية التابعة للوزارة بكافة المحافظات ومراكز السموم التابعة للمستشفيات الجامعية، مُشيرةً إلى أن المخزون الاستراتيجي مُطمئن ويكفي لمدة 3 سنوات.
اول-يوم-مدرسة-تصوير-دعاء-السيد (5)

الحكومة: لا صحة لتفشي حمى «التيفود» بين طلاب المدارس

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تفشي حمى "التيفود" وظهور حالات مصابة بالمرض بين طلاب المدارس. وأوضح المركز الإعلامي -في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لتفشي حمى" التيفود" بالمدارس، مُوضحةً أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة سواء بحمى "التيفود" أو أي أمراض معدية أخرى بين طلاب المدارس على مستوى الجمهورية، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد الأمراض المعدية بين طلاب المدارس، فضلاً عن تنفيذ برنامج تطعيمات وقائي دوري لتلاميذ المدارس ضد الأمراض المعدية.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

حقيقة إلغاء صرف سلعتي «الأرز والزيت» في التموين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد بشأن اعتزام وزارة التموين إلغاء صرف سلعتي الأرز والزيت من البطاقات التموينية. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء أي سلعة من البطاقات التموينية. وأشارت وزارة التموين إلى أنه يتم صرف كافة السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بشكلٍ شهري منتظم، مُوضحةً أنها عملت على تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية "خاصةً السكر والزيت والأرز"، بكميات كبيرة وباحتياطي استراتيجي لمدة لا تقل عن 3 أشهر لجميع المحافظات.
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السيسي (5)

قرار جمهوري بإنشاء فرع لجامعة «هيرتفوردشاير» بالعاصمة الإدارية

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء، رقم 561 لسنة 2019، بشأن إنشاء مؤسسة جامعية مصرية باسم «جلوبال»، يكون مقرها العاصمة الإدارية، الجديدة تهدف لاستضافة فرع داخل مصر لجامعة هيرتفوردشاير، التي يقع مقرها الرئيسى بالمملكة المتحدة، وتتمتع المؤسسة وكذا الفرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة.?
السيسي (1)

السيسي يوجه بتحديث وتطوير منظومة النقل بشكل شامل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتركيز الجهود لتحديث وتطوير منظومة النقل بشكل شامل، وسرعة الانتهاء من التعاقدات مع الشركات العالمية الموردة للقطارات الجديدة لتحقيق التطور والارتقاء المنشود في منظومة السكك الحديدية، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، ووزير النقل المهندس كامل الوزير، لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل، وعلى رأسها مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية.
مصطفى-مدبولى

هل قررت الحكومة بيع مياه الري للمزارعين؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد بشأن توجه الحكومة لبيع مياه الري للمزارعين، وتوصيل خطوط ري جديدة تتحكم فيها وزارة الري والموارد المائية. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتوجه الحكومة لبيع مياه الري للمزارعين. وأشارت وزارة الزراعة إلى التزامها بتوفير المياه لكافة المنتفعين بالقطاع الزراعي، لافتةً إلى أن الدولة تستهدف حسن استغلال مواردها المائية من خلال تطبيق منظومة الري الحديث، وذلك بهدف ترشيد استخدام المياه في الزراعة المروية، وزيادة الإنتاجية الزراعية.
مفاعل اراك النووى

الصين تعلن بدء بناء مفاعل نووي بالماء المضغوط

أعلنت مجموعة الصناعة النووية الوطنية الصينية رسميا بدء عملية بناء مفاعل نووي بالماء المضغوط باستخدام تكنولوجيا مطورة محليا، وذلك في مدينة تشانغتشو بمقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين. وذكرت المجموعة -في بيان اليوم الجمعة، أن أعمال بناء الوحدة الخامسة لمعدات توليد الطاقة الكهرونووية باستخدام تكنولوجيا "هوالونغ 1" لمفاعل الجيل الثالث في تشانغتشو بدأت بالفعل، وأنه من المخطط أن يشمل مشروع تشانغتشو للطاقة النووية 6 معدات كهرونووية، تبلغ قدرة توليد الطاقة لكل منها مليون كيلوواط.
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