وزير الرياضة: الجماهير هي كلمة السر في دعم الفراعنة

تحرير:كريم أحمد ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص

جماهير الفراعنة

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أهمية حضور الجماهير في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، اليوم الجمعة؛ لعدة أسباب، أهمها أنهم العنصر الأساسي لنجاح أي بطولة، مثلما زينوا الملاعب في كان 2019 للكبار، وأضاف أن الجماهير هي كلمة السر في دعم ومساندة منتخب مصر الأولمبي في الملعب أمام منافس قوي هو منتخب مالي، ونحن نثق في قدرة اللاعبين والجهاز الفني بقيادة شوقي غريب، على التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وأوقعت قرعة كأس الأمم المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وغانا ومالي، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب إفريقيا وساحل العاج وزامبيا. ويحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً، لقاء المنتخب الوطني أمام مالي، في افتتاح البطولة، ويرغب شوقي

وأوقعت قرعة كأس الأمم المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وغانا ومالي، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب إفريقيا وساحل العاج وزامبيا.



ويحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً، لقاء المنتخب الوطني أمام مالي، في افتتاح البطولة، ويرغب شوقي غريب، مدرب الفراعنة، في جني ثمار 20 شهرًا من العمل المتواصل بقيادة الفراعنة للظهور في مسابقة كرة القدم في ألعاب طوكيو 2020.



ولم تحقق مصر أي ميدالية أولمبية في كرة القدم، وكان أكبر إنجاز لها الوصول للمركز الرابع في نسختي 1928 و1964، بينما بلغت دور الثمانية في آخر مشاركة لها في دورة لندن 2012.

