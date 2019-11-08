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هل وفرت الدولة مصل «التسمم الممباري» بالمستشفيات؟

تحرير:التحرير ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول ارتفاع حالات الإصابة بالتسمم الغذائي نتيجة نقص مصل "التسمم الممباري" بالمستشفيات الحكومية؛ وذلك نظراً لارتفاع تكلفته التي تصل إلى 90 ألف جنيه للجرعة الواحدة. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لنقص أي مصل من الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية، مُشددةً على أن مصل "التسمم الممباري" المُخصص لحالات التسمم الغذائي، متوافر وبالمجان بكل جرعاته بجميع المنشآت الطبية التابعة للوزارة بكافة المحافظات ومراكز السموم التابعة للمستشفيات الجامعية، مُشيرةً إلى أن المخزون الاستراتيجي مُطمئن ويكفي لمدة 3 سنوات.
وأضافت الوزارة أنها ‏تقوم من خلال الإدارات المختصة التابعة لها بمراقبة ورصد أي نقص في الأمصال الطبية بكافة المستشفيات على مستوى الجمهورية بشكلٍ مستمر، لافتةً إلى أنه عند حدوث نقص في أي مصل يتم العمل من خلال محورين، ‏الأول: إزالة أسباب النقص لتوفيره، والثاني: ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد
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مصطفى-مدبولي

حقيقة تداول أدوية بالصيدليات تسبب الوفاة خلال 5 أيام

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تداول أدوية "باراسيتامول p500" بالصيدليات تؤدي إلى الوفاة خلال 5 أيام من تناولها. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت تلك الأنباء بشكلٍ قاطع، مُؤكدةً أن جميع الأدوية المتداولة والمتوفرة بكافة المستشفيات وهيئات التأمين الصحي وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تماماً، ومُصرح بتداولها، مُشددة على حرصها الشديد على صحة وسلامة المواطنين.
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الحكومة: لا صحة لتفشي حمى «التيفود» بين طلاب المدارس

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تفشي حمى "التيفود" وظهور حالات مصابة بالمرض بين طلاب المدارس. وأوضح المركز الإعلامي -في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لتفشي حمى" التيفود" بالمدارس، مُوضحةً أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة سواء بحمى "التيفود" أو أي أمراض معدية أخرى بين طلاب المدارس على مستوى الجمهورية، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد الأمراض المعدية بين طلاب المدارس، فضلاً عن تنفيذ برنامج تطعيمات وقائي دوري لتلاميذ المدارس ضد الأمراض المعدية.
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حقيقة إلغاء صرف سلعتي «الأرز والزيت» في التموين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد بشأن اعتزام وزارة التموين إلغاء صرف سلعتي الأرز والزيت من البطاقات التموينية. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء أي سلعة من البطاقات التموينية. وأشارت وزارة التموين إلى أنه يتم صرف كافة السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بشكلٍ شهري منتظم، مُوضحةً أنها عملت على تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية "خاصةً السكر والزيت والأرز"، بكميات كبيرة وباحتياطي استراتيجي لمدة لا تقل عن 3 أشهر لجميع المحافظات.
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إهدار المياه في العاصمة الإدارية الجديدة.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول إهدار كميات كبيرة من المياه لري المساحات الخضراء داخل العاصمة الإدارية الجديدة. وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدة ً أنه لا صحة لإهدار كميات كبيرة من المياه لري المساحات الخضراء بالعاصمة الإدارية. وأشارت إلى أنه يتم ري المساحات الخضراء بالعاصمة الإدارية، في الوقت الحالي، من خلال توفير 100 ألف م3 مياه صرف صحي معالج من محطة "أوراسكواليا" الخاصة بالقاهرة الجديدة، والتي تبعد عن العاصمة الإدارية بمسافة 6 كم عن طريق القاهرة السخنة كمصدر ري مؤقت لحين الانتهاء من محطة معالجة مياه الصرف الصحي الخاصة بالري في العاصمة الإدارية الجديدة.
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

انتشار فيروسات وميكروبات وبائية مُميتة في الهواء.. الصحة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول انتشار فيروسات وميكروبات وبائية مُميتة في الهواء تهدد حياة المواطنين. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول انتشار فيروسات أو ميكروبات وبائية مُميتة في الهواء تهدد حياة المواطنين، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الخوف والقلق بين المواطنين، مُشددةً على أن مصر خالية تمامًا من أية فيروسات أو ميكروبات وبائية أو غيرها. وأشارت إلى أن مصر تُطبق نظام ترصد للأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية، والذي يعد واحداً من أنجح برامج الترصد على مستوى العالم بشهادة المنظمات والجهات الدولية على رأسها منظمة الصحة العالمية.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: توفير 513 ماكينة غسيل كلوي بالمستشفيات خلال عام

أعلنت وزارة الصحة والسكان توريد وتركيب 513 ماكينة غسيل كلوي و14 محطة معالجة بالمستشفيات في محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى توفير كافة مستلزمات التشغيل لمراكز ووحدات الغسيل الكلوي خلال العام المالي 2018-2019، إذ قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان اليوم الخميس: «إنه تم الانتهاء من إجراءات التعاقد وجاري توفير 2600 ماكينة غسيل كلوي و2000 كرسي كلى لصالح الوزارة، كما تم الانتهاء من إجراءات التعاقد على 9 ملايين مرشح کلي، وجاري توزيعهم على المستشفيات ووحدات غسيل الكلي».
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء: مصر مستعدة لإنجاح قمة السكان في نيروبي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على دعم مصر الكامل لأعمال المؤتمر الدولي للسكان والذي يعقد دورته المقبلة بالعاصمة الكينية نيروبي لاسيما وأن القاهرة كانت مقر انعقاد أول قمة دولية للسكان فى التاريخ: قائلا: "إن مصر مستعدة للمشاركة الفعالة في اجتماعات المؤتمر (قمة نيروبي) والإسهام النشط في الأفكار والمقترحات الكفيلة بإنجاح القمة". جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم لؤى شبانة المدير الإقليمى لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية وألكسندر بوديروزا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

زايد: القضاء على قوائم الانتظار.. ولا نقص في الأدوية

عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، اجتماعا اليوم الثلاثاء، بحضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، للاستماع إلى سياسة عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة. وقال العماري، خلال الاجتماع، إن اللجنة عقدت 149 اجتماعا خلال الفترات السابقة نتج عنها العديد من التوصيات التى رأت اللجنة أنها لم تفعل بالرغم من متابعتها لها، حتى وإن جاءت بعض الردود والتى لم تكن على المستوى المطلوب لأبناء هذا الشعب الذى نمثله، فنحن بالفعل من نواجه الشارع المصري.
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