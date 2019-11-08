حقيقة تداول أدوية بالصيدليات تسبب الوفاة خلال 5 أيام

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص

مدبولي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تداول أدوية "باراسيتامول p500" بالصيدليات تؤدي إلى الوفاة خلال 5 أيام من تناولها. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت تلك الأنباء بشكلٍ قاطع، مُؤكدةً أن جميع الأدوية المتداولة والمتوفرة بكافة المستشفيات وهيئات التأمين الصحي وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تماماً، ومُصرح بتداولها، مُشددة على حرصها الشديد على صحة وسلامة المواطنين.

وتابعت الوزارة أن تقارير تفتيش الجهات الرقابية التابعة للوزارة لم ترصد بيع أو تداول أي أدوية غير صالحة بشكلٍ عام، كما تم التأكد من أن عقار (باراسيتامول p500) المطروح بالمستشفيات والصيدليات آمن تماماً للاستخدام، مُشددةً على استمرار الحملات التفتيشية من أجل ضبط سوق الدواء، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة