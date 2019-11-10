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«الروزماري».. من أعشاب إلى شاي يحافظ على صحة القلب

يحتوي شاي الروزماري على معدلات عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد في حماية جسمك من الإجهاد التأكسدي والالتهابات، التي تؤدي إلى الأمراض المزمنة، مثل السرطان وأمراض القلب.
تحرير:إسراء سليمان ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص
شاي الروزماري
شاي الروزماري
يعرف الروزماري بفوائده المتعددة، حيث يساعد في علاج الخرف، والحماية من السرطان، و يقلل من انتشار الخلايا السرطانية في الجسم، إضافة إلى ذلك، يستخدم في علاج الثعلبة، ويعمل بفاعلية كبيرة في التقليل من التوتر عند استنشاقه، ونظرًا لأهمية الروزماري، ينصح أيضًا بتناول شاي من مستخلص هذا النبات، حيث يعمل على التقليل من السكر في الدم، وتحسين الذاكرة والحالة المزاجية بشكل كبير، وليس ذلك فقط، ولكن غني أيضًا بمضادات الأكسدة، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "healthline".
لدى الروزماري تاريخ طويل، فيما يتعلق بالفوائد العطرية، والاستخدامات الأخرى في الطهي، إضافة إلي إنه يستخدم كأعشاب في علاج العديد من المشكلات الصحية، لذا شاي الروزماري يقدم العديد من الفوائد الصحية والعلاجية، التي تشجعك على تناوله باستمرار، وما يلي بعض منها: بيضة مسلوقة وزبادي.. الـ«سناكس»
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القهوة

شرب القهوة قد يقلل من إصابتك بسرطان الكبد للنصف

قد يكون لفنجان القهوة الذي تشربه صباحا فوائد أكبر من مساعدتك على الاستيقاظ، وذلك لأنه أظهرت دراسة حديثة أن شرب القهوة يقلل من فرصتك للإصابة بسرطان الكبد بنسبة 50%، حيث تحتوي حبوب القهوة على مادة البوليفينول التي قد توقف انقسام الخلايا السرطانية. نظر باحثون من جامعة كوينز في بلفاست إلى ما يقرب من نصف مليون شخص، منهم أكثر من ثلاثة أرباع يشربون القهوة، كان هؤلاء الأشخاص أقل عرضة بنسبة 50% لتشخيص سرطان الكبد الذي يشكل 9 من أصل كل 10 حالات من سرطان الكبد، وفقا لما ذكره موقع "الديلي ميل" البريطاني.
فلفل-محشي-ألوان

فلفل الألوان.. يعزز المناعة ويحافظ على صحة القلب

عند تحضير طبق طازج من السلطة، كل ما نسعى إليه أن يحتوي على مجموعة مختلفة من الخضراوات الورقية الغنية بالعناصر الغذائية الهامة، بما في ذلك الخس والطماطم والخيار والليمون والكرنب الأحمر، والبصل والجزر، ومن أفضل المكونات "الفلفل الرومي" بمختلف ألوانه وأنواعه، لذا لابد أن يحتوي طعامنا على الفلفل الأحمر والأصفر والأخضر، لتحصل على فوائد صحية وعلاجية لا حصر لها، على سبيل المثال الحماية من أنواع محددة من السرطان، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "organicfacts".
زيت-التامانو

الأفوكادو والبندق.. استبدل الزيوت المهدرجة بأخرى صحية

في الآونة الأخيرة، احتلت الزيوت الطبيعية والحيوية مكانة كبيرة في علاج المشكلات الصحية، المتعلقة بالبشرة والجسم، كما أنها تمدك بكثير من الفوائد، على سبيل المثال ترطيب البشرة والتخلص من آلام الظهر، وآخر ما توصل إليه خبراء التغذية، أنه يمكن استبدال الزيوت المهدرجة بزيوت صحية، غنية بالدهون الصحية، الخالية تمامًا من آي آثار جانبية، على سبيل المثال زيت الأفوكادو غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، كما يوجد زيت البندق الذي يمنحك عديدا من الفوائد، نقلا عن موقع "health24".
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