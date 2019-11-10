«الروزماري».. من أعشاب إلى شاي يحافظ على صحة القلب

يحتوي شاي الروزماري على معدلات عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد في حماية جسمك من الإجهاد التأكسدي والالتهابات، التي تؤدي إلى الأمراض المزمنة، مثل السرطان وأمراض القلب.

تحرير:إسراء سليمان ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص

شاي الروزماري

يعرف الروزماري بفوائده المتعددة، حيث يساعد في علاج الخرف، والحماية من السرطان، و يقلل من انتشار الخلايا السرطانية في الجسم، إضافة إلى ذلك، يستخدم في علاج الثعلبة، ويعمل بفاعلية كبيرة في التقليل من التوتر عند استنشاقه، ونظرًا لأهمية الروزماري، ينصح أيضًا بتناول شاي من مستخلص هذا النبات، حيث يعمل على التقليل من السكر في الدم، وتحسين الذاكرة والحالة المزاجية بشكل كبير، وليس ذلك فقط، ولكن غني أيضًا بمضادات الأكسدة، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "healthline".

لدى الروزماري تاريخ طويل، فيما يتعلق بالفوائد العطرية، والاستخدامات الأخرى في الطهي، إضافة إلي إنه يستخدم كأعشاب في علاج العديد من المشكلات الصحية، لذا شاي الروزماري يقدم العديد من الفوائد الصحية والعلاجية، التي تشجعك على تناوله باستمرار، وما يلي بعض منها: بيضة مسلوقة وزبادي.. الـ«سناكس»