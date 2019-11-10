«الروزماري».. من أعشاب إلى شاي يحافظ على صحة القلب

يحتوي شاي الروزماري على معدلات عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد في حماية جسمك من الإجهاد التأكسدي والالتهابات، التي تؤدي إلى الأمراض المزمنة، مثل السرطان وأمراض القلب.
يعرف الروزماري بفوائده المتعددة، حيث يساعد في علاج الخرف، والحماية من السرطان، و يقلل من انتشار الخلايا السرطانية في الجسم، إضافة إلى ذلك، يستخدم في علاج الثعلبة، ويعمل بفاعلية كبيرة في التقليل من التوتر عند استنشاقه، ونظرًا لأهمية الروزماري، ينصح أيضًا بتناول شاي من مستخلص هذا النبات، حيث يعمل على التقليل من السكر في الدم، وتحسين الذاكرة والحالة المزاجية بشكل كبير، وليس ذلك فقط، ولكن غني أيضًا بمضادات الأكسدة، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "healthline".
لدى الروزماري تاريخ طويل، فيما يتعلق بالفوائد العطرية، والاستخدامات الأخرى في الطهي، إضافة إلي إنه يستخدم كأعشاب في علاج العديد من المشكلات الصحية، لذا شاي الروزماري يقدم العديد من الفوائد الصحية والعلاجية، التي تشجعك على تناوله باستمرار، وما يلي بعض منها:
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لدى الروزماري تاريخ طويل، فيما يتعلق بالفوائد العطرية، والاستخدامات الأخرى في الطهي، إضافة إلي إنه يستخدم كأعشاب في علاج العديد من المشكلات الصحية، لذا شاي الروزماري يقدم العديد من الفوائد الصحية والعلاجية، التي تشجعك على تناوله باستمرار، وما يلي بعض منها:
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1-غني بمضادات الأكسدة
يحتوي على معدلات عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد في حماية جسمك من الإجهاد التأكسدي والالتهابات، التي تؤدي إلى الأمراض المزمنة، مثل السرطان وأمراض القلب ومرض السكري من النوع الثاني، توجد مضادات الأكسدة في كثير من الأطعمة، بما في ذلك الفواكه والخضراوات والأعشاب مثل الروزماري، يتميز هذا النبات الرائع، بخصائص مضادة للالتهابات والمايكروبات، إضافة إلى ذلك، ترتبط فاعلية مضادات الأكسدة والالتهبات، بوجود مركبات البوليفينول مثل حمض روزماريني وحمض الكارنوسيك، لذا يعمل الروزماري على تأخير نمو سرطان الثدي وسرطان الدم وسرطان البروستاتا.
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2-التقليل من مرض السكري
عند ارتفاع معدلات السكر في الدم، يكون ذلك بمثابة مؤشر لأمراض خطيرة، وإذا لم تنتبه جيدًا، يؤدي ذلك إلى تلف في العين والقلب والكليتين والجهاز العصبي، بناء على ذلك، الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، يعلمون جيدًا كيفية إدارة السكر في الدم، فوضحت العديد من الدراسات إن شاي الروزماري له دور كبير في تقليل سكر الدم، ومفيد بشكل كبير لمرضى السكري.
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3-التحسين من المزاج والذاكرة
أصبح التعرض المستمر للتوتر والاكتئاب من الأشياء الشائعة في حياتنا، وضحت العديد من الدرااسات إن شاي الروزماري، يساعد في التعزيز من الحالة المزاجية ويحسن من الذاكرة، حيث وجدت دراسة أخرى، إن تناول 500 ميليجرام من الروزماري مرتين في اليوم لمدة شهر، قلل بشكل واضح من معدلات التوتر، إضافة إلى التحسين من الذاكرة و جودة النوم بين طلاب الجامعة.
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4-يدعم صحة العظام
وضحت العديد من الدراسات الحيوانية، إن المكونات التي توجد في شاي الروزماري، تحافظ على صحة المخ، من خلال الوقاية من موت خلايا المخ، إضافة إلى ذلك، اقترحت دراسات أخرى، إن شاي الروزماري يساعد على التعافي السريع من بعض الحالات المرضية، التي تؤدي إلى تلف المخ مثل السكتات الدماغية، كما يقدم حماية كبيرة من أمراض الجهاز العصبي مثل الزهايمر.
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5-حماية العين
يحتوي شاي الروزماري على بعض من المكونات الصحية، التي تعمل على حماية العين من الأمراض، لقد وجدت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن إضافة مستخلص الروزماري إلى علاجات أخرى يمكن أن يؤدي إلى إبطاء تقدم أمراض العين المرتبطة بالعمر مثل إعتام عدسة العين.
6-تعزيز الهضم
يستخدم مستخلص الروزماري في بعض الأحيان لعلاج عسر الهضم، كما يُعتقد أن شاي الروزماري يدعم الهضم من خلال تعزيز التوازن الصحي لبكتيريا الأمعاء والحد من الالتهابات.