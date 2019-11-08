رسميا.. كاف يفسخ التعاقد مع شركة لاجاردير

٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ م

أحمد أحمد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، عبر بيان رسمي، عن فسخ تعاقده مع شركة لاجاردير الفرنسية الحاصلة على حقوق بث بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي كان ممتدا حتى عام 2028. وأكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في بيان له، اليوم الجمعة، أن هيئة حماية المستهلك ومنع الاحتكار المصرية أصدرت في 2017 قرارها ببطلان عقد الرعاية الجديد بين الاتحاد الإفريقي والشركة الفرنسية لامتداده لأكثر من 20 عامًا متواصلة بعد تجديد التعاقد، وطالبت بإنهاء هذا الاتفاق.

وأضاف البيان: "القضاء المصري أصدر حكمين ضد الثنائي عيسى حياتو رئيس كاف السابق، وهشام عمراني السكرتير السابق، بغرامة مالية قيمتها نصف مليار جنيه، تم تخفيضها إلى 200 مليون جنيه مع إبطال عقد الرعاية بين كاف ولاجاردير". وتابع: "في عام 2017، قامت لجنة المنافسة بالسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا بإصدار قرار

وأضاف البيان: "القضاء المصري أصدر حكمين ضد الثنائي عيسى حياتو رئيس كاف السابق، وهشام عمراني السكرتير السابق، بغرامة مالية قيمتها نصف مليار جنيه، تم تخفيضها إلى 200 مليون جنيه مع إبطال عقد الرعاية بين كاف ولاجاردير".



وتابع: "في عام 2017، قامت لجنة المنافسة بالسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا بإصدار قرار ببطلان الاتفاق وتوقيع عقوبات على الاتحاد الإفريقي".



وأشار البيان إلى أن "كاف" أوضح الأمر أكثر من مرة للشركة الفرنسية، وتم عقد اجتماع في الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن القرار لم يتم اتخاذه من جانب واحد كما أعلنت لاجاردير، بل نتيجة أحكام قضائية، خاصة أن الشركة الفرنسية لم تنتبه لدعوة كاف في هذا الاتجاه.

