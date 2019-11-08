رياضة

رسميا.. كاف يفسخ التعاقد مع شركة لاجاردير

٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ م
أحمد أحمد
أحمد أحمد
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، عبر بيان رسمي، عن فسخ تعاقده مع شركة لاجاردير الفرنسية الحاصلة على حقوق بث بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي كان ممتدا حتى عام 2028. وأكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في بيان له، اليوم الجمعة، أن هيئة حماية المستهلك ومنع الاحتكار المصرية أصدرت في 2017 قرارها ببطلان عقد الرعاية الجديد بين الاتحاد الإفريقي والشركة الفرنسية لامتداده لأكثر من 20 عامًا متواصلة بعد تجديد التعاقد، وطالبت بإنهاء هذا الاتفاق.
وأضاف البيان: "القضاء المصري أصدر حكمين ضد الثنائي عيسى حياتو رئيس كاف السابق، وهشام عمراني السكرتير السابق، بغرامة مالية قيمتها نصف مليار جنيه، تم تخفيضها إلى 200 مليون جنيه مع إبطال عقد الرعاية بين كاف ولاجاردير". وتابع: "في عام 2017، قامت لجنة المنافسة بالسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا بإصدار قرار
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إمابا أباماباكا - مدرب نيجيريا الأوليمبي - كيلتشي نواكالي - لاعب منتخب نيجريا (2)

مدرب نيجيريا: سنمثل إفريقيا في الأولمبياد

أكد إمابا أباماباكا، مدرب منتخب نيجيريا الأولمبي، أنه سعيد بالعودة لمصر مرة أخرى بعد أشهر قليلة من خوض فعاليات أمم إفريقيا 2019، مشيرا إلى أن منتخب بلاده جاهز لخوض فعاليات أمم إفريقيا تحت 23 عامًا. ويستعد المنتخب النيجيري لمواجهة منتخب كوت ديفوار، مساء غد السبت، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية. وقال أباماباكا، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الأمر لا يتعلق فقط بالمجموعة التي نلعب بها، ولكن بالفرق الثمانية الموجودة، كل الفرق لديها فرص ربح البطولة، لقد جعلنا إفريقيا فخورة بنا في المسابقة الماضية، ونحترم جميع الفرق الأخرى".
ديفيد نوتوان - مدرب جنوب إفريقيا الأولمبي - تيرشوس ماليبي - قائد منتخب جنوب إفريقيا

«جنوب إفريقيا»: ننتظر لقاء زامبيا على أحر من الجمر

قال ديفيد نوتوان، مدرب منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي، إن منتخب بلاده جاهز لخوض فعاليات أمم إفريقيا تحت 23 عاما من أجل التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020. ويستعد منتخب جنوب إفريقيا لمواجهة زامبيا غدا في مستهل مشواره بالبطولة على استاد السلام، حيث ينافس في المجموعة الثانية بجانب كوت ديفوار ونيجيريا. وأكد نوتوان: "استعداداتنا كانت قوية لمواجهة غدٍ وجاهزون لتحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا على التطور في باقي البطولة، ومباراتنا أمام زامبيا صعبة للغاية لأنها مباراة ديربي وسنسعى جاهدين لتحقيق نقاط المباراة الثلاث، وننتظر مواجهة غدٍ على أحر من الجمر".
منتخب مصر الأولمبي (3)

كاف يعلن موافقته على 5 استبدالات في قوائم 4 منتخبات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، موافقته على 4 استبدالات في قوائم منتخبات غانا وكوت ديفوار ومصر وجنوب إفريقيا، وفقا لقواعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، التي تنطلق في مصر. وذكر الموقع الرسمي لـ"كاف" أنه وافق على تسجيل الثنائي ناصر منسي ومحمد صادق في قائمة منتخب مصر بدلا من الثنائي المصاب طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي، كما وافق على خروج باكاماني وانضمام كيليتسو ماكجالوا في قائمة منتخب جنوب إفريقيا بسبب الإصابة التي يعاني منها لاعب الأهلي السابق في الكاحل.
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استاد-القاهرة‎ (5)

«الكاف» يغلق استاد القاهرة لهذا السبب

?فضل مسئولو الاتحاد الإفريقي (كاف) منع منتخبات المجموعة الأولى المشاركة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر من التدريب غدًا باستاد القاهرة، وهي مصر والكاميرون ومالي وغانا، لإنشغاله بالتجهيز لحفل الافتتاح إلى جانب الحفاظ على أرضية الملعب وتم نقل تدريباتهم إلى ملاعب أخرى، وتقرر خوض منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب تدريباته اليوم وغدًا على استاد بتروسبورت في إطار الإعداد لمواجهة مالي في الثامنة مساء الجمعة باستاد القاهرة.
مصطفى-مراد-فهمى

فهمي: لم أجامل الأهلي.. ونادي القرن لقب شرفي

رد مصطفى مراد فهمي، سكرتير الاتحاد الإفريقي السابق، على اتهامات مسؤولي الزمالك له بحرمان القلعة البيضاء من لقب "نادي القرن" ومنحه للغريم الأهلي، وذلك حسبما أفاد خلال حوار تليفزيوني. وقال سكرتير الاتحاد الإفريقي السابق: "التصنيف الذي تم بناءً عليه اختيار الأهلي نادي القرن في إفريقيا، تم وضعه عام 1995، واللقب تم إعلانه بعد 5 أعوام، ولم يعترض مسؤولو الزمالك، ولم أجامل الأهلي في عهدي، بدليل إيقافه قاريا 3 أعوام، ونادي القرن ما هو إلا لقب شرفي، وأعتقد أن الزمالك أكبر من الوقوف عنده. يجب عليه التركيز في المستقبل ونسيان هذا اللقب".
محمود-الخطيب (2)

مصطفى مراد فهمي: الخطيب لا يحتاج للنصح

أكد مصطفى مراد فهمي، سكرتير الاتحاد الإفريقي السابق، أنه أغلق صفحة الانتخابات الماضية التي خاضها بالنادي الأهلي، على منصب نائب الرئيس، ولم يوفق في مواجهة العامري فاروق، وذلك حسبما أفاد في تصريحات متلفزة. وقال سكرتير الاتحاد الإفريقي السابق: "علاقتي رائعة ببعض أعضاء المجلس الحالي، خاصة خالد مرتجي، وفي النادي الأهلي تعود الأمور إلى طبيعتها بمجرد نهاية الانتخابات". وعن نصيحته لمحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أوضح مصطفى مراد فهمي: "الخطيب لا يحتاج للنصح فهو قادر على اتخاذ القرارات التي تحافظ على هيبة القلعة الحمراء".
مصر -وبتسوانا (9)

خطأ فادح من المنتخب الوطني لاعتماد ودية بتسوانا

وقع الجهاز الإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم في خطأ فادح، بعدما فشل في اعتماد ودية بتسوانا دوليا رغم إقامتها في فترة الأجندة الدولية، وعلمت «التحرير» أن الجهاز الإداري للمنتخب أرسل خطابا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، بإقامة المباراة في القاهرة، حيث إن كاف يجب أن يطلب من "فيفا" اعتماد المباراة، لكن تم نقلها لبرج العرب، وهو ما أفسد عملية اعتمادها. وكان المنتخب الوطني الأول لكرة القدم حقق الفوز على نظيره بتسوانا، استعدادًا لمشواره في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.
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