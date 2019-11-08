رياضة

أعمار منتخبات كأس الأمم.. «مالي الأقل ومصر الأكبر»

تحرير:كريم أحمد ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م
مصر الأولمبي
مصر الأولمبي
سيكون لقاء افتتاح النسخة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة الذي يشهده ملعب القاهرة الدولي مساء الجمعة بين المنتخب الأولمبي المصري ونظيره المالي، وهما على الترتيب، المنتخبان الأكبر والأصغر في معدل الأعمار بين المنتخبات الثمانية التي تخوض غمار هذه البطولة التي تختتم في الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري. معدل أعمار قائمة المدرب المصري شوقي غريب يبلغ 21 عاما و9 شهور مقابل 20 عاما و5 شهور فقط لتشكيلة فانيري ديارا، المدير الفني لمنتخب مالي.
منتخب نيجيريا يملك ثاني أصغر معدل أعمار بـ21 عاما و3 شهور، ويليه منتخب كوت ديفوار بمعدل يبلغ 21 عاما و4 شهور، ثم منتخب غانا بـ21 عاما و5 شهور، وفي المركز الرابع يتساوى الثنائي زامبيا وجنوب إفريقيا بمعدل يبلغ 21 عاما و6 شهور، ثم الكاميرون بـ21 سنة و8 شهور. أما عن الأكبر سنا بين اللاعبين الـ168 الذين
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إمابا أباماباكا - مدرب نيجيريا الأوليمبي - كيلتشي نواكالي - لاعب منتخب نيجريا (2)

مدرب نيجيريا: سنمثل إفريقيا في الأولمبياد

أكد إمابا أباماباكا، مدرب منتخب نيجيريا الأولمبي، أنه سعيد بالعودة لمصر مرة أخرى بعد أشهر قليلة من خوض فعاليات أمم إفريقيا 2019، مشيرا إلى أن منتخب بلاده جاهز لخوض فعاليات أمم إفريقيا تحت 23 عامًا. ويستعد المنتخب النيجيري لمواجهة منتخب كوت ديفوار، مساء غد السبت، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية. وقال أباماباكا، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الأمر لا يتعلق فقط بالمجموعة التي نلعب بها، ولكن بالفرق الثمانية الموجودة، كل الفرق لديها فرص ربح البطولة، لقد جعلنا إفريقيا فخورة بنا في المسابقة الماضية، ونحترم جميع الفرق الأخرى".
ديفيد نوتوان - مدرب جنوب إفريقيا الأولمبي - تيرشوس ماليبي - قائد منتخب جنوب إفريقيا

«جنوب إفريقيا»: ننتظر لقاء زامبيا على أحر من الجمر

قال ديفيد نوتوان، مدرب منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي، إن منتخب بلاده جاهز لخوض فعاليات أمم إفريقيا تحت 23 عاما من أجل التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020. ويستعد منتخب جنوب إفريقيا لمواجهة زامبيا غدا في مستهل مشواره بالبطولة على استاد السلام، حيث ينافس في المجموعة الثانية بجانب كوت ديفوار ونيجيريا. وأكد نوتوان: "استعداداتنا كانت قوية لمواجهة غدٍ وجاهزون لتحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا على التطور في باقي البطولة، ومباراتنا أمام زامبيا صعبة للغاية لأنها مباراة ديربي وسنسعى جاهدين لتحقيق نقاط المباراة الثلاث، وننتظر مواجهة غدٍ على أحر من الجمر".
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كاف يعلن موافقته على 5 استبدالات في قوائم 4 منتخبات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، موافقته على 4 استبدالات في قوائم منتخبات غانا وكوت ديفوار ومصر وجنوب إفريقيا، وفقا لقواعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، التي تنطلق في مصر. وذكر الموقع الرسمي لـ"كاف" أنه وافق على تسجيل الثنائي ناصر منسي ومحمد صادق في قائمة منتخب مصر بدلا من الثنائي المصاب طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي، كما وافق على خروج باكاماني وانضمام كيليتسو ماكجالوا في قائمة منتخب جنوب إفريقيا بسبب الإصابة التي يعاني منها لاعب الأهلي السابق في الكاحل.
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ماذا ننتظر من المنتخب الأولمبي في كأس الأمم؟

يرغب شوقي غريب، مدرب المنتخب الوطني تحت 23 عامًا، في جني ثمار 20 شهرا من العمل المتواصل بقيادة الفراعنة للظهور في ألعاب طوكيو 2020، وذلك حين تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد. ولم تحقق مصر أي ميدالية أولمبية في كرة القدم، وكان أكبر إنجاز لها الوصول للمركز الرابع في نسختي 1928 و1964 بينما بلغت دور الثمانية في آخر مشاركة لها في دورة لندن 2012.
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وزير الرياضة: الجماهير هي كلمة السر في دعم الفراعنة

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أهمية حضور الجماهير في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، اليوم الجمعة؛ لعدة أسباب، أهمها أنهم العنصر الأساسي لنجاح أي بطولة، مثلما زينوا الملاعب في كان 2019 للكبار، وأضاف أن الجماهير هي كلمة السر في دعم ومساندة منتخب مصر الأولمبي في الملعب أمام منافس قوي هو منتخب مالي، ونحن نثق في قدرة اللاعبين والجهاز الفني بقيادة شوقي غريب، على التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.
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تعرف على بوابات دخول الجماهير لمواجهة مصر ومالي

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، عن بوابات دخول الجماهير في لقاء الافتتاح بين المنتخب الأولمبي ومالي في المباراة التي ستقام في السابعة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي. ويدخل جمهور الدرجة الأولى والمقصورة من بوابة آل رشدان، والدرجة الثالثة من بوابة نادي الزهور، والدرجة الثانية من بوابة يوسف عباس، ودخول الجماهير حاملي تذاكر الدرجة الثانية والثالثة يسارا سيكون من بوابة صلاح سالم "دار المدرعات"، أما حاملو تذاكر الدرجة الثانية والثالثة يمينا فدخولهم من طريق النصر بجوار مدرسة الموهوبين.
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30 دقيقة مدة حفل افتتاح كأس الأمم تحت 23 عامًا

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، أن مدة حفل الافتتاح الخاص بالبطولة، اليوم الجمعة، تستغرق 30 دقيقة فقط، ويبدأ حفل الافتتاح في تمام الساعة 5:45، وينتهي الساعة 6:15، حيث يتضمن فقرات غنائية واستعراضية قصيرة، علمًا أن مصر تستضيف البطولة في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري. واتفقت شركة بريزنتيشن المكلفة بتولي مهام تنظيم افتتاح البطولة والرائدة في مجال التسويق الرياضي، مع فرقة شارموفرز الشهيرة، والنجمة نسمة محجوب، على إحياء حفل الافتتاح، الذي سيشهد أيضا العديد من الفقرات الأخرى.
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