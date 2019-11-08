أعمار منتخبات كأس الأمم.. «مالي الأقل ومصر الأكبر»

تحرير:كريم أحمد ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م

مصر الأولمبي

سيكون لقاء افتتاح النسخة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة الذي يشهده ملعب القاهرة الدولي مساء الجمعة بين المنتخب الأولمبي المصري ونظيره المالي، وهما على الترتيب، المنتخبان الأكبر والأصغر في معدل الأعمار بين المنتخبات الثمانية التي تخوض غمار هذه البطولة التي تختتم في الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري. معدل أعمار قائمة المدرب المصري شوقي غريب يبلغ 21 عاما و9 شهور مقابل 20 عاما و5 شهور فقط لتشكيلة فانيري ديارا، المدير الفني لمنتخب مالي.

منتخب نيجيريا يملك ثاني أصغر معدل أعمار بـ21 عاما و3 شهور، ويليه منتخب كوت ديفوار بمعدل يبلغ 21 عاما و4 شهور، ثم منتخب غانا بـ21 عاما و5 شهور، وفي المركز الرابع يتساوى الثنائي زامبيا وجنوب إفريقيا بمعدل يبلغ 21 عاما و6 شهور، ثم الكاميرون بـ21 سنة و8 شهور. أما عن الأكبر سنا بين اللاعبين الـ168 الذين

منتخب نيجيريا يملك ثاني أصغر معدل أعمار بـ21 عاما و3 شهور، ويليه منتخب كوت ديفوار بمعدل يبلغ 21 عاما و4 شهور، ثم منتخب غانا بـ21 عاما و5 شهور، وفي المركز الرابع يتساوى الثنائي زامبيا وجنوب إفريقيا بمعدل يبلغ 21 عاما و6 شهور، ثم الكاميرون بـ21 سنة و8 شهور.



أما عن الأكبر سنا بين اللاعبين الـ168 الذين يشاركون في البطولة فيتصدرهم الإيفواري كواديو يفيس دابيلا، مدافع فريق كلوب بروج البلجيكي البالغ من العمر 22 عاما (1 يناير 97) يليه مواطنه فاكون إيسوف بايا مهاجم فريق سيتيك الأسكتلندي (10 يناير 97).



ثم الغاني إدوارد ساربونج مدافع إسبرانزا لاجوس البرتغالي (17 يناير 97)، والكاميروني ميكايل شويكوا مهاجم فريق هورن النمساوي (13 يناير 1997)، ويأتي قائد منتخب مصر رمضان صبحي نجم الأهلي خامسا (23 يناير 1997).

