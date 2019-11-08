الوزراء: لا صحة لحظر استيراد الأدوية من الخارج

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن إصدار وزارة الصحة قرارا بحظر استيراد الأدوية من الخارج. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنها لم يصدر عنها أي قرار بشأن حظر استيراد الأدوية من الخارج، مُوضحةً أن الحكومة حريصة كل الحرص على توفير جميع الأدوية سواء من خلال التصنيع المحلي أو الاستيراد من الخارج، ومٌشددةً على التزامها بتوفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لشراء الأدوية وطرحها بكافة المستشفيات الحكومية والصيدليات.

وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف صناعة وتصدير الدواء المصري، من خلال تبنّي خطة وطنية لمساندة وتحفيز الصناعات الدوائية، وذلك في ضوء ما يتمتع به الدواء المصري من جودة وتنافسية في السعر، مما يؤهله للمنافسة بقوة في سوق الدواء العالمية، مُشيرةً إلى أن الخطة تنظر إلى السوق الإفريقية