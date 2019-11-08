ماذا ننتظر من المنتخب الأولمبي في كأس الأمم؟

لم تحقق مصر أي ميدالية أولمبية في كرة القدم، وكان أكبر إنجاز لها الوصول للمركز الرابع في نسختي 1928 و1964 بينما بلغت دور الثمانية في آخر مشاركة لها في دورة لندن 2012

تحرير:كريم مليم ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م

مصر الأولمبي

يرغب شوقي غريب، مدرب المنتخب الوطني تحت 23 عامًا، في جني ثمار 20 شهرا من العمل المتواصل بقيادة الفراعنة للظهور في ألعاب طوكيو 2020، وذلك حين تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد. ولم تحقق مصر أي ميدالية أولمبية في كرة القدم، وكان أكبر إنجاز لها الوصول للمركز الرابع في نسختي 1928 و1964 بينما بلغت دور الثمانية في آخر مشاركة لها في دورة لندن 2012.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة على مجموعتين، الأولى تضم مصر ومالي والكاميرون وغانا، وتلعب نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا فى المجموعة الثانية. وفي ما يلي نستعرض ماذا ننتظر من الفراعنة في كأس الأمم 2019 تحت 23 عامًا؟ تعويض سقوط الكبار يأمل نجوم المنتخب الأولمبي تحت 23 عامًا، في التتويج بالبطولة،