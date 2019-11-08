ماذا ننتظر من المنتخب الأولمبي في كأس الأمم؟

لم تحقق مصر أي ميدالية أولمبية في كرة القدم، وكان أكبر إنجاز لها الوصول للمركز الرابع في نسختي 1928 و1964 بينما بلغت دور الثمانية في آخر مشاركة لها في دورة لندن 2012
يرغب شوقي غريب، مدرب المنتخب الوطني تحت 23 عامًا، في جني ثمار 20 شهرا من العمل المتواصل بقيادة الفراعنة للظهور في ألعاب طوكيو 2020، وذلك حين تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد.
ولم تحقق مصر أي ميدالية أولمبية في كرة القدم، وكان أكبر إنجاز لها الوصول للمركز الرابع في نسختي 1928 و1964 بينما بلغت دور الثمانية في آخر مشاركة لها في دورة لندن 2012.
وتم تقسيم المنتخبات المشاركة على مجموعتين، الأولى تضم مصر ومالي والكاميرون وغانا، وتلعب نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا فى المجموعة الثانية.
وفي ما يلي نستعرض ماذا ننتظر من الفراعنة في كأس الأمم 2019 تحت 23 عامًا؟
تعويض سقوط الكبار
يأمل نجوم المنتخب الأولمبي تحت 23 عامًا، في التتويج بالبطولة،
وتم تقسيم المنتخبات المشاركة على مجموعتين، الأولى تضم مصر ومالي والكاميرون وغانا، وتلعب نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا فى المجموعة الثانية.
وفي ما يلي نستعرض ماذا ننتظر من الفراعنة في كأس الأمم 2019 تحت 23 عامًا؟
تعويض سقوط الكبار
يأمل نجوم المنتخب الأولمبي تحت 23 عامًا، في التتويج بالبطولة، لتعويض إخفاق المنتخب الأول الذي خرج من دور الـ16 لكأس الأمم 2019، التي أقيمت في مصر، يونيو الماضي، وتوج بها منتخب الجزائر.
التتويج الأول
ويسعى رجال شوقي غريب إلى التتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخ الفراعنة، إذ خرج المنتخب الوطني في بطولة 2011 التي أقيمت في المغرب، من الدور قبل النهائي على يد المغرب (3-2)، وذلك بعد أن تصدرت مصر المجموعة الثانية التي ضمت الجابون وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا برصيد 6 نقاط.
كما خرج المنتخب الوطني من بطولة 2015 التي أقيمت في السنغال، من دور المجموعات، وتذيل المجموعة برصيد نقطتين، بعد التعادل مع الجزائر (1-1)، ثم التعادل مع نيجيريا (2-2)، ثم السقوط أمام مالي بهدف نظيف.
خيبة ريو 2016
ويبحث رجال المنتخب الوطني عن اقتناص إحدى البطاقات الثلاث المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد الغياب عن المشاركة في النسخة الماضية التي أقيمت في البرازيل 2016، إذ كان آخر ظهور للفراعنة بالأولمبياد في 2012، التي أقيمت في لندن.
وتشير الأرقام إلى أن المنتخب الوطني تأهل للأولمبياد من قبل 13 مرة، وشارك الفراعنة في 11 بطولة فقط، وانسحب من دورتي ملبورن 1956، وموسكو 1980، ولعب الفراعنة 31 مباراة، فازت مصر في 9 وتعادلت في 4 وخسرت 18، وسجل الفراعنة 62 هدفًا، بينما استقبلت شباك مصر 85 هدفًا.
إخفاقات غريبة
يأمل شوقي غريب في تعويض فشله بالصعود إلى أولمبياد أثينا 2004، إذ تذيل الفراعنة حينها التصفيات تحت قيادة شوقي غريب، وأقيل بعد الهزيمة من تونس في اللقاء الثالث، وتولى بدلا منه حسن شحاتة.
واحتلت مصر حينها المركز الرابع "الأخير" فى المجموعة الأولى التي ضمت تونس والسنغال ونيجيريا، وخسرت مصر الـ6 مواجهات، وسجلت هدفا يتيما أحرزه وائل رياض "شيتوس"، بينما استقبلت شباك الفراعنة 13 هدفًا.
كما يسعى شوقي غريب إلى تحسين صورته أمام الجماهير بعد فشله فى الصعود مع المنتخب الوطني الأول في 2014، إلى كأس الأمم الإفريقية، إذ احتلت مصر حينها المركز الثالث في المجموعات، خلف تونس والسنغال، بينما تذيلت بتسوانا المجموعة.
طوكيو وش السعد
يأمل الفراعنة في التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، لتكرار إنجاز المشاركة في طوكيو 1964، إذ احتلت مصر حينها المركز الرابع، بعد الهزيمة في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، أمام ألمانيا (3-1).
وفي طوكيو 1964، لعب الفراعنة 6 مواجهات، حققت مصر الفوز في 2 وتعادلت في لقاء وخسرت 3 مواجهات، وسجل الفراعنة 18 هدفًا، بينما استقبلت شباك مصر 16 هدفًا.
مصر وقعت حينها في المجموعة الثالثة، وافتتحت مواجهاتها أمام البرازيل، وتعادلا (1-1)، ثم خسرت مصر أمام تشيكوسلوفاكيا (5-1)، ثم تغلب الفراعنة على كوريا الجنوبية (10-0)، وسجل الراحل مصطفى رياض 6 أهداف.
وفي الدور ربع النهائي واجهت مصر منتخب غانا في لقاء إفريقي خالص، فاز الفراعنة (5-1)، وفي الدور نصف النهائي خسر الفراعنة (6-0) أمام المجر، ثم خسر الفراعنة أمام ألمانيا (3-1) في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.
عقدة البلد المضيف
يسعى المنتخب الوطني تحت 23 عامًا لكسر عقدة البلد المضيف خلال البطولة، إذ أقيمت البطولة في عام 2011 بالمغرب، وتوج بها منتخب الجابون عقب الفوز على أسود الأطلس (2-1) في النهائي، وفي عام 2015 أقيمت البطولة في السنغال، وتوج بها منتخب نيجيريا عقب فوزه على الجزائر (2-1).
وعد رمضان
وعقب فشل المنتخب الأولمبي في كأس الأمم 2015، وتذيل المجموعة برصيد نقطتين، وعدم الصعود لأولمبياد ريو 2016، خرج رمضان صبحي، نجم الفراعنة حينها، ووعد الجماهير المصرية بتعويض هذا الإخفاق، والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، فهل يحقق رمضان وعده؟