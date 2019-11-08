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موسكو: تسليح سفن وغواصات روسية بصواريخ أسرع من الصوت

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م
صواريخ روسية
صواريخ روسية
أعلن نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو أن السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "مارشال شابوشنيكوف" والغواصة النووية المتعددة الأغراض "إيركوتسك" ستتسلحان في المستقبل بأحدث الصواريخ، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت من نوع "تسركون". وقال كريفوروتشكو، في تصريح صحفي اليوم الجمعة،: إن سفينة "مارشال شابوشنيكوف" الحديثة ستحصل في عام 2020 على منصات إطلاق متنوعة تسمح لها باستخدام أحدث الصواريخ، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت من طراز "تسيركون" في المستقبل".
وأضاف المسؤول العسكري الروسي :" أن مركز "دالزافود" لإصلاح السفن بمدينة فلاديفوستوك بأقصى الشرق الروسي سوف تقوم بشكل صحيح بإنجاز هذه المهمة في موعده المحدد".وأشار إلى أنه يمكن لغواصات "إيركوتسك"، التي يُجري تحديثها، أن تحمل صواريخ "تسيركون" أيضا، موضحًا أنه من المقرر تسليم هذه الغواصة إلى أسطول المحيط
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روسيا: سياسة أمريكا لمواجهة إيران مدمرة وقصيرة النظر

وصفت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، المسار الذي تقوده الولايات المتحدة لمواجهة إيران، بالمدمر وقصير النظر. وقالت زاخاروفا في تصريح صحفي اليوم الجمعة: إن هذا المسار الأمريكي مدمر وقصير النظر، فبدون مشاركة طهران من المستحيل إنشاء بنية أمنية إقليمية صلبة في الشرق الأوسط وإحلال الاستقرار في سوريا والعراق وأفغانستان . وأضافت: أن تخفيض طهران لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية البرنامج النووي الإيراني ما كان له أن يحدث لولا توقف الولايات المتحدة عن تقويض الاتفاق النووي".
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الصين تنقل صراعها التجاري مع ترامب لـ«الجيل السادس»

تعتزم الصين المضي قدمًا في أعمال البحث والتطوير لشبكات المحمول من الجيل السادس، وذلك بعد أن خرج الخامس إلى النور مؤخرًا، وهو ما يعني أن بكين تعتزم أيضًا الدخول في معارك جديدة ومختلفة لنشر التكنولوجيا الخاصة بها في الأسواق العالمية. وقالت وزارة العلوم والتكنولوجيا، إنها ستشكل مجموعتين عاملتين لتنفيذ المهمة، وستتألف مجموعة واحدة من الإدارات الحكومية ذات الصلة المسؤولة عن الترويج لكيفية إجراء البحوث والتطوير في شركة الجيل السادس، فيما سيتكون الفريق الآخر من 37 جامعة ومعهد بحث ومؤسسات.
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اتفاق جديد بين واشنطن وبكين ينهي الحرب التجارية

ترى واشنطن أن الصين قامت ببناء صناعات عملاقة لتصنيع الصلب والألومنيوم والألواح الشمسية وغيرها من المنتجات التي أغرقت الأسواق العالمية بأسعار منخفضة، وطردت الشركات الأمريكية من المنافسة، وهو الأمر الذي دفع واشنطن للدخول في حرب تجارية مع بكين. وخلال المفاوضات الجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، لا يزال من المبكر الحكم على مدى جهودها لإنهاء الصراع التجاري بين البلدين، وإن كانت هناك مؤشرات تؤكد رغبة الجانبين في التوصل إلى تسوية نهائية للخلاف القائم بينهما.
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روسيا: إيقاف أنشطة 13 خلية إرهابية واعتقال 138 مسلحا

أعلن مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن أجهزة الاستخبارات في روسيا وأذربيجان وطاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان أوقفت أنشطة 13 خلية للمنظمات الإرهابية الدولية في 2019 واعتقلت 138 مسلحا. وقال بورتنيكوف خلال اجتماع لمجلس مديري الأجهزة الأمنية في رابطة الدول المستقلة اليوم الخميس، "تم وضع أكثر من 200 مواطن من رابطة الدول المستقلة يشتبه في ضلوعهم في منظمات إرهابية أو دينية متطرفة تحت مراقبة الهيئات الأمنية على الحدود"، مشيرا إلى أنه بالتعاون مع لجنة الأمن القومي في بيلاروسيا جرى إحباط تهريب أسلحة ومصادرة أكثر من 40 سلاحا ناريا و9 آلاف قطعة ذخيرة.
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بوتين (1)

بوتين يقيل 11 جنرالا في أجهزة الأمن الروسية

أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين 11 جنرالا في أجهزة الأمن الروسية ، بينهم 6 في وزارة الطوارئ، و4 في وزارة الداخلية و1 في لجنة التحقيقات الروسية. وذكر قناة "روسيا اليوم" الاخبارية أن من بين الجنرالات، الذين تمت إقالتهم، النائب الأول لمدير الإدارة العامة لضمان النظام العام بوزارة الداخلية ألكسندر ميلنيكوف المحتجز حاليا في السجن بتهمة الفساد والاحتيال. وفي نفس الوقت ، أصدر الرئيس الروسي مرسوما ينص على تعيين مدراء جدد لبعض إدارات وزارتي الداخلية والطوارئ.
الشرطة-الروسية (2)

قتلى وجرحى نتيجة إطلاق نار في ثكنة عسكرية شرق روسيا

قُتل ثمانية أشخاص وأصيب اثنان بجروح اليوم الجمعة، نتيجة إطلاق نار في ثكنة عسكرية في إقليم ما وراء البايكال بشرق روسيا. وقال مصدر مطلع في هيئات الطوارئ بالمنطقة - في تصرح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "إن الجندي الذي أطلق النار لا يزال حيا وقد ألقي القبض عليه". من جانبها، ذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية أن أحد المجندين في ثكنة عسكرية أطلق النار على زملائه في فترة المناوبة.
بوتين (3)

روسيا وإفريقيا توقعان 50 وثيقة بـ12.5 مليار دولار

أعلن مستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف، أن روسيا والدول الإفريقية وقعت اتفاقيات - خلال منتدى "روسيا - إفريقيا"، المقامة في مدينة سوتشي الروسية - تقدر قيمتها بنحو 12.5 مليار دولار أمريكي. وقال كوبياكوف، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الخميس: "يبلغ عدد الاتفاقيات والمذكرات والعقود التي وقعتها روسيا مع الدول الإفريقية أكثر من 50 وثيقة، وبلغ إجمالي الوثائق المعروفة لدينا حتى هذه اللحظة 800 مليار روبل أي نحو 12.5 مليار دولار أمريكي".
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بوتين: مستعد للتوسط بين مصر وإثيوبيا

أكد الكرملين، اليوم الخميس، استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للتوسط بين مصر وإثيوبيا لحل الخلاف حول سد النهضة. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم "، إن بوتين اقترح الوساطة خلال لقائه، أمس الأربعاء، مع قادة الدولتين، مؤكدًا استعداده لتقديم المساعدة في هذه المسألة إذا طُلب منه ذلك. وأوضح بيسكوف أن القمة الحالية تتيح إمكانية جيدة لإجراء لقاءات ثنائية ومحادثات مباشرة حول المسائل التي تثير القلق. ويتزامن تصريح الكرملين مع حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قمة "روسيا - إفريقيا".
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