مصطفى محمد يقود تشكيل الفراعنة المتوقع أمام مالي

تحرير:كريم مليم ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م

مصر الأولمبي

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً، لقاء المنتخب الوطني أمام مالي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد. ويدير المباراة تحكيميا الحكم الدولي البوروندي جيورجيس جاتوجاتو، ويعاونه الثنائي حبيب سانو وعبد العزيز سالي، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام بالبطولة.

وفي ما يلي التشكيل المتوقع للفراعنة: - حراسة المرمى: محمد صبحي. - خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد رمضان "بيكهام" - أحمد أبو الفتوح. - خط الوسط: عبد الرحمن مجدي - أكرم توفيق - ناصر ماهر - عمار حمدي - رمضان صبحي - صلاح محسن. - خط الهجوم: مصطفى محمد. ويرغب شوقي غريب، مدرب المنتخب الوطني تحت 23 عامًا،