صلاح عن التتويج بالدوري: لا يزال الطريق طويلا

٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م

محمد صلاح

تحدث نجم المنتخب الوطني محمد صلاح عن حظوظ فريقه ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لهذا الموسم 2019- 2020، وقال صلاح في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "فوز ليفربول بلقب البريميرليج؟ كانوا يتحدثون عن ذلك الأمر أيضًا في ديسمبر من العام الماضي عندما تقدمنا على مانشستر سيتي بـ6 أو 7 نقاط"، وأضاف: "الأمر لم ينتهِ بعد، وقد يتغير الترتيب خلال 3 مباريات، فإذا تعرضنا لفترة صعبة وخسرنا 3 مباريات سنكون في ورطة"، ويأتي ذلك قبل صدام ليفربول ومانشستر سيتي يوم الأحد المقبل على ملعب الأنفيلد في قمة مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإنجليزي.

وتابع: "حتى لو فزنا على مانشستر سيتي، الأحد المقبل، لا يزال الطريق طويلا. نحن في نوفمبر، ومن المبكر الحديث عن حصد اللقب". وواصل صلاح: "كي أكون صادقًا، لا أهتم بما يتوقعه المشجعون مني، فما دمتُ أحرز الأهداف والفريق يفوز، الأمور بالنسبة لي على ما يرام". وأردف: "يجب ألا أهتم بما يتوقعه الأفراد،