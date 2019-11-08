صلاح عن التتويج بالدوري: لا يزال الطريق طويلا
٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م
محمد صلاح
تحدث نجم المنتخب الوطني محمد صلاح عن حظوظ فريقه ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لهذا الموسم 2019- 2020، وقال صلاح في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "فوز ليفربول بلقب البريميرليج؟ كانوا يتحدثون عن ذلك الأمر أيضًا في ديسمبر من العام الماضي عندما تقدمنا على مانشستر سيتي بـ6 أو 7 نقاط"، وأضاف: "الأمر لم ينتهِ بعد، وقد يتغير الترتيب خلال 3 مباريات، فإذا تعرضنا لفترة صعبة وخسرنا 3 مباريات سنكون في ورطة"، ويأتي ذلك قبل صدام ليفربول ومانشستر سيتي يوم الأحد المقبل على ملعب الأنفيلد في قمة مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإنجليزي.
وتابع: "حتى لو فزنا على مانشستر سيتي، الأحد المقبل، لا يزال الطريق طويلا. نحن في نوفمبر، ومن المبكر الحديث عن حصد اللقب".
وواصل صلاح: "كي أكون صادقًا، لا أهتم بما يتوقعه المشجعون مني، فما دمتُ أحرز الأهداف والفريق يفوز، الأمور بالنسبة لي على ما يرام".
وأردف: "يجب ألا أهتم بما يتوقعه الأفراد،
وتابع: "حتى لو فزنا على مانشستر سيتي، الأحد المقبل، لا يزال الطريق طويلا. نحن في نوفمبر، ومن المبكر الحديث عن حصد اللقب".
وواصل صلاح: "كي أكون صادقًا، لا أهتم بما يتوقعه المشجعون مني، فما دمتُ أحرز الأهداف والفريق يفوز، الأمور بالنسبة لي على ما يرام".
وأردف: "يجب ألا أهتم بما يتوقعه الأفراد، لأن ذلك يمكن أن يفرض ضغطًا كبيرًا عليّ ويجعل مستوايَ سيئا".
وأتم النجم المصري: "أنا أفعل ما أريد القيام به وأنا سعيد بذلك".
يذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف.
ولم يخسر ليفربول في الدوري الإنجليزي أي مباراة منذ خسارته أمام مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في شهر يناير الماضي.