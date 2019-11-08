زيارة استثنائية للسجينات تزامنا مع حملة الـ16 يوما

٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م

وزير الداخلية

قرر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، منح جميع السجينات زيارة استثنائية واحدة فقط اعتبارا من يوم السبت الموافق 16/11/2019 حتى يوم الخميس الموافق 21/11/2019، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزيلات السجون، وذلك بمناسبة قرب حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة اعتبارا من النصف الثانى لشهر نوفمبر الجارى، وحرصا من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزيلات السجون لمشاركة ذويهن الاحتفال بهذه المناسبة، وإعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث.

يُشار إلى أنه فى مطلع العام الجاري، قرر قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية منح زيارة استثنائية لنزلاء السجون والليمانات بمناسبة الاحتفال بأعياد الشرطة، وذلك فى إطار إستراتيجية الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى دعم أواصر التواصل الاجتماعى لنزلاء السجون. يأتي ذلك في إطار حرص "الداخلية" على إعلاء

يُشار إلى أنه فى مطلع العام الجاري، قرر قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية منح زيارة استثنائية لنزلاء السجون والليمانات بمناسبة الاحتفال بأعياد الشرطة، وذلك فى إطار إستراتيجية الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى دعم أواصر التواصل الاجتماعى لنزلاء السجون.



يأتي ذلك في إطار حرص "الداخلية" على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق المنهج الحديث للتنفيذ العقابي، الذي يتمثل في توفير كل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصة في مجال الرعاية والتواصل الاجتماعي مع أسرهم، والمشاركة في الاحتفال بالمناسبات الرسمية بالدولة، وتقديم مصلحة السجون أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون؛ لإعادة تأهيلهم للانخراط في المجتمع مرة أخرى.







