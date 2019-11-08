جريمة

زيارة استثنائية للسجينات تزامنا مع حملة الـ16 يوما

٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م
وزير الداخلية
وزير الداخلية
قرر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، منح جميع السجينات زيارة استثنائية واحدة فقط اعتبارا من يوم السبت الموافق 16/11/2019 حتى يوم الخميس الموافق 21/11/2019، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزيلات السجون، وذلك بمناسبة قرب حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة اعتبارا من النصف الثانى لشهر نوفمبر الجارى، وحرصا من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزيلات السجون لمشاركة ذويهن الاحتفال بهذه المناسبة، وإعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث.
يُشار إلى أنه فى مطلع العام الجاري، قرر قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية منح زيارة استثنائية لنزلاء السجون والليمانات بمناسبة الاحتفال بأعياد الشرطة، وذلك فى إطار إستراتيجية الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى دعم أواصر التواصل الاجتماعى لنزلاء السجون.  يأتي ذلك في إطار حرص "الداخلية" على إعلاء
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قوات-الشرطة (2)

كواليس مأمورية أوقعت عنصرا إجراميا في وادي «أم قمر»

تحريات أكدت وجود أحد العناصر الإجرامية "شديدة الخطورة" (مُقيم بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية) فى منطقة "وادي أم قمر" الكائنة بطريق "القاهرة- السويس" بدائرة مركز شرطة فايد، واتخاذه المنطقة مكانا لترويج المواد المخدرة، مستغلا طبيعتها الصحراوية وتردد المتعاطين عليها، وأن العنصر مطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتين، الأولى ترجع وقائعها لسابقة استهداف العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من المتاجرين فى المواد المخدرة بذات المنطقة، وتم خلالها تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع القوات ومقتل أحد العناصر الإجرامية وهروب بعض العناصر ومن بينهم العنصر المتهم.
جثه-في-ارض-زراعيه (5)

عامل يهشم رأس خفير قتل نجله بالرصاص في العياط

"ابنك عبد الله اتقتل" جملة كان وقعها على مسامع أب كالصاعقة، تسمّرت قدماه في موضعهما، وفقد القدرة على النطق للحظات، أصيب عقله بشلل أفقده القدرة على التفكير، يحاول استيعاب ما تلقاه للتو، ثورة غضب عارمة تملكت جوارحه، اتخذ قراره بالانتقام ولا شيء سواه، ليرتفع عدد القتلى إلى اثنين، حيث هرول العامل البسيط قاصدا مسرح الجريمة وما أن وقعت عيناه على جثة فلذة كبده مسجاة على الأرض، وتعرف على المتهم بقتله، حتى أسرع تجاهه ممسكا بحجر ليهشم رأسه حتى أرداه قتيلا في الحال.
الاهرامات

ضباط 5 إدارات يتصدون لمضايقات سياح الأهرامات

وجهت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين. واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
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شوارع الجيزة دون مخالفات انتظار خاطئ خلال يوم

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولى، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 148 مخالفة مرورية متنوعة دون تحرير أي مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار".
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أمن الجيزة يداهم بؤر السلاح والكيف ويضبط 70 متهما

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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وزير الداخلية يكافئ 612 شرطيا في 16 محافظة و6 إدارات

وجه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بمكافأة 612 من رجال الشرطة (284 ضابطا – 304 أفراد – 23 مجندا – موظف مدني) بمديريات أمن (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الإسماعيلية، الدقهلية، دمياط، المنيا، سوهاج، أسيوط، بنى سويف، الفيوم، شمال سيناء، المنوفية، كفر الشيخ، بورسعيد، قطاع الأمن العام) و(قطاع الأمن المركزي، الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، الإدارة العامة لأمن الموانئ، الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات)؛ نظرا لجهودهم وتميزهم فى أداء عملهم.
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عفو رئاسي عن 305 سجناء بمناسبة احتفالات أكتوبر

أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 305 سجناء بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 35 لسنة 2019 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بانتصار السادس من أكتوبر. وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 86 نزيلا ممّن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
وزارة-الداخلية

قطاع حقوق الإنسان ينظم فعاليات بمناسبة العام الدراسي

نفذ قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية برنامجا ضم العديد من الفعاليات، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن والجهات المعنية، بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، وذلك في إطار الدور المجتمعى الذى تضطلع به كل أجهزة وزارة الداخلية؛ بهدف توطيد أواصر الصلة والتعاون مع المواطنين، لا سيما طلبة المدارس؛ لغرس السلوكيات الإيجابية المرتبطة برفع الوعى المرورى والأمنى لدى النشء، وذلك بمشاركة مختلف مديريات الأمن. وشملت زيارات لطلاب المدارس بمراحلها المختلفة لبعض الجهات الشرطية التابعة لمديريات (النجدة – المرور – الحماية المدنية).
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