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تشييع جثمان والد الفنان أكرم حسني (صور)

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م
جنازة والد أكرم حسني
جنازة والد أكرم حسني
شيع أهالي وأصدقاء الفنان أكرم حسني، جثمان والده، اليوم الجمعة، من مسجد طلعت مصطفى في الرحاب، وحرص على الحضور عدد من الفنانين لمواساة أكرم منهم حضور أحمد فهمي وشيكو وهشام ماجد. وقال أكرم قبل الصلاة على والده: "أي حد ليه دين عند والدي في رقبتي". وقرر الفنان أكرم حسنى، تغيير مكان جنازة والده المهندس حسنى عبد الرحيم من الجامع الكبير، إلى مسجد طلعت مصطفى بالمرحلة الرابعة بمدينة الرحاب.
قال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن الفنان أكرم حسنى سيقيم عزاء والده، مساء اليوم الجمعة عقب صلاة المغرب بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس. جدير بالذكر أن الفنان أكرم حسني، أعلن مساء أمس الخميس، وفاة والده الكابتن حسني عبد الرحيم، دفاع نادي الزمالك الأسبق، إذ كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي
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بابا- العـرب

بقرار من الكنيسة.. تجميد العمل بمسلسل «بابا العرب»

أعلن نيافة الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى، تجميد العمل بمسلسل "بابا العرب"، وذكر بيان صادر عن دير القديس الأنبا بيشوى بوادي النطرون، أن سبب التجميد عدم توافر التمويل المطلوب، علاوة على أسباب خاصة بالدير، وجاء القرار بعد حالة من الجدل خلال الفترة الماضية، داخل الأوساط القبطية، بشأن قيام الدير، بإنتاج مسلسل يحمل اسم "بابا العرب' بتكلفة تتجاوز 50 مليون جنيه.، يتناول حياة مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث البطريرك الـ117 من باباوات الإسكندرية.
أكرم حسني

وفاة والد الفنان أكرم حسني

أعلن الفنان أكرم حسني، مساء اليوم الخميس، وفاة والده الكابتن حسني عبد الرحيم، دفاع نادي الزمالك السابق، إذ كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.. صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بالجامع الكبير بمدينة الرحاب وجاري تحديد ميعاد ومكان العزاء».
محمد-الشرنوبي

مقاضاة الشرنوبي ومنتج «نصيبي وقسمتك».. سارة الطباخ تتجه لتصعيد جديد

علمت «التحرير» أن المنتجة سارة الطباخ، في طريقها للاتخاذ عدد من الإجراءات، على خلفية نزاعها مع الفنان محمد الشرنوبي، في أعقاب إعلان نقابة الموسيقيين وقفه عن الغناء لحين انتهاء النزاع، إذ قررت الطباخ مقاضاة الشرنوبي، بتهمة التوقيع باسمه على عقود دون وجه حق بما يضر بالشركة المملوكة لها، كما ستقاضي أيضا المنتج أحمد عبد العاطي، بعدما سمح للشرنوبي بالمشاركة في تمثيل مسلسل "نصيبي وقسمتك"، دون الرجوع للشركة المنوط لها بالتوقيع عنه -وهي الشركة المملوكة لسارة لطباخ-.
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أكرم حسني

وفاة والد الفنان أكرم حسني

أعلن الفنان أكرم حسني، مساء اليوم الخميس، وفاة والده الكابتن حسني عبد الرحيم، دفاع نادي الزمالك السابق، إذ كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.. صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بالجامع الكبير بمدينة الرحاب وجاري تحديد ميعاد ومكان العزاء».
طلعت-زكريا

انتهى من كل مشاهده.. صناع «الموقف» يبحثون تكريم طلعت زكريا

قال الفنان محمد رضا، بطل ومؤلف فيلم "الموقف"، إن الفنان الراحل طلعت زكريا، انتهى من تصوير كافة مشاهده قبل وفاته، مؤكدا حزن كل فريق عمل الفيلم على رحيل الكوميديان الكبير، مشيرا إلى أنه من المقرر توجيه تحية خاصة له على تترات العمل، بعد الاتفاق مع كل صناع.. وفيلم "الموقف" تدور أحداثه في إطار كوميدي مخلوط بالأكشن، وهو من بطولة محمد رضا، منة فضالي، عايدة رياض، إيناس النجار، منير مكرم، حسن عبد الفتاح، أيمن قنديل، ريكو، ونادية العراقية، من إنتاج أشرف عبدالعزيز، وإخراج ممدوح ذكى.
جنازة- الفنان- طلعت -زكريا (2)

في عزاء طلعت زكريا.. علاء وجمال مبارك يشاركان وأحمد فهمي غضبان

?شارك عدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة في عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا، والذي أقيم مساء اليوم الخميس، والذي أقيم في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وتلقى نجله الأكبر عمر مع الفنان أحمد فهمي، العزاء، وبرز حضور علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورئيس نادي الزمالك، بالإضافة إلى أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان سمير غانم، وصلاح عبد الله وأحمد السقا ونهال عنبر وكريم عبد العزيز ومصطفى قمر ونجوم مسرح مصر، وغيرهم من نجوم الفن والشخصيات العامة، كما تقدم الوافدين على سرادق العزاء الفنان هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي.
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