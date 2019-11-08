تشييع جثمان والد الفنان أكرم حسني (صور)

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م

جنازة والد أكرم حسني

شيع أهالي وأصدقاء الفنان أكرم حسني، جثمان والده، اليوم الجمعة، من مسجد طلعت مصطفى في الرحاب، وحرص على الحضور عدد من الفنانين لمواساة أكرم منهم حضور أحمد فهمي وشيكو وهشام ماجد. وقال أكرم قبل الصلاة على والده: "أي حد ليه دين عند والدي في رقبتي". وقرر الفنان أكرم حسنى، تغيير مكان جنازة والده المهندس حسنى عبد الرحيم من الجامع الكبير، إلى مسجد طلعت مصطفى بالمرحلة الرابعة بمدينة الرحاب.

قال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن الفنان أكرم حسنى سيقيم عزاء والده، مساء اليوم الجمعة عقب صلاة المغرب بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس. جدير بالذكر أن الفنان أكرم حسني، أعلن مساء أمس الخميس، وفاة والده الكابتن حسني عبد الرحيم، دفاع نادي الزمالك الأسبق، إذ كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي