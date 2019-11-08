شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبوره المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا: الصغرى العظمىالقاهرة 19 29شبين الكوم 19 28طنطا 18 28دمنهور 18 28الإسكندرية 18 28بلطيم 19 27مطروح 15 26السلوم 16 29سيوة 14 28بورسعيد 22