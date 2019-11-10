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تعرض للشمس وتجنب الملح|تخلص من آلام العظام في الشتاء

ربما لم تكن تعتقد أن جودة الهواء تؤثر أيضًا على صحة عظامك، ولكن هذا كان السبب الرئيسي لتدهور العظام في المدن، حيث تكون جودة الهواء منخفضة، ومحمل الأتربة.
تحرير:إسراء سليمان ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
ألام العظام
ألام العظام
عندما نتقدم في العمر، تقل طاقتنا العضلية بشكل كبير، أي لم نعد نستطيع القيام بالرياضات الشاقة، بما في ذلك حمل الأثقال، وتمارين الكارديو المكثفة، لذا لابد من اتباع عادات صحية منذ الصغر، للحفاظ على صحة العظام مثل تناول أطعمة غنية بالكالسيوم، حيث يعد من العناصر الهامة في بناء العظام والحفاظ عليها، إضافة إلى الابتعاد عن المشروبات الغازية، التي تؤدي إلى هشاشة العظام في سن مبكر، لذا توجد بعض الأشياء، التي تحول حياتك إلى الأفضل عند اتباعها، نقلًا عن "timesofindia".
العظام الصحية هي أساس الجسم السليم، فمنذ الطفولة تعلمنا أن شرب اللبن، وتناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم هما الحل الوحيد لعظام قوية وصحية، ولكن هل تعلم أن أسلوب حياتنا والعادات لها تأثير على صحة العظام لدينا، في الواقع عظامنا تتكيف ببساطة مع عادتنا وأساليب الحياة، وبالتالي فإن اتباع نمط الحياة غير صحي
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الارق

دراسة: القلق يؤدي إلى الوفاة إذا لم يعالَج

في الآونة الأخيرة، انتشرت العديد من حالات الوفاة حول العالم، دون أسباب مبررة، ولكن الذي لا تعلمه أن أبسط الأسباب أصبحت تهدد حياتك؛ فعلى سبيل المثال، الأرق لن يحرمك فقط من النوم لساعات طويلة، بل إنه يؤدي إلى العديد من الأمراض؛ مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وقد تتعافى منها سريعًا، ولكن جاءت الدراسات وكشفت عن أن الأرق لديه القدرة على قتلك في الحال، لذا لا تدع التفكير والتوتر والقلق يقتلك ويسرق حياتك، دون وعي منك بذلك. وذلك نقلًا عن الموقع البريطاني "daily mail".
فيتامين د

حارب نقص فيتامين D قبل الشتاء.. ركز على الأسماك

الشتاء على وشك الاقتراب، والشمس أصبحت تغيب باكرا، ولا تظهر كثيرا خلال النهار، ولأنها مصدر الطاقة وسبب في إنتاج الجسم لفيتامين D، فقد يواجه بعض الأشخاص نقصا في هذا الفيتامين المهم لصحة العظام والأسنان والجسم عموما. ومن أعراض نقص فيتامين D، الإصابة بالإعياء، ألم العظام والظهر، الاكتئاب، بطء التئام الجروح، تساقط الشعر، وألم العضلات، وإذا استمر نقصانه بالجسم لفترات طويلة من الوقت، فقد ينتج عنه الإصابة بالبدانة، مرض السكري، ارتفاع ضغط الدم، الاكتئاب، متلازمة التعب المزمن، هشاشة العظام، والأمراض العصبية التنكسية، وتطور أنواع مختلفة من السرطان.
النوم المتقطع

إذا كنت تعاني من الأرق.. 4 عصائر تساعدك على النوم

مع التعرض للتوتر والقلق والاكتئاب بشكل يومي، نعود إلى البيت، وكل ما نرغب به الحصول على قدر كافٍ من النوم، ولكن نتعرض لاضطرابات النوم أو الأرق، نتيجة لعدة عوامل، بما في ذلك تناول الأطعمة الغنية بالدهون أو الزيوت، مما ينتج عنه مشكلات في الجهاز الهضمي، مثل عسر الهضم، والإمساك، والإسهال، لذا لابد من تناول مشروبات صحية قبل النوم، على سبيل المثال عصير الكريز، يمنحك معدلات عالية من الهدوء والراحة، وشاي النعناع مفيد أيضًا، وذلك نقلا عن موقع "healthline".
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فواكه-هامة-في-رمضان

الكرنب والرمان.. فواكه وخضراوات الشتاء تعزز المناعة

يُقال دائمًا إن الفاكهة والخضراوات تتنوع بشكل كبير في فصل الصيف، لكن الشتاء أيضًا له فاكهة خاصة به، توفر لك العناصر الغذائية المهمة التي تحتاج إليها، من أجل الحصول على معدلات عالية من الطاقة؛ فعلى سبيل المثال، الرمان يعمل على التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين والسكتات الدماغية، وللتخلص من نزلات البرد وتقوية الجهاز المناعي، فالبرتقال هو دائمًا الحل، لأنه غني بفيتامين C، ومضادات الأكسدة وغيرها من العناصر الأخرى. وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "bold sky".
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