تعرض للشمس وتجنب الملح|تخلص من آلام العظام في الشتاء

ربما لم تكن تعتقد أن جودة الهواء تؤثر أيضًا على صحة عظامك، ولكن هذا كان السبب الرئيسي لتدهور العظام في المدن، حيث تكون جودة الهواء منخفضة، ومحمل الأتربة.
عندما نتقدم في العمر، تقل طاقتنا العضلية بشكل كبير، أي لم نعد نستطيع القيام بالرياضات الشاقة، بما في ذلك حمل الأثقال، وتمارين الكارديو المكثفة، لذا لابد من اتباع عادات صحية منذ الصغر، للحفاظ على صحة العظام مثل تناول أطعمة غنية بالكالسيوم، حيث يعد من العناصر الهامة في بناء العظام والحفاظ عليها، إضافة إلى الابتعاد عن المشروبات الغازية، التي تؤدي إلى هشاشة العظام في سن مبكر، لذا توجد بعض الأشياء، التي تحول حياتك إلى الأفضل عند اتباعها، نقلًا عن "timesofindia".
العظام الصحية هي أساس الجسم السليم، فمنذ الطفولة تعلمنا أن شرب اللبن، وتناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم هما الحل الوحيد لعظام قوية وصحية، ولكن هل تعلم أن أسلوب حياتنا والعادات لها تأثير على صحة العظام لدينا، في الواقع عظامنا تتكيف ببساطة مع عادتنا وأساليب الحياة، وبالتالي فإن اتباع نمط الحياة غير صحي
العظام الصحية هي أساس الجسم السليم، فمنذ الطفولة تعلمنا أن شرب اللبن، وتناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم هما الحل الوحيد لعظام قوية وصحية، ولكن هل تعلم أن أسلوب حياتنا والعادات لها تأثير على صحة العظام لدينا، في الواقع عظامنا تتكيف ببساطة مع عادتنا وأساليب الحياة، وبالتالي فإن اتباع نمط الحياة غير صحي يؤثر أيضًا على صحة العظام، وما يلي بعض من الأشياء التي نقوم بها، وتؤثر بشكل واضح على الصحة العامة من جانب، وصحة العظام من جانب آخر:
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1-تناول الأطعمة الغنية بالملح
استهلاك كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالملح، يؤثر على الصحة بشكل سلبي وملحوظ، حيث يزيد من خطر التعرض للكسور، وبالتالي فإن الأطعمة التي تحتوي على معدلات عالية من الصوديوم، تؤثر على كثافة المعادن في العظام لدى النساء اللاتي يعانين من أعراض ما بعد انقطاع الدورة الشهرية، لذا لابد من تخفيف استهلاكك من الملح.
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2-عدم التعرض لأشعة الشمس
أفضل مصدر لفيتامين د هو من أشعة الشمس، حيث يساعد وجود فيتامين (د) في أشعة الشمس الجسم على امتصاص الكالسيوم، كما أن 30-40 دقيقة من التعرض لأشعة الشمس يساعد في تحسين كثافة المعادن في العظام، إضافة إلى ذلك، يساعد في تقوية العظام والأربطة، فضلًا عن ذلك، فإنه يحمي أيضا من الكسور.
3-نقاء الهواء
ربما لم تكن تعتقد أن جودة الهواء تؤثر أيضًا على صحة عظامك، ولكن هذا كان السبب الرئيسي لتدهور العظام في المدن، حيث تكون جودة الهواء منخفضة، وأثبتت العديد من الدراسات أن تلوث الهواء يؤثر على الصحة العامة، كما صرحت الدراسة أن الارتفاع البسيط في مستوى الجسيمات المحيطة في الهواء يمكن أن يزيد من خطر كسور العظام.
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4-النظام الغذائي
يمكن أن يؤدي إضافة الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3 إلى نظامك الغذائي، لزيادة ملحوظة في مستوى فيتامين (د) في الجسم وتحسين صحة العظام، ومع ذلك، فإن النظام الغذائي فعال فقط عندما يكون مصحوبًا بالعادات الصحية، لذلك يجب تجنب الأطعمة المصنعة، والالتزام باستهلاك الأطعمة الطبيعية الصحية لتحسين الصحة العامة، وبجانب الطعام الجيد والعادات الصحية ، تساعد التمارين الرياضية أو ممارسة اليوجا في تحسين صحة العظام.
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وبالنسبة للأطعمة التي تحافظ على صحة العظام وتقويتها، يوجد العديد من الأشخاص الذين يعانون من آلام العظام في الشتاء، لذا لابد من شرب عصير البرتقال، حيث يحتوي على معدلات عالية من فيتامين C، الذي يساهم بشكل كبير في صحة العظام، كما إن التين البرشومي غني بفيتامين (C، k)، تساعد بشكل كبير في االحفاظ على صحة العظام، ولا تنسى سمك السلمون، حيث يتمتع بقيمة غذائية عالية، لأنه غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تعمل على تقوية العظام، ويقلل أيضًا من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
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