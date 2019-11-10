تعرض للشمس وتجنب الملح|تخلص من آلام العظام في الشتاء

ربما لم تكن تعتقد أن جودة الهواء تؤثر أيضًا على صحة عظامك، ولكن هذا كان السبب الرئيسي لتدهور العظام في المدن، حيث تكون جودة الهواء منخفضة، ومحمل الأتربة.

تحرير:إسراء سليمان ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

ألام العظام

عندما نتقدم في العمر، تقل طاقتنا العضلية بشكل كبير، أي لم نعد نستطيع القيام بالرياضات الشاقة، بما في ذلك حمل الأثقال، وتمارين الكارديو المكثفة، لذا لابد من اتباع عادات صحية منذ الصغر، للحفاظ على صحة العظام مثل تناول أطعمة غنية بالكالسيوم، حيث يعد من العناصر الهامة في بناء العظام والحفاظ عليها، إضافة إلى الابتعاد عن المشروبات الغازية، التي تؤدي إلى هشاشة العظام في سن مبكر، لذا توجد بعض الأشياء، التي تحول حياتك إلى الأفضل عند اتباعها، نقلًا عن "timesofindia".

العظام الصحية هي أساس الجسم السليم، فمنذ الطفولة تعلمنا أن شرب اللبن، وتناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم هما الحل الوحيد لعظام قوية وصحية، ولكن هل تعلم أن أسلوب حياتنا والعادات لها تأثير على صحة العظام لدينا، في الواقع عظامنا تتكيف ببساطة مع عادتنا وأساليب الحياة، وبالتالي فإن اتباع نمط الحياة غير صحي