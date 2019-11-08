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عاصي الحلاني: العندليب قدوة لنا.. و«ذا فويس» أبرز محطات حياتي

أغاني المهرجانات ظاهرة وستزول لأننا شعوب تربت على الفن الأصيل، ولا أعترف بأرقام ونجاح الفنان على «السوشيال ميديا».. جانب من تصريحات الفنان عاصي الحلاني فى حواره معنا
تحرير:محمد عبد المنعم ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م
عاصي الحلاني
عاصي الحلاني
بدا عليه التأثر فى كل أغنية حملت حسا وطنيا حتى باتت أغانيه أشبه بفلكلور وطنى يصحبه معه أينما يذهب برفقة فرقته، يحاول فى كل أغنية له أن يطلق العنان لمشاعره فتدمع عيناه لما تحمله أغانيه من مشاعر مختلطة تمتزج بما يحدث من بكاء فى وطنه. إنه الفنان اللبنانى عاصى الحلانى، الذى تعرض مؤخرًا لحادث مؤلم، حين سقط من على حصانه، وتعرض لإصابات بالغة، ولكن سرعان ما تعافى وعاد لاستكمال نشاطاته الفنية، وحاليا يستعد للوجود فى الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية.
وكان لـ«التحرير» حوار مع عاصى الحلانى، الذى حدثنا فيه عن حالته الصحية، وأسباب حرصه على المشاركة فى مهرجان الموسيقى العربية، كما تطرق فى الحديث إلى تفاصيل ألبومه المقبل، وسبب عدم اقتناعه بنجاح «السوشيال ميديا»، كما أبدى رأيه فى المهرجانات، وكيف يرى وجوده فى «ذا فويس كيدز»
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دار-الاوبرا-المصرية

الأوبرا ترفع شعار «كامل العدد» لليوم السادس على التوالي

تتوالى ليالي مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28 بكوكبة من الحفلات على خشبة المسرح الكبير لكبار نجوم الوطن العربي ومسارح الأوبرا الأخرى سواء المسرح المكشوف أو معهد الموسيقى العربية وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، والذي رفعت كل المسارح لافتة كامل العدد في مظاهرة حب واختشاد من الجمهور الذي حرص على حضور الحفلات، وتألقت النجمة أنغام فى مملكة الطرب وصاحبتها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات لتعكس قدرة الفنون الجادة على تحقيق مكتسبات تعمل على تطوير وبناء الانسان والمجتمع.
انغام -تحيي -حفل مهرجان -الموسيقى العربيه‎ (2)

الجمهور أوقفها.. أزمة في حفل أنغام بـ«الموسيقى العربية»

أحيت المطربة أنغام، حفلا ضمن فعاليات الدورة 28 من مهرجان الموسيقي العربية المقام في دار الأوبرا، وقدمت عدد من أشهر أغانيها منها "عمري معاك" و"ياريتك فاهمني"، و"أقول ناسياك"، وحرص على الحضور عدد من النجوم والمشاهير، منهم: عماد متعب وزوجته يارا نعوم، ونبيلة عبيد، وإلهام شاهين، وهالة سرحان، وغيرهم، وشهد الحفل مشكلة فنية في الصوت واشتكتى الجمهور، قائلا: "فيه مشكلة في الصوت يا أنغام".
هانى-شاكر (1)

هاني شاكر: مهرجان الموسيقى العربية حلم كل فنان عربي

عبر الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين عن سعادته بالتواجد في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28، مشيرا إلى أن المهرجان أصبح من أهم المحافل الموسيقية في الوطن العربي وحلم كل فنان عربي. وقال شاكر في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إنه سعيد بالألوان الغنائية التي باتت تتواجد في المهرجان ، متمنيا أن يكون هناك 4 أو 5 مهرجانات موسيقية من أجل الارتقاء بالذوق العام. وأشار إلى أنه ضد الإسفاف والابتذال، لافتا أنه ليس معترف بأغاني المهرجانات، لأنها لا تهدف سوى لإفساد وتدمير الذوق العام.
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تعرف على مفاجأة مدحت صالح لجمهور «الموسيقى العربية»

أحيا الفنان الكبير مدحت صالح، مساء اليوم السبت، حفلًا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورتة الـ28، إذ قدم عددًا من الأغاني الشهيرة له مثل: «ما?يا، وقادرين»، وبعدها توقف عن الغناء، قائلًا إن هناك مفاجأة وذهب ليقدم أحد المواهب الشابة ذات القدرات الخاصة، ويدعى إبراهيم رمضان، ورغم عدم قدرته على النظر إلا أن صوته يتحدث بكل المشاعر داخله، وقدم الشاب أغنية «كوكب تاني» بصوت لايختلف عن مدحت، وحرص كل الحاضرين على تشجيعه، ووقفت الوزيرة إيناس عبد الدايم لتحيته.
ياسر-جلال

ياسر جلال: شقيقي رامز نجوميته أكبر منى «حوار»

«لن أعيش فى جلباب أبى»، «لمس أكتاف»، «رحيم»، «ظل الرئيس»، وغيرها أعمال صنعت نجومية الفنان ياسر جلال، فقد استطاع خلال مشواره الفنى أن يحقق العديد من النجاحات التى زادت بشدة فى الفترة الأخيرة وأصبح نجما له شعبية كبيرة عند جمهوره، وهذا حمّله مسؤولية اختيارات أعماله، ولكن فى ظل النجاحات الكبيرة التى صنعها ياسر جلال فى الدراما، ابتعد عن السينما فهو يرى أن "صاحب بالين كداب" وهو غير قادر على أن يدمج بين السينما والتليفزيون، لكنه يحرص على أن يوجد الفترة المقبلة بعمل سينمائى، لكنه يركز فى اختياراته؛ لأنه يريد أن يستكمل به نجاحات أعماله السابقة.
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