عاصي الحلاني: العندليب قدوة لنا.. و«ذا فويس» أبرز محطات حياتي

أغاني المهرجانات ظاهرة وستزول لأننا شعوب تربت على الفن الأصيل، ولا أعترف بأرقام ونجاح الفنان على «السوشيال ميديا».. جانب من تصريحات الفنان عاصي الحلاني فى حواره معنا

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م

بدا عليه التأثر فى كل أغنية حملت حسا وطنيا حتى باتت أغانيه أشبه بفلكلور وطنى يصحبه معه أينما يذهب برفقة فرقته، يحاول فى كل أغنية له أن يطلق العنان لمشاعره فتدمع عيناه لما تحمله أغانيه من مشاعر مختلطة تمتزج بما يحدث من بكاء فى وطنه. إنه الفنان اللبنانى عاصى الحلانى، الذى تعرض مؤخرًا لحادث مؤلم، حين سقط من على حصانه، وتعرض لإصابات بالغة، ولكن سرعان ما تعافى وعاد لاستكمال نشاطاته الفنية، وحاليا يستعد للوجود فى الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية.

وكان لـ«التحرير» حوار مع عاصى الحلانى، الذى حدثنا فيه عن حالته الصحية، وأسباب حرصه على المشاركة فى مهرجان الموسيقى العربية، كما تطرق فى الحديث إلى تفاصيل ألبومه المقبل، وسبب عدم اقتناعه بنجاح «السوشيال ميديا»، كما أبدى رأيه فى المهرجانات، وكيف يرى وجوده فى «ذا فويس كيدز»

وكان لـ«التحرير» حوار مع عاصى الحلانى، الذى حدثنا فيه عن حالته الصحية، وأسباب حرصه على المشاركة فى مهرجان الموسيقى العربية، كما تطرق فى الحديث إلى تفاصيل ألبومه المقبل، وسبب عدم اقتناعه بنجاح «السوشيال ميديا»، كما أبدى رأيه فى المهرجانات، وكيف يرى وجوده فى «ذا فويس كيدز» هذا العام.

- رغم الوعكة الصحية تحرص على المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية.. ما السر؟

بالتأكيد حريص جدا على المشاركة فى مهرجان الموسيقى العربية، لأنه شرف لى الوقوف على مسرح الأوبرا العريق الذى شهد وقوف الكبار بمحرابه، ولبيت الدعوة فورًا لأن مهرجان الموسيقى العربية فخر لكل فنان عربي، خاصة أنه نابع من مصر، كما أن الأوبرا المصرية هي الحصن الذي يحافظ على التراث الغنائي والأغنية العربية.

- هل تحضر مفاجأة لجمهور الأوبرا في حفلتك هذا العام؟

جمهور الأوبرا غال وعزيز على قلبي، وأحرص دائما على تقديم كل جديد إليه لإسعاد الجماهير، كما أتمنى أن ألبى كل طلباته لأنها دائما تكون ليلة رائعة فى كل شيء.

- اعتدت تقديم أغان لعبد الحليم حافظ فى حفلاتك.. هل سنرى ذلك فى هذا العام؟

عبد الحليم حافظ يعد قدوة لكل من غنوا، كما أننى نشأت على حبه وعلى جميع أغانيه وإحساسه الذى لا يوصف، وشرف لأى فنان أن يغنى للعندليب، فعندما نغنى لعبد الحليم على خشبة المسرح، الفن يخرج بكل تلقائية وسلاسة والجمهور يتفاعل معه بشدة.

- ماذا عن ألبومك الجديد؟

الألبوم الجديد أصبح جاهزا للطرح بالأسواق قريبًا، وهو أكثر من 10 أغنيات وبكل اللهجات وأتمنى أن ينال إعجاب جمهورى.

- هل ستكون هناك أغان مصورة فيديو كليب؟

أنا صورت أكثر من أغنية «سنجل»، ومنها ما سيكون فى الألبوم القادم، وهناك أفكار جديدة للكليبات وسنصورها قريبا فى بلاد مختلفة، لأنى أبحث دائما عن التغيير.

- هل ستكون هناك أغنية باللهجة المصرية؟

الألبوم المقبل توجد فيه أكثر من أغنية مصرية، ومنها أغنية من ألحانى وكلمات غانم جاد شعلان تحمل اسم «غدرك مستحيل»، لأنى دائما أقدم فى كل ألبوم مواضيع جديدة باللهجة المصرية.

- كيف تقوم باختيار أغانيك؟

اختيار الأغنية بالنسبة لى يعتمد على الكلمة والفكرة، وبعدها يكون اللحن، وأنا لى ألحان عديدة ودائمًا أسعى لإضافة الجديد فى اختيارات الأغانى، وهذا أهم شىء عند الفنان.

- هل أنت مع ظاهرة طرح الأغانى على طريقة السنجل والتخلى عن الألبومات؟

الأغانى «السنجل» مهمة جدا حاليا للفنان، لأن الألبوم يأخذ وقتا طويلا للتحضير له، والفنان فى حاجة دائما للظهور، لذلك يقدم من وقت لآخر كليب سنجل يوجد من خلاله، ولا عيب على الإطلاق فى ذلك، ولكن تبقى الألبومات شاهدة على تاريخ ومحطات الفنان ولا غنى عنها.

- غنيت لمصر عددا من الأغانى الوطنية.. هل سنرى أغنية جديدة قريبًا؟

الغناء لمصر وشعبها يسعدنى جدا، وأتشرف به، والحمد لله قدمت أكثر من لحن لمصر منها «ست الستات يا مصرية» و«مصر العظيمة»، و«كبيرة يا مصر» وأخيرًا «نسايم حرية»، وكلها من ألحانى، وكلمات الشاعر المصرى غانم جاد شعلان، وبالتأكيد أحرص من وقت لآخر على تقديم لحن فى حب مصر وشعبها الطيب.

- كيف رأيت اشتراكك عضوَ لجنة تحكيم فى برنامج «ذا فويس كيدز»؟

«ذا فويس» بشكل عام محطة مهمة جدا فى حياتى منذ أن شاركت عضوَ لجنة تحكيم فى بدايته، والآن سعيد جدا كونى عضو لجنة تحكيم فى الموسم الجديد فى «ذا فويس كيدز»، ويبقى «ذا فويس» أحد أهم برامج المواهب.

- كيف ترى خطوات ابنك الوليد الفنية.. وما أبرز نصائحك له؟

بشهادة المتخصصين، الوليد يملك الموهبة والصوت، لذلك تركت له حرية الاختيار من البداية، واتفقنا على أن أى شىء يكون بعد الانتهاء من الدراسة، وأنا أقدم للوليد نصائحى دائمًا كـ«أب» وكفنان وهو مستمع جيد.

- سمعنا عن قيام الوليد بتسجيل أغنية وطنية من ألحانك فماذا عن كواليسها؟

بالفعل الوليد قام بتسجيل أغنية من ألحانى، وهو كما قلت يملك الموهبة وأراه نجما قادما بقوة، لأنه يجيد الاختيار، وكنت سعيدا جدا عندما وجدته يغنى للوطن.

- كيف ترى الوضع فى لبنان؟.. وما تأثيره فى الفن؟

أتمنى أن يصل الوضع فى لبنان إلى أفضل حال، ودائمًا أقول: «إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر»، والفن دائما أول المتأثرين والمؤثرين عندما يتعرض الوطن لأى منحة أو شدة، وأتمنى من الله أن يحفظ بلدى الحبيب لبنان.

- ما رأيك فى أغانى المهرجانات؟

أغانى المهرجانات ظاهرة وستزول مثل غيرها من الظواهر، ولن يصح فى النهاية إلا الصحيح لأننا شعوب تربت على الفن الأصيل، وشعوب ممتلئة مشاعرَ وشجنًا، وما يخرج من القلب سيصل فورًا للقلب.

- كيف ترى من يقيسون نجاحهم بالأرقام على مواقع التواصل الاجتماعى؟

النجاح عندى لا يعترف بتلك الأرقام على «السوشيال ميديا» وخلافه، ولكن أعترف بأن نجاح الفنان بعدد حفلاته وحجم جمهوره، هذا هو معيار النجاح عندى وتلك الأرقام لا أنظر إليها.

- ماذا عن إصابتك وحالتك الصحية بعد سقوطك من على الحصان؟

كنت فى نزهة على جوادين من جياد مزرعتى مع ابنى الوليد فى برارى الحلانية، والحصان تعثر فجأة وسقط أمامى، ليسقط الحصان فوقى، وهنا ارتطم خدى الأيسر بالأرض بعدما سقط على يدى اليسرى، ثم ارتمى الحصان بكل ثقله عليَّ ضاغطا على الرقبة والقفص الصدرى، وحاليا أنا بخير بعد الحادث وتماثلت بفضل الله للشفاء وكانت كبوة ومرت وأتقدم بالشكر للجميع على مشاعرهم النبيلة تجاهى.

- هل فكرت بعد الحادث فى التوقف عن ممارسة ركوب الخيل؟

لم أفكر ولم يخطر ببالى أن أبتعد يومًا عن الخيل وعن هوايتى المفضلة؛ لأن الخيل جزء منى ومن شخصيتى.

- ماذا عن حفلاتك المقبلة؟

قبل أن أنهي حديثى أحب أن أتقدم بخالص الشكر للأشخاص الذين غمرونى بحبهم فى أثناء الحادث وبعده، كما أتقدم بالشكر لإدارة الأوبرا المصرية، وإدارة مهرجان الموسيقى العربية، لدعوتهم الكريمة، وتبقى مصر هي وطنى الثانى وأعتز بصداقاتى الرائعة فى مصر وجمهورى الحبيب المختلف والرائع والمميز، ولى فى مصر إدارة أعمال أعتز بها بإدارة المنتج الفنى شريف ضياء، وهناك أكثر من حفلة أستعد لها بعد المهرجان.