جريمة

كواليس مأمورية أوقعت عنصرا إجراميا في وادي «أم قمر»

ظن عنصر إجرامي شديد الخطورة أن إفلاته من ملاحقات الشرطة بعد استهدافه بمأموريتين متتاليتين سيستمر أبد الدهر، لكن مأمورية مجهزة أنهت رحلة هروبه في المرة الثالثة
تحرير:محمد الشاملي ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
تحريات أكدت وجود أحد العناصر الإجرامية "شديدة الخطورة" (مُقيم بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية) فى منطقة "وادي أم قمر" الكائنة بطريق "القاهرة- السويس" بدائرة مركز شرطة فايد، واتخاذه المنطقة مكانا لترويج المواد المخدرة، مستغلا طبيعتها الصحراوية وتردد المتعاطين عليها، وأن العنصر مطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتين، الأولى ترجع وقائعها لسابقة استهداف العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من المتاجرين فى المواد المخدرة بذات المنطقة، وتم خلالها تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع القوات ومقتل أحد العناصر الإجرامية وهروب بعض العناصر ومن بينهم العنصر المتهم.
وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكانا لترويج المواد المخدرة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، التي تتركز على تشكيل مجموعة عمل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارات البحث الجنائى بمديريتى أمن "الشرقية والإسماعيلية"
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وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

زيارة استثنائية للسجينات تزامنا مع حملة الـ16 يوما

قرر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، منح جميع السجينات زيارة استثنائية واحدة فقط اعتبارا من يوم السبت الموافق 16/11/2019 حتى يوم الخميس الموافق 21/11/2019، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزيلات السجون، وذلك بمناسبة قرب حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة اعتبارا من النصف الثانى لشهر نوفمبر الجارى، وحرصا من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزيلات السجون لمشاركة ذويهن الاحتفال بهذه المناسبة، وإعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث.
جثه-في-ارض-زراعيه (5)

عامل يهشم رأس خفير قتل نجله بالرصاص في العياط

"ابنك عبد الله اتقتل" جملة كان وقعها على مسامع أب كالصاعقة، تسمّرت قدماه في موضعهما، وفقد القدرة على النطق للحظات، أصيب عقله بشلل أفقده القدرة على التفكير، يحاول استيعاب ما تلقاه للتو، ثورة غضب عارمة تملكت جوارحه، اتخذ قراره بالانتقام ولا شيء سواه، ليرتفع عدد القتلى إلى اثنين، حيث هرول العامل البسيط قاصدا مسرح الجريمة وما أن وقعت عيناه على جثة فلذة كبده مسجاة على الأرض، وتعرف على المتهم بقتله، حتى أسرع تجاهه ممسكا بحجر ليهشم رأسه حتى أرداه قتيلا في الحال.
الاهرامات

ضباط 5 إدارات يتصدون لمضايقات سياح الأهرامات

وجهت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين. واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
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شوارع الجيزة دون مخالفات انتظار خاطئ خلال يوم

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولى، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 148 مخالفة مرورية متنوعة دون تحرير أي مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار".
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مخدر-الحشيش

حملة أمنية بالعاشر.. والقبض على 3 عناصر إجرامية

شنت قوات قطاع الأمن العام، بالتعاون مع قوات الأمن بالشرقية، حملة أمنية على منطقة السحر والجمال، بنطاق أطراف مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بقصد ضبط الخارجين عن القانون، وتطهير المنطقة من تجار السلاح والمواد المخدرة، وإنهاء الإجرام فى تلك البؤرة، وجعلها تحت سيطرة القانون والنظام بصفة مستمرة، وملاحقة الخارجين عن القانون والمطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية بالسجن فى جرائم جنائية، ونجحت قوات الحملة فى القبض على 3 عناصر إجرامية وبحوزتهم كميات من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.
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رحلة الشرطة لفرض سيطرتها على المحافظات في 7 أيام

أسبوع الحسم هو شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطاردة خارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
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مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق نار بالسحر والجمال

مداهمات عدة، وموجهات مستمرة بين قوات الشرطة وعناصر إجرامية تتخذ منطقة السحر والجمال وكرا للاختباء بعيدا عن ملاحقات الأمن، ونقطة انطلاق ترويج المواد المخدرة والأسلحة عل عملائهم، وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية التى تتخذ من منطقة السحر والجمال مكاناً لترويج المواد المخدرة، فقد تم تشكيل مجموعة عمل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارات البحث الجنائى بمديريات أمن (الشرقية والإسماعيلية والقليوبية) والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة قوات الأمن وقوات الأمن المركزى لاستهداف تلك العناصر.
قطار - أرشيفية

قطار يصطدم بعامل في محطة سكة حديد الإسماعيلية

أصيب عامل نظافة بمحطة سكة حديد الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، وتم بتر مشط قدمة اليسرى ونقله إلى المستشفى بعد اصطدام قطار به بالمحطة، وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات في ملابسات الواقعة وظروفها. وكان اللواء جمال الغزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد باصطدام قطار بشخص في العقد الرابع من العمر بمحطة السكة الحديد، وانتقلت سيارة إسعاف إلى مكان الواقعة وتبين إصابة أحمد رمضان محمد حسانين، 43 سنة، من ميت غمر دقهلية، وأسفر الحادث عن بتر مشط قدمة اليسرى وتم نقله إلى مستشفى الجامعة.
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