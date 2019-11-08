بومبيو: القوات الأمريكية لم تنسحب من سوريا

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م

بومبيو

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن القوات الأمريكية لم تنسحب من سوريا، مؤكدا أن "قواتنا ما تزال موجودة على الأرض السورية". وشدد بومبيو في تصريح له، أوردته "قناة العربية الإخبارية" من برلين بمناسبة ذكرى مرور 30 عاماً على سقوط جدار برلين وعلى أن الولايات المتحدة وفرت موارد كثيرة لقوات سوريا الديمقراطية، مؤكداً أن واشنطن ستستمر بتوفير الدعم لتلك القوات ، لافتا إلى أن الحل في سوريا سياسي. وعن مقاتلي تنظيم "داعش" بالسجون، قال بومبيو: "ندعم فكرة محاكمة الإرهابيين الأجانب في سوريا لدولهم".

وقال بومبيو "إن مواقف إدارة ترمب بشأن إنفاق الناتو وإيران والتكنولوجيا الصينية وخط أنابيب روسي ألماني جديد تهدف إلى الدفاع عن حريات مكتسبة بشق الأنفس"، مؤكدا ضرورة أن تعمل الديمقراطيات المتحالفة معا. ووجه بومبيو تحذيرا شديدا للصين وروسيا، قائلا "إنه ليس من الحكمة اعتبار روسيا شريكا يعول عليه في الشرق