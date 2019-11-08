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بومبيو: القوات الأمريكية لم تنسحب من سوريا

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م
بومبيو
بومبيو
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن القوات الأمريكية لم تنسحب من سوريا، مؤكدا أن "قواتنا ما تزال موجودة على الأرض السورية". وشدد بومبيو في تصريح له، أوردته "قناة العربية الإخبارية" من برلين بمناسبة ذكرى مرور 30 عاماً على سقوط جدار برلين وعلى أن الولايات المتحدة وفرت موارد كثيرة لقوات سوريا الديمقراطية، مؤكداً أن واشنطن ستستمر بتوفير الدعم لتلك القوات ، لافتا إلى أن الحل في سوريا سياسي. وعن مقاتلي تنظيم "داعش" بالسجون، قال بومبيو: "ندعم فكرة محاكمة الإرهابيين الأجانب في سوريا لدولهم".
وقال بومبيو "إن مواقف إدارة ترمب بشأن إنفاق الناتو وإيران والتكنولوجيا الصينية وخط أنابيب روسي ألماني جديد تهدف إلى الدفاع عن حريات مكتسبة بشق الأنفس"، مؤكدا ضرورة أن تعمل الديمقراطيات المتحالفة معا. ووجه بومبيو تحذيرا شديدا للصين وروسيا، قائلا "إنه ليس من الحكمة اعتبار روسيا شريكا يعول عليه في الشرق
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الجيش-التركى

هل نقلت تركيا أسلحة أمريكية لعناصر داعش في سوريا؟

تجري الولايات المتحدة تحقيقا في ما إذا كانت تركيا قد انتهكت اتفاقياتها مع واشنطن بشأن استخدام الأسلحة والمعدات التي قدمتها أمريكا لها فى أثناء الحرب، وللوقوف على ما إذا كانت أنقرة نقلت الأسلحة التي منحتها إياها الولايات المتحدة بشكل غير صحيح إلى وكلائها في سوريا من عدمه. ويرى الخبراء في الولايات المتحدة أن وكلاء تركيا في سوريا هم مجموعات يُعتقد ارتكابها جرائم حرب كجزء من عمليات التوغل الذي تقوده تركيا ويستهدف حلفاء أمريكا الأكراد في الأجزاء الشمالية من سوريا خلال الأشهر القليلة الماضية.
ترامب (1)

ترامب: الكلب الذي شارك في قتل البغدادي يزور البيت الأبيض قريبًا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الكلب "كونان" الذي ساعد في مهمة قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي سوف يزور البيت الأبيض قريبا. ونقلت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عن ترامب قوله خلال في مؤتمر جماهيري حاشد فى مدينة مونرو بولاية لويزيانا، قوله "سوف يأتي كونان إلى البيت الأبيض قريبا جدا. لقد قلت لهم أن يحضروه الآن ولكنهم قالوا إنه في مهمة، فقلت لهم لا بد أنكم تمزحون. هيا امنحوه يومين راحة".
ترامب (1)

واشنطن: إيران تمول حزب الله والحوثيين.. ونظامها يرعى الإرهاب

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، إن خطوة إيران في زيادة تخصيب اليورانيوم ليست مفاجئة، وهي واحدة من المرات التي أعلنوا فيها نيتهم انتهاك الاتفاق النووي، موضحة أن نظامها هو الراعي الأكبر للإرهاب في العالم. وأضافت أورتاجوس، في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الإثنين، أن طهران ليس لديها نية في تغيير سلوكها، مشيرًا إلى أن إيران تواصل تمويل "حزب الله" وغيره من الوكلاء في المنطقة، كما تواصل مساعدة مليشيا الحوثي التي تستهدف المدنيين في المملكة العربية السعودية.
ترامب (2)

«نعم اعزلوه».. نصف الشعب الأمريكي يريد الإطاحة بترامب

أظهر استطلاع جديد للرأي، أن نحو نصف الأمريكيين يؤيدون التحقيق مع الرئيس دونالد ترامب برلمانيا وعزله من منصبه، وهو ما يعكس زيادة في تأييد الأمريكيين للإطاحة بترامب خارج البيت الأبيض خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتحوّل في أسباب الانقسام والاستقطاب بين الأمريكيين بهذا الصدد ليصبح أكثر ارتباطا بالأساس الحزبي، ووفقا للاستطلاع، الذي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" بالاشتراك مع شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية ونُشرت نتائجه، اليوم الأحد، يؤيد 49% من الأمريكيين إدانة ترامب وعزله من منصبه بناء على ما سمعوه حتى الآن، فيما أبدى 46% معارضتهم للأمر.
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قوات-امريكية

55 آلية عسكرية أمريكية تغادر سوريا إلى العراق

غادرت 55 شاحنة محملة بآليات عسكرية وتجهيزات تابعة للقوات الأمريكية، اليوم السبت، الأراضي السورية من معبر الوليد غير الشرعي إلى العراق، بحسب روسيا اليوم. وكان قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، قد طالب الخميس الماضي، الولايات المتحدة الأمريكية بأن توفي بالتزاماتها وتقوم بواجبها تجاه القوات التركية التي لم تلتزم باتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة مع واشنطن، قائلا: «إن قواته مستمرة في حربها»، لافتا إلى أن تركيا والمجموعات المتطرفة التابعة لها بدأت باحتلال القرى المسيحية، وتحاول اقتحام بلدة تل تمر ذات الغالبية الأشورية المهددة بالإبادة.
مايك بومبيو

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة على قطاع الإنشاءات في إيران وعلى التجارة في أربع مواد تستخدم في برامجها العسكرية أو النووية. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، إن "قطاع الإنشاءات الإيراني خاضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة للحرس الثوري الإيراني المصنف كمنظمة إرهابية". ولفت بومبيو إلى أن واشنطن قدمت، على الجانب الآخر، إعفاءات من عقوبات أخرى للسماح لشركات أجنبية بمواصلة أنشطة نووية سلمية في إيران.
-بشار-الأسد

بشار الأسد يشكك في عملية قتل البغدادي: كان بسجون أمريكا

قال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، إن دمشق لم تسمع عن عملية قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي سوى من الإعلام، مشككا في العملية من الأساس، موضحا خلال لقاء مع قناتي "السورية" و"الإخبارية السورية"، أن سوريا لم تكن لها أي علاقة بالموضوع وأن الأهم من ذلك هو "أنه لا يعرف إذا كانت العملية حصلت أم لا؟"، مؤكدا "أن السيناريو الذي نشرته الولايات المتحدة لعملية مقتل الإرهابي البغدادي جزء من الخدع الأمريكية، وعلينا ألا نصدق كل ما يقولونه، إلا إذا أتوا بالدليل".
أبو بكر البغدادي

ترامب: أبو بكر البغدادي قتل على يد القوات الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مقتل المرشح لخلافة أبو بكر البغدادي كزعيم لتنظيم داعش، وذلك بعد أيام قليلة من مقتل الأخير، إذ نشر ترامب تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: «أؤكد أن الخليفة الأول لأبو بكر البغدادي قُتل على يد القوات الأمريكية»، مضيفًا: «كان سيتولى المنصب الأعلى على الأرجح، والآن هو قتيل كذلك». وكان الرئيس الأمريكي، قد أكد في وقت سابق، أن قتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، كان يمثل أولوية قصوى، وأن بلاده تبحث عن مكان الإرهابي منذ وقت طويل، وفقًا لما ذكرته الـCNN.
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